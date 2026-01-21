Η Renault μπαίνει στον πόλεμο με συμφωνία-μαμούθ ενός δισ. ευρώ

Η γαλλική αυτοκινητοβιομηχανία επιστρατεύει τα εργοστάσιά της για την παραγωγή στρατιωτικών drones «Chorus», σε μια κίνηση που αλλάζει τα δεδομένα στην ευρωπαϊκή άμυνα.

Η Renault επιβεβαίωσε την εμπλοκή της σε ένα ευρύ πρόγραμμα ενίσχυσης των αμυντικών δυνατοτήτων της Γαλλίας. Μετά από επίσημο αίτημα του Γαλλικού Υπουργείου Ενόπλων Δυνάμεων, ο όμιλος ξεκινά συνεργασία με την εταιρεία Turgis Gaillard, με αντικείμενο τη βιομηχανική παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones).

Η απόφαση αυτή αντανακλά την τρέχουσα γεωπολιτική αστάθεια στην Ευρώπη και την προσπάθεια της γαλλικής κυβέρνησης να αυξήσει την εγχώρια παραγωγή αμυντικού υλικού. Η Renault επελέγη όχι για την εμπειρία της σε οπλικά συστήματα, αλλά για την τεχνογνωσία της στη μαζική παραγωγή προϊόντων υψηλής τεχνολογίας και τη διαχείριση σύνθετων εφοδιαστικών αλυσίδων.

Το βιομηχανικό σκέλος και η παραγωγή drones

Το κύριο αντικείμενο της συνεργασίας αφορά την κατασκευή του drone με την κωδική ονομασία «Chorus». Πρόκειται για ένα τακτικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος με άνοιγμα πτερύγων περίπου 10 μέτρων. Σύμφωνα με τον Chief Growth Officer της Renault, Fabrice Cambolive, η εταιρεία θα συνεισφέρει στον σχεδιασμό και την παραγωγική διαδικασία, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της ταχείας κατασκευής μεγάλου αριθμού μονάδων.

Αν και δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα οι εγκαταστάσεις που θα εμπλακούν, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι εξετάζονται τα εργοστάσια στο Le Mans και στο Cléon. Η διοίκηση της Renault υπογράμμισε ότι θα προηγηθεί διαβούλευση με τα συνδικάτα των εργαζομένων πριν από την οριστικοποίηση των αποφάσεων για τη χρήση των συγκεκριμένων βιομηχανικών μονάδων.

Οικονομική διάσταση και κρατικός σχεδιασμός

Η συνεργασία αυτή εντάσσεται σε ένα δεκαετές πλάνο, το οποίο εκτιμάται ότι θα αγγίξει σε συνολική αξία το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Η κίνηση αποτελεί μέρος του ευρύτερου σχεδιασμού του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν για την αύξηση των στρατιωτικών δαπανών κατά 36 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2030, ως απάντηση στις αυξανόμενες παγκόσμιες προκλήσεις.

Παρά τη σημαντική αυτή στροφή, η ηγεσία της Renault ξεκαθάρισε ότι η κύρια δραστηριότητα του ομίλου παραμένει η αυτοκινητοβιομηχανία. Ωστόσο, η συμμετοχή της σε αυτό το αμυντικό πρόγραμμα καταδεικνύει πώς οι μεγάλες βιομηχανίες της Ευρώπης καλούνται πλέον να συνδράμουν σε τομείς που ξεπερνούν τον παραδοσιακό τους ρόλο στην αγορά.