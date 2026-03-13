Πρακτικό, στιβαρό και ικανό, το νέο Compass αποτυπώνει ιδανικά τη σύγχρονη εικόνα της Jeep και προσφέρεται με τρεις εκδόσεις.

Η νέα γενιά του Jeep Compass κάνει το επόμενο βήμα στην κατηγορία των C-SUV, συνδυάζοντας σύγχρονη σχεδίαση, αυξημένους χώρους και εξηλεκτρισμένα συστήματα κίνησης. Το μοντέλο συνεχίζει μια ιδιαίτερα επιτυχημένη εμπορική πορεία, με περισσότερες από 2,5 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως.

Έμφαση στη βελτίωση αμαξώματος και αεροδυναμικής

Το νέο Compass είναι αισθητά μεγαλύτερο σε σχέση με την προηγούμενη γενιά, χωρίς να χάνει τον compact χαρακτήρα του. Έχει μήκος 4,55 μέτρα, πλάτος 1,9 μέτρα, ύψος 1,68 μέτρα και μεταξόνιο 2,8 μέτρα.

Οι μικροί πρόβολοι και η απόσταση από το έδαφος των 20 εκ. συμβάλλουν στις εκτός δρόμου δυνατότητες, προσφέροντας γωνίες προσέγγισης 20 μοιρών, ράμπας 15 μοιρών και διαφυγής 26 μοιρών. Παράλληλα, η αεροδυναμική έχει βελτιωθεί μέσω ειδικών καναλιών αέρα στα φτερά και ενεργής γρίλιας στον εμπρός προφυλακτήρα.

Υπερσύγχρονη καμπίνα

Η αύξηση των διαστάσεων μεταφράζεται σε μεγαλύτερους χώρους στο εσωτερικό. Οι πίσω επιβάτες έχουν περισσότερο χώρο για τα γόνατα, ενώ ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 541 λίτρα. Το πίσω κάθισμα διαθέτει πλάτη που χωρίζεται σε αναλογία 40/20/40, ενώ οι αποθηκευτικοί χώροι στο εμπρός μέρος της καμπίνας φτάνουν συνολικά τα 34 λίτρα.

Στον τεχνολογικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται ψηφιακός πίνακας οργάνων 10,25 ιντσών, κεντρική οθόνη infotainment 16 ιντσών και Head-Up Display, που προβάλλει βασικές πληροφορίες στο παρμπρίζ.

H καμπίνα του νέου Compass προσφέρει ένα συνταίριασμα πρακτικότητας, ποιότητας και ψηφιακής εικόνας. Επιπρόσθετα η ορατότητα είναι ενδελεχώς μελετημένη και υποστηρίζεται από περιμετρικές κάμερες, ενώ υπάρχουν στοχευμένα στοιχεία πολυτέλειας καθώς και ανοιγόμενη διπλή ηλιοροφή με συνολικό εμβαδό 0,77 τετραγωνικά μέτρα.

Η συνολική αρχιτεκτονική του νέου Compass δίνει προτεραιότητα στη λειτουργικότητα και την ευκολία χρήσης. Υπάρχει ένα εύχρηστο περιστροφικό χειριστήριο για το κιβώτιο ταχυτήτων, ηλεκτρικό χειρόφρενο και ο επιλογέας Selec-Terrain που είναι εργονομικά τοποθετημένος για απρόσκοπτη πρόσβαση ακόμα και στην εκτός δρόμου οδήγηση.

Βελτιωμένη οδηγική συμπεριφορά

Η ανάρτηση του νέου Jeep Compass έχει εξελιχθεί ώστε να συνδυάζει άνεση και δυναμική συμπεριφορά. Σε σχέση με την προηγούμενη γενιά, ο κατακόρυφος έλεγχος των τροχών είναι 15% πιο αποτελεσματικός, ενώ οι κλίσεις του αμαξώματος στις στροφές έχουν μειωθεί κατά 20%.

Το σύστημα διεύθυνσης έχει ρυθμιστεί για μεγαλύτερη ακρίβεια, ενώ η ηχομόνωση έχει βελτιωθεί χάρη σε νέα υλικά, όπως παχύτερο πίσω κρύσταλλο.

Το σύστημα Selec-Terrain προσφέρει πέντε προγράμματα λειτουργίας: Auto, Sport, Snow, Sand/Mud και EV (ανάλογα με την έκδοση). Κάθε πρόγραμμα προσαρμόζει τη λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων, του κινητήρα και των φρένων. Tα συστήματα ADAS που περιλαμβάνουν Αυτόνομη Οδήγηση Επιπέδου 2 στο βασικό εξοπλισμό όλων των εκδόσεων, με δυνατότητα και ημιαυτόνομης αλλαγής λωρίδας.

Οι εκδόσεις του νέου Jeep Compass

Η γκάμα κινητήρων του νέου μοντέλου της μάρκας περιλαμβάνει εξηλεκτρισμένες επιλογές:

e-Hybrid με ισχύ 145 ίππους και υβριδικό σύστημα 48V, που επιτρέπει αμιγώς ηλεκτρική κίνηση σε χαμηλό φορτίο.

Plug-in hybrid με ισχύ 225 ίππους.

Αμιγώς ηλεκτρική έκδοση με ισχύ 213 ίππους, μπαταρία 74 kWh και αυτονομία έως 500 χλμ στον μικτό κύκλο WLTP.

Η υβριδική έκδοση e-Hybrid προσφέρει συνολική αυτονομία που φτάνει περίπου τα 1.000 χλμ.

Σε μεταγενέστερο χρόνο θα προστεθεί η Long Range ηλεκτρική έκδοση απόδοσης 231 ίππων, τετρακίνητη υβριδική έκδοση 375 ίππων και μια νέα plug-in hybrid έκδοση που θα προσφέρει αυτονομία άνω των 100 χλμ.

Οι τιμές του στην Ελλάδα

Η έκδοση e-Hybrid των 145 ίππων κοστίζει 35.990 ευρώ στο επίπεδο εξοπλισμού Altitude και 39.990 ευρώ στην Launch Edition. Η αμιγώς ηλεκτρική έκδοση των 213 ίππων με μπαταρία 74 kWh κοστίζει 41.990 ευρώ στο Altitude και 45.990 ευρώ στην Launch Edition, με τις τιμές να περιλαμβάνουν την κρατική επιδότηση των 3.000 ευρώ.

Η plug-in hybrid έκδοση των 225 ίππων κοστίζει 45.990 ευρώ στο Altitude και 49.990 ευρώ στο κορυφαίο επίπεδο εξοπλισμού Launch Edition. Για την έκδοση e-Hybrid ισχύει χρηματοδοτικό πρόγραμμα με ονομαστικό επιτόκιο 4,9%, ενώ για παραγγελίες έως τις 31 Μαΐου η εργοστασιακή εγγύηση για τα μηχανικά μέρη όλων των Compass έχει διάρκεια 8 χρόνια και καλύπτει και την μπαταρία του υβριδικού συστήματος.