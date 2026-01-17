O 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής Λιούις Χάμιλτον μπορεί να μην είχε ούτε ένα βάθρο το 2025 στη Formula 1, όμως είχε τον πιο παχυλό μισθό του grid.

Για μία ακόμη χρονιά ο Λιούις Χάμιλτον βρέθηκε στην κορυφή της Formula 1 όσον αφορά τις συνολικές απολαβές, σύμφωνα με τη λίστα των 100 πιο ακριβοπληρωμένων αθλητών παγκοσμίως για το 2025 που δημοσίευσε η Sportico. Παρά τη δύσκολη πρώτη του σεζόν με τη Ferrari, ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής κατατάχθηκε στην 11η θέση της γενικής λίστας, ως ο οδηγός με τον μεγαλύτερο μισθό στο σπορ.

Με βάση τις εκτιμήσεις της Sportico, τα συνολικά έσοδα του Χάμιλτον για το ημερολογιακό έτος 2025 έφτασαν τα 100 εκατομμύρια δολάρια. Από αυτά, περίπου 70 εκατ. προήλθαν από μισθό και αγωνιστικά μπόνους, ενώ τα υπόλοιπα 30 εκατ. συνδέονται με εμπορικές συμφωνίες και προσωπικές συνεργασίες εκτός πίστας.

Πολύ μακριά οι Φερστάπεν και Νόρις

Στην ίδια λίστα βρίσκεται και ο Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος κατατάχθηκε 15ος συνολικά. Ο τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής της Red Bull Racing φέρεται να είχε συνολικά έσοδα 83 εκατ. δολαρίων, με το μεγαλύτερο μέρος (75 εκατ.) να προέρχεται από το συμβόλαιό του με την αυστριακή ομάδα. Τα υπόλοιπα ήταν από χορηγίες όπως του Χάμιλτον.

Την παρουσία της Formula 1 στη λίστα συμπληρώνει ο νέος παγκόσμιος πρωταθλητής Λάντο Νόρις, ο οποίος βρέθηκε στην 32η θέση. Ο Βρετανός οδηγός της McLaren Racing, που κατέκτησε τον τίτλο το 2025 σε φινάλε με έντονο ανταγωνισμό, εκτιμάται ότι έλαβε συνολικά 59 εκατ. δολάρια, εκ των οποίων τα 54 εκατ. από μισθό και μπόνους και τα 5 εκατ. από εμπορικές συνεργασίες.

Στο χαμηλότερο άκρο της λίστας, αλλά εντός του Top-100, συναντάμε και ο teammate του Νόρις, Όσκαρ Πιάστρι. Ο Αυστραλός, που ολοκλήρωσε τη σεζόν στην τρίτη θέση του πρωταθλήματος, κατατάχθηκε 96ος με συνολικά έσοδα της τάξεως των 38 εκατ. δολαρίων.

Πώς υπολογίζονται τα ποσά

Η Sportico διευκρινίζει ότι τα στοιχεία βασίζονται σε εκτιμήσεις για τα έσοδα εντός του 2025 και περιλαμβάνουν μισθούς, πριμ, μπόνους υπογραφής και αγωνιστικά κίνητρα. Παράλληλα, στα έσοδα από endorsements συνυπολογίζονται συμφωνίες χορηγίας, δικαιώματα χρήσης ονόματος και εικόνας, εμφανίσεις, αμοιβές από media projects και άλλες εμπορικές δραστηριότητες.

Στην κορυφή της παγκόσμιας λίστας για το 2025 βρίσκεται ο Κριστιάνο Ρονάλντο, με συνολικές απολαβές που φτάνουν τα 260 εκατ. δολάρια, γεγονός που υπογραμμίζει τη μεγάλη απόσταση της Formula 1 από τα οικονομικά μεγέθη του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Θέση Αθλητής Άθλημα Συνολικά έσοδα (2025) 1 Κριστιάνο Ρονάλντο Ποδόσφαιρο 260 εκατ. δολάρια 2 Κανέλο Άλβαρες Πυγμαχία 137 εκατ. δολάρια 3 Λιονέλ Μέσι Ποδόσφαιρο 130 εκατ. δολάρια 4 Χουάν Σότο Μπέιζμπολ 129,2 εκατ. δολάρια 5 ΛεΜπρόν Τζέιμς Μπάσκετ 128,7 εκατ. δολάρια 6 Καρίμ Μπενζεμά Ποδόσφαιρο 115 εκατ. δολάρια 7 Στεφ Κάρι Μπάσκετ 105,4 εκατ. δολάρια 8 Σοχέι Οτάνι Μπέιζμπολ 102,5 εκατ. δολάρια 9 Κέβιν Ντουράντ Μπάσκετ 100,8 εκατ. δολάρια 10 Τζον Ραμ Γκολφ 100,7 εκατ. δολάρια

