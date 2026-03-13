Την Παρασκευή στην Κίνα ο Μαξ Φερστάπεν υπέφερε και κατέληξε στην τέταρτη σειρά της εκκίνησης για τον πρώτο Αγώνα Σπριντ του 2026.

Εφιαλτική ήταν η πρώτη ημέρα του Grand Prix Κίνας για τη Red Bull Racing. Παρότι είδε τους δύο οδηγούς της στο SQ3 των κατατακτήριων σπριντ, ωστόσο η διαφορά από την κορυφή ήταν τεράστια.

Ο Μαξ Φερστάπεν κατετάγη μόλις 8ος και ήταν 1,7 δευτερόλεπτα πίσω από τον poleman Τζορτζ Ράσελ. Ο Ολλανδός ήταν απογοητευμένος με την οδηγησιμότητα της RB22, ενώ σε πολλές περιπτώσεις λάθη τον οδήγησαν εκτός πίστας. Εντυπωσιακό ήταν το γεγονός πως στους δύο τομείς της πίστας οι οδηγοί της αυστριακής ομάδας έχαναν πάνω από ένα δευτερόλεπτο σε σχέση με τον οδηγό της Mercedes.

Σοβαρά προβλήματα στη Red Bull

Μετά το τέλος του SQ3, o Φερστάπεν μίλησε στο F1 TV και στάθηκε στην έλλειψη πρόσφυσης κατά τη διάρκεια της ημέρας: «Ολόκληρη η ημέρα ήταν καταστροφή από πλευράς ρυθμού. Δεν έχουμε πρόσφυση. Ειλικρινά αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Δεν υπάρχει ισορροπία και χάνουμε τεράστιο χρόνο στις στροφές. Και όταν συμβαίνει αυτό, αρχίζουν να εμφανίζονται και άλλα μικρότερα προβλήματα. Όμως το βασικό θέμα για εμάς είναι ότι το μονοθέσιο δεν λειτουργεί καθόλου σωστά στις στροφές».

Ερωτώμενος σχετικά με το αν μπορεί να κάνει αλλαγές στο στήσιμο της RB22 μετά τον Αγώνα Σπριντ του Σαββάτου, ο Φερστάπεν είπε: «Θα το δούμε. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε. Θα δούμε».

Άγνωστη η πραγματική δυναμική της Red Bull

Η εμφάνιση στις κατατακτήριες σπριντ δημιούργησε ερωτήματα για την πραγματική δυναμική του μονοθεσίου. Ο Φερστάπεν ωστόσο δεν έχει απάντηση για την ταχύτητα της RB22.

«Είναι αδύνατο να ξέρουμε. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι πραγματικά χαοτική. Ελπίζω απλώς να είμαστε λίγο πιο κοντά από ό,τι στη Μελβούρνη. Αλλά είναι ξεκάθαρο ότι προς το παρόν δεν μπορούμε να παλέψουμε με αυτά τα μονοθέσια», ανέφερε ο Ολλανδός.

