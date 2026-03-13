Ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG ήταν ο ταχύτερος οδηγός στις κατατακτήριες σπριντ του Grand Prix Κίνας και αύριο θα ξεκινήσει τον αγώνα των 19 γύρων από θέση ισχύος.

Οι κατατακτήριες σπριντ του Grand Prix Κίνας, του δεύτερου αγώνα της Formula 1 στο 2026 είχε έναν πρωταγωνιστή: τον Τζορτζ Ράσελ. Ο Βρετανός ήταν εξαιρετικός στον ένα γύρο και με ένα «μαγικό» τρίτο σέκτορ έγραψε το 1:31:520 και κατέκτησε την πρώτη sprint pole της καριέρας του.

Ο χρόνος του ήταν κατά δύο δέκατα του δευτερολέπτου ταχύτερος του Κίμι Αντονέλι, ο οποίος έδωσε στη Mercedes ακόμα ένα 1-2 στο 2026 και αύριο οι δυο τους είναι τα φαβορί για τη νίκη. Στην 3η θέση βρέθηκε ο παγκόσμιος πρωταθλητής Λάντο Νόρις, ο οποίος ξεπέρασε τον Λιούις Χάμιλτον της Ferrari για 20 χιλιοστά του δευτερολέπτου.

SQ1

Τα μονοθέσια βγήκαν γρήγορα στην πίστα καθώς ο χρόνος ήταν περιορισμένος και το παραμικρό λάθος είχε σημαντικό κόστος. Στη διαδικασία όλοι ήταν υποχρεωμένοι να χρησιμοποιήσουν τη μεσαία γόμα ελαστικών. Λόγω μηχανικού προβλήματος, ο Πέρεζ της Cadillac δεν πήρε μέρος στη διαδικασία.

Τα πρώτα περάσματα ολοκληρώθηκαν δίχως προβλήματα, με τη Mercedes να είναι στο 1-2 και τον Χάμιλτον στην 3η θέση. Πιο πίσω από νωρίς στη ζώνη αποκλεισμού ήταν οι δύο Aston Martin, ο Μπότας και οι δύο Williams. Στο τέλος δεν άλλαξαν πολλά, με τα φαβορί για αποκλεισμό να μένουν εκτός συνέχειας.

Από το SQ1 αποκλείστηκαν οι Σάινθ, Άλμπον, Αλόνσο, Στρολ, Μπότας και Πέρεζ.

SQ2

Όπως έγινε στο SQ1 έτσι και στο SQ2 οι οδηγοί ήταν υποχρεωμένοι να χρησιμοποιήσουν τη μεσαία γόμα ελαστικών της Pirelli. Πρώτοι στην πίστα ήταν οι δύο οδηγοί της McLaren και ο Μπορτολέτο.

Η Mercedes έκανε από νωρίς το 1-2, το οποίο διατήρησε μέχρι το τέλος της διαδικασίας. Στην 3η θέση ήταν αυτή τη φορά ο Σαρλ Λεκλέρ, ο οποίος ήταν 0,3 δλ μακριά από την κορυφή. Αυτοί που δυσκολεύτηκαν ιδιαίτερα ήταν οι οδηγοί της Red Bull Racing, οι οποίοι πέρασαν στο SQ3 στις θέσεις 9 και 10.

Από το SQ2 αποκλείστηκαν οι: Χούλκενμπεργκ, Οκόν, Λόσον, Μπορτολέτο, Λίντμπλαντ και Κολαπίντο.

SQ3

Η μάχη για τη sprint pole ξεκίνησε με τους πρώτους οδηγούς στην πίστα να είναι οι οδηγοί της Mercedes. Στη διαδικασία ήταν υποχρεωμένοι να χρησιμοποιήσουν τη μαλακή γόμα ελαστικών, η οποία θα άλλαζε τη συμπεριφορά των μονοθεσίων.

Ο Ράσελ ήταν αχτύπητος στην πρώτη προσπάθεια και με το 1:31,520 έριξε τρία δέκατα του δευτερολέπτου στον Αντονέλι με τη μαλακή γόμα. Ο Χάμιλτον ήταν 3ος σε εκείνο το σημείο, ενώ ο Λεκλέρ 4ος, με τον Φερστάπεν 5ο, αλλά συνολικά 1,7 δλ μακριά από την κορυφή.

Στις τελευταίες προσπάθειες κρίθηκε η σειρά εκκίνησης. Ο Αντονέλι βελτίωσε αλλά δεν ξεπέρασε τον Ράσελ, με τον πρωταθλητή Νόρις να παίρνει την 3η θέση από τον Χάμιλτον, ενώ ο Πιάστρι ξεπέρασε τον Λεκλέρ για την 5η θέση.

Ακολούθησαν οι Γκασλί, Φερστάπεν, Μπέρμαν και Χατζάρ.

Η συνέχεια του τριημέρου

Η δράση συνεχίζεται το Σάββατο τα ξημερώματα με τον Αγώνα Σπριντ στις 05:00 ώρα Ελλάδος. Συντονιστείτε από τις 04:45 στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.

Αποτελέσματα SQP GP Κίνας

