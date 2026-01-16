Μία πολύ σημαντική αλλαγή θα γίνει στη μεριά του γκαράζ του 7 φορές παγκόσμιου πρωταθλητή της Formula 1 όπως ανακοίνωσε η ιταλική ομάδα.

Σε αλλαγή στο αγωνιστικό της σχήμα προχώρησε η Ferrari, καθώς ο Λιούις Χάμιλτον θα πορευτεί στη σεζόν του 2026 με διαφορετικό αρχιμηχανικό. Η ιταλική ομάδα ανακοίνωσε ότι ο Ρικάρντο Αντάμι μετακινείται σε νέο ρόλο εντός του οργανισμού, αφήνοντας τη θέση του στο πλευρό του Βρετανού οδηγού.

Η εξέλιξη έρχεται λίγες ημέρες πριν από το πρώτο επίσημο τεστ για το 2026 στη Βαρκελώνη και μία εβδομάδα πριν από την παρουσίαση του νέου μονοθεσίου της Ferrari. Ο ρόλος του αρχιμηχανικού είναι κρίσιμος και η συνεργασία με τον οδηγό πρέπει να είναι άριστη τόσο εντός όσο και εκτός πίστας. Δεν είναι τυχαίο που ο ρόλος αυτός είναι τα «μάτια» του οδηγού εκτός πίστα, μιας και ο ένας πρέπει να καταλαβαίνε

Finito ‼️ Ricardo Adami končí ako pretekový inžinier Lewisa Hamiltona. pic.twitter.com/khE4NeiXn7 — Stevo Eisele (@StevoEisele) January 16, 2026

Η η συνεργασία Χάμιλτον-Αντάμι στο… μικροσκόπιο

Κατά τη διάρκεια της πρώτης – και απογοητευτικής – σεζόν του Χάμιλτον με τη Ferrari, η συνεργασία του με τον Αντάμι είχε βρεθεί στο επίκεντρο της κριτικής. Ορισμένα αμήχανα μηνύματα στον ασύρματο, σε στιγμές έντασης μέσα στους αγώνες, είχαν τροφοδοτήσει σενάρια περί δυσλειτουργίας στη μεταξύ τους επικοινωνία.

Ο Χάμιλτον, πάντως, είχε επανειλημμένα επιχειρήσει να υποβαθμίσει τη σημασία των συγκεκριμένων περιστατικών. Μάλιστα τόνισε ότι οι συνομιλίες εκείνης της στιγμής δεν αποτυπώνουν τη συνολική εικόνα της συνεργασίας τους και ότι η σχέση τους ήταν λειτουργική σε καθημερινό επίπεδο.

Νέος ρόλος στην Driver Academy της Ferrari

Παρά τις δημόσιες τοποθετήσεις του οδηγού, η Ferrari επέλεξε να προχωρήσει σε αναδιάρθρωση. Στην επίσημη ανακοίνωσή της, η ομάδα ανέφερε:

«Ο Ρικάρντο Αντάμι μετακινείται σε νέο ρόλο εντός της Scuderia Ferrari Driver Academy, αναλαμβάνοντας καθήκοντα διευθυντή της Ακαδημίας Οδηγών και των δοκιμών προηγούμενων μονοθεσίων. Η εκτεταμένη εμπειρία του στην πίστα και η τεχνογνωσία του στη Formula 1 συμβάλλουν ουσιαστικά στην εξέλιξη μελλοντικών ταλέντων και στην ενίσχυση της αγωνιστικής κουλτούρας απόδοσης του προγράμματος».

Άγνωστος ο αντικαταστάτης του Αντάμι

Η ιταλική ομάδα δεν ανακοίνωσε άμεσα τον διάδοχο του Αντάμι στο πλευρό του Χάμιλτον, ωστόσο θεωρείται δεδομένο ότι η απόφαση θα πρέπει να ληφθεί άμεσα, καθώς οι δοκιμές στη Βαρκελώνη σηματοδοτούν την πρώτη ουσιαστική αγωνιστική δραστηριότητα ενόψει της νέας εποχής κανονισμών.

Η επιλογή του νέου αρχιμηχανικού αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τον Χάμιλτον, ο οποίος καλείται να επανεκκινήσει την προσπάθειά του στη Ferrari σε μια χρονιά ολικής τεχνικής αναδιάρθρωσης για τη Formula 1.

