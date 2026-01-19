Λίγες ημέρες πριν βρεθεί στην πίστα, η πρωταθλήτρια οδηγών και κατασκευαστών της Formula 1 για το 2025 έβαλε μπρος για πρώτη φορά το μονοθέσιό της.

Η McLaren Racing έγινε η τελευταία ομάδα που προχώρησε στην πρώτη ενεργοποίηση της μονάδας ισχύος που θα χρησιμοποιήσει στο μονοθέσιο της Formula 1 για το 2026. Το γεγονός αυτό φρόντισε να το γιορτάσει μαζί με τους εκατομμύρια ακόλουθούς της στα social media δημοσιοποιώντας σχετικό οπτικοακουστικό υλικό.

Η βρετανική ομάδα εισέρχεται στη νέα σεζόν ως δις πρωταθλήτρια κατασκευαστών, έχοντας κατακτήσει διαδοχικούς τίτλους για πρώτη φορά μετά από 34 χρόνια. Παράλληλα, το 2026 θα ξεκινήσει με τον αριθμό «1» στο μονοθέσιο, μετά την κατάκτηση του Πρωταθλήματος Οδηγών από τον Λάντο Νόρις την προηγούμενη χρονιά.

Στο βίντεο, ο επικεφαλής της McLaren, Αντρέα Στέλα παρακολουθεί τη διαδικασία, σε μια εικόνα που σηματοδοτεί την έναρξη της πρακτικής προετοιμασίας για το 2026.

You're going to want your volume turned up for this 🔊🆙

Ριζικές αλλαγές στις μονάδες ισχύος

Η πρώτη αυτή ενεργοποίηση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας, καθώς το 2026 σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη τεχνική αλλαγή των τελευταίων δεκαετιών στη Formula 1. Οι νέοι κανονισμοί προβλέπουν ισόποση κατανομή ισχύος (50-50) μεταξύ θερμικού κινητήρα και ηλεκτρικών συστημάτων, αυξάνοντας σημαντικά τη σημασία της ενεργειακής διαχείρισης κατά τη διάρκεια ενός αγώνα.

Παράλληλα, η κατάργηση του MGU-H και η ενισχυμένη χρήση του MGU-K μεταβάλλουν τη φιλοσοφία σχεδίασης των μονάδων ισχύςο, επηρεάζοντας τόσο την απόδοση όσο και τον τρόπο οδήγησης. Η McLaren θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί κινητήρες της Mercedes-AMG, σε μια συγκυρία όπου η Mercedes θεωρείται από αρκετούς στο paddock πιθανό σημείο αναφοράς στη νέα κανονιστική εποχή.

Ready to paint '26 papaya 🧡

Μία νέα πρόκληση

Παρά τις πρόσφατες επιτυχίες, η McLaren καλείται να αποδείξει ότι μπορεί να μεταφέρει τη δυναμική της σε έναν εντελώς νέο τεχνικό κύκλο κανονισμών. Η ιστορία της Formula 1 έχει δείξει ότι οι αλλαγές κανονισμών συχνά αναδιαμορφώνουν τις ισορροπίες, ανεξαρτήτως προηγούμενων τίτλων.

Για τη McLaren, η πρόκληση του 2026 δεν περιορίζεται στη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας, αλλά επεκτείνεται στη σωστή ερμηνεία των κανονισμών, στη συνεργασία με τον προμηθευτή μονάδων ισχύος και στη συνολική ενσωμάτωση κινητήρα και σασί. Σε ένα grid που αναμένεται πιο «ανοιχτό» από ποτέ, το ζητούμενο για την ομάδα του Ουόκινγκ είναι να παραμείνει σημείο αναφοράς και στη νέα εποχή, χωρίς τα δεδομένα πλεονεκτήματα του παρελθόντος.

Η παρουσίαση του νέου μονοθεσίου της McLaren θα γίνει στις 9 Φεβρουαρίου, λίγες ημέρες πριν το πρώτο από τα δύο χειμερινά τεστ στο Μπαχρέιν.

