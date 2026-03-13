Σαν Σήμερα: Ο Νέλσον Πικέ κέρδισε έναν παράξενο αγώνα (vid)

Η ιστορία των αγώνων ταχύτητας και δη της Formula 1 είναι γεμάτη από γεγονότα που έχουν αλλάξει τον κόσμο και μεγάλωσαν γενιές ανθρώπων. Ας δούμε τα πιο σημαντικά της ημέρας.

Στο νέο μας ταξίδι μας στο παρελθόν, θα γνωρίσουμε ορισμένους αξιόλογους οδηγούς και θα μάθουμε για δύο από τους πιο παράξενους αγώνες στην ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού, με τον έναν να είναι στη Formula 1. Επιπλέον θα γνωρίσουμε έναν ξεχωριστό άνθρωπο και άκρως ταλαντούχο οδηγό που η τύχη δυστυχώς δεν ήταν με το μέρος του.

Διαβάστε τι έγινε Σαν Σήμερα, 13/3, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1943, γεννήθηκε ο Μάικ Φίσερ. O Αμερικανός έτρεξε στο Grand Prix Καναδά της Formula 1 το 1967 με μια Lotus 33 η οποία, μεταξύ άλλων, οδήγησε τον Τζιμ Κλαρκ στον τίτλο του 1965. Παραμένοντας σταθερά στις τελευταίες θέσεις, τελικά τερμάτισε 11ος, εννέα γύρους πίσω από τον νικητή Τζακ Μπράμπαμ. Στον αγώνα του Μεξικού αργότερα εκείνη τη σεζόν, δεν πήρε εκκίνηση λόγω μηχανικού προβλήματος. Η αγωνιστική καριέρα του τερματίστηκε πρόωρα λόγω του πολέμου στο Βιετνάμ.

Σαν σήμερα το 1947, γεννήθηκε η Έβελιν Ζενέ Κόρνουολ (γνωστή ως Lyn St. James στον κόσμο του motorsport). Πρόκειται για μία από τις 9 γυναίκες οδηγούς που έχουν προκριθεί στα 500 Μίλια της Ινδιανάπολης. Η Αμερικανίδα κατέγραψε τον καλύτερο τερματισμό της στο Brickyard στην πρώτη από τις επτά εκκινήσεις της, το 1992, τερματίζοντας ενδέκατη.



Μάλιστα, εκείνη τη χρονιά αναδείχθηκε ως η καλύτερη πρωτοεμφανιζόμενη οδηγός της σεζόν στο Indycar, στα 45 της χρόνια. Έχει κατακτήσει επίσης νίκες στην κατηγορία της στις 24 Ώρες της Ντεϊτόνα και τις 12 Ώρες του Σίμπρινγκ. Επιπρόσθετα, μετράει συμμετοχές και στα διάσημα ευρωπαϊκά 24ωρα events όπως το Λε Μαν και το Νίρμπουργκρινγκ.

Σαν σήμερα το 1955, ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε κάτω από άκρως χαοτικές συνθήκες ο τέταρτος ετήσιος αγώνας 12 Ωρών του Σίμπρινγκ. Συγκεντρώθηκαν 100 αυτοκίνητα εκ των οποίων εκκίνησαν τα 80, με αποτέλεσμα κάποιες ομάδες να τεθούν σε λίστα αναπληρωματικών συμμετοχών και να αδικηθούν, καθώς στις δοκιμές υπήρξαν ταχύτερες από άλλους οδηγούς που πήραν το πράσινο φως. Έξι από αυτά τα αυτοκίνητα αποφάσισαν να πάρουν παράνομα εκκίνηση και έκαναν έναν γύρο μέχρι να τα αποσύρουν. Έπειτα, σε ένα ατύχημα στον τρίτο γύρο, το ασθενοφόρο που είχε καταφτάσει στο σημείο της σύγκρουσης χτυπήθηκε από μια Ferrari.

Στα τελευταία αγχωτικά λεπτά του αγώνα σημειώθηκε ακόμα μια τραγελαφική σειρά γεγονότων. Όταν συμπληρώθηκαν οι 12 ώρες, η Ferrari ανακοινώθηκε ως νικήτρια από τα μεγάφωνα καθώς πέρασε τη γραμμή τερματισμού. Όταν πέρασε και η Jaguar λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, οι διοργανωτές την ανέδειξαν και εκείνη ως νικητή του αγώνα. Οι αγωνοδίκες πάσχιζαν να εξακριβώσουν τα τελικά αποτελέσματα. Εν τέλει η Jaguar ήταν η τελική νικήτρια και ακολούθησε ένσταση της Ferrari. Δύο εβδομάδες αργότερα οριστικοποιήθηκε και επίσημα η νίκη της βρετανικής φίρμας.

Φωτογραφία: NetoDemetriou/X

Σαν σήμερα το 1983, η αυλαία της σεζόν στη Formula 1 άνοιξε με το επεισοδιακό GP Βραζιλίας, στην πίστα της Τζακαρεπάγκουα. Ο συγκεκριμένος αγώνας έχει μείνει στην ιστορία για αρκετούς λόγους. Αρχικά, η pole position του Κέκε Ρόσμπεργκ με τη Williams ήταν η τελευταία για τον μακρόβιο κινητήρα DFV της Cosworth, ο οποίος είχε εμφανιστεί για πρώτη φορά το 1967. Ο Φινλανδός είχε ηγηθεί στους πρώτους γύρους του αγώνα, μέχρι να τον προσπεράσει ο Νέλσον Πικέ ο οποίος τελικά κατέκτησε μια άνετη νίκη με τη Brabham.



Αξίζει να αναφερθεί πως πολλές ομάδες εκείνη τη σεζόν, μεταξύ αυτών και η Williams, ακολούθησαν την πεπατημένη της Brabham και υιοθέτησαν την τακτική του ανεφοδιασμού στα pit stops, ώστε τα μονοθέσια να είναι ελαφρύτερα και άρα ταχύτερα στον αγώνα. Ωστόσο, στο πρώτο του pit stop στη σεζόν, ο Φινλανδός της Williams είχε έρθει αντιμέτωπος με μια φωτιά που ξέσπασε κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμού.

Μετά το σβήσιμο της φωτιάς, ο Ρόσμπεργκ ξαναμπήκε στο μονοθέσιο και επέστρεψε στον αγώνα για να τερματίσει δεύτερος. Ώστόσο αποκλείστηκε από τα αποτελέσματα διότι οι μηχανικοί του τον έσπρωξαν για να επαναλειτουργήσει ο κινητήρας του, κάτι που απαγορευόταν ρητά από τους κανονισμούς. Όλως παραδόξως, για λόγους που ομολογουμένως δεν γνωρίζει σχεδόν κανείς μέχρι σήμερα, η τελική κατάταξη δεν ανανεώθηκε και έτσι η δεύτερη θέση του βάθρου έμεινε κενή, χωρίς να απονεμηθούν ούτε οι 6 βαθμοί της σε κάποιον οδηγό. Ο συγκεκριμένος αγώνας είναι ο μοναδικός στην ιστορία της Formula 1 όπου κυριολεκτικά κανένας δεν τερμάτισε δεύτερος!

#BrazilGP 1983 🇧🇷 Nelson Piquet vence na brilhante narração de Galvão Bueno. Piquet - Rosberg - Lauda.



Brazil GP 1983 🇧🇷 Nelson Piquet wins in Galvão Bueno's brilliant narration. Piquet - Rosberg - Lauda. #F1 #BrazilianGP #Piquet pic.twitter.com/7J5WrakULx November 12, 2021

Σαν σήμερα το 1989, γεννήθηκε ο Ρόμπερτ Ουίκενς. Ο Καναδός ξεκίνησε την καριέρα του σε μικρές κατηγορίες μονοθεσίων και έως το 2011 μετρούσε έναν τίτλο στη Formula Renault 3.5 (2011) και μια δεύτερη θέση στο GP3 Series (2010). Το 2012, με αφορμή την αναβίωση της Ακαδημίας Οδηγών της Mercedes-Benz, ο Ουίκενς μετακινήθηκε στο DTM και οδήγησε εκεί έξι σεζόν, κατακτώντας ισάριθμες νίκες.



Το 2018 επέστρεψε στις Η.Π.Α. ώστε να αγωνιστεί στο Indycar με την Schmidt Peterson Motorsports. Ωστόσο, σε ένα φρικιαστικό ατύχημα στο Πόκονο, τραυματίστηκε σοβαρά με αποτέλεσμα να μείνει παραπληγικός. Μετά από μήνες θεραπείας, το 2021 έκανε το θαύμα του και επέστρεψε, οδηγώντας ειδικά τροποποιημένο όχημα στο Michelin Pilot Challenge με την Bryan Herta Autosport.

Φωτογραφίες: RSF_Motorsport/Χ