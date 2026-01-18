Οι πρώτες εικόνες από το νέο κόκκινο μονοθέσιο είναι πλέον γνωστές, με την ιταλική ομάδα της Formula 1 να έχει στόχο την επιστροφή στην κορυφή.

Η Scuderia Ferrari έδωσε το πρώτο επίσημο «σήμα ζωής» από τη μονάδα ισχύος της Formula 1 για το 2026, δημοσιεύοντας βίντεο στα social media από την πρώτη ενεργοποίηση της νέας μονάδας ισχύος.

Στο υλικό εμφανίζονται οι Σαρλ Λεκλέρ και Λιούις Χάμιλτον, οι οποίοι, μαζί με τον επικεφαλής της ομάδας Φρεντ Βασέρ, παρακολουθούν τη διαδικασία και χειροκροτούν μετά το σβήσιμο του κινητήρα.

Stepping into the unknown 🔲 pic.twitter.com/eRF7YoDhd3 — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) January 17, 2026

Αντίδραση μετά το απογοητευτικό 2025 για τη Ferrari

Η Ferrari στοχεύει σε δυναμική επιστροφή έπειτα από μια ιδιαίτερα δύσκολη σεζόν το 2025, κατά την οποία δεν κατέγραψε καμία νίκη σε Grand Prix. Η αγωνιστική της πτώση μεταφράστηκε στην 4η θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών, δύο θέσεις κάτω απ’ ότι το 2024.

Η αντεπίθεση της ιταλικής ομάδας ξεκινά με την είσοδο της Formula 1 σε νέο κύκλο τεχνικών κανονισμών το 2026. Πρόκειται μια αλλαγή που φαίνεται να έχει ωθήσει το εργοστάσιο του Μαρανέλο στην εξέταση πιο ριζοσπαστικών τεχνικών επιλογών.

«Project 678»: Ριζοσπαστικές λύσεις για την SF-26

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η Ferrari εξετάζει καινοτόμες λύσεις για το μονοθέσιο του 2026, γνωστό εσωτερικά ως SF-26 με κωδική ονομασία Project 678. Μεταξύ των σεναρίων που έχουν δει το φως της δημοσιότητας περιλαμβάνονται ένα ιδιαίτερο σύστημα εισαγωγής αέρα και η χρήση κεφαλής από ειδικό κράμα χάλυβα στον νέο υβριδικό V6 κινητήρα με κατανομή ισχύος 50-50.

Αν και οι τεχνικές αυτές επιλογές παραμένουν προς το παρόν σε επίπεδο εκτιμήσεων, η Ferrari επέλεξε να «πειράξει» το ενδιαφέρον των φιλάθλων, αποκαλύπτοντας για πρώτη φορά τον ήχο που θα συνοδεύει το νέο της μονοθέσιο. Σύμφωνα μάλιστα με τις τελευταίες φήμες, η απόχρωση του κόκκινου εφέτος θα είναι πιο ανοικτή σε σχέση με αυτή του 2025.

Αλλαγές στο οργανόγραμμα πριν τις δοκιμές

Η δημοσίευση του βίντεο συνέπεσε χρονικά με την ανακοίνωση της Ferrari για αλλαγή ρόλου του Ρικάρντο Αντάμι, ο οποίος μετακινείται από τη θέση του επικεφαλής του Χάμιλτον σε νέο ρόλο, ως επικεφαλής της Ακαδημίας Οδηγών και του προγράμματος TPC της ομάδας.

Η μονάδα ισχύος της Ferrari αναμένεται να τεθεί σε πλήρη αγωνιστική λειτουργία σε λιγότερο από δύο εβδομάδες, όταν η ιταλική ομάδα και οι αντίπαλοί της ξεκινήσουν το πρώτο από τα τρία προγράμματα χειμερινών δοκιμών ενόψει της νέας σεζόν. Η παρουσίαση της SF-26 είναι προγραμματισμένη για τις 23 Ιανουαρίου

Οι δοκιμές θα αρχίσουν στη Circuit de Barcelona-Catalunya στις 26 Ιανουαρίου, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της προετοιμασίας για τη νέα εποχή της Formula 1.

Παρακολουθήστε το βίντεο με την ανασκόπηση της σεζόν του 2025 της Formula 1 από την ομάδα του gmotion