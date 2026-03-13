Δεν θα μπορούσε να εξελιχθεί καλύτερα η Παρασκευή του Τζορτζ Ράσελ, ο οποίος πήρε την πρώτη sprint pole στη φετινή σεζόν της Formula 1.

Από εκεί που σταμάτησε στην Αυστραλία συνέχισε στην Κίνα ο Τζορτζ Ράσελ, ο οποίος πήρε τη sprint pole στις κατατακτήριες σπριντ του Grand Prix Κίνας. Ο Βρετανός έκανε έναν εξαιρετικό χρόνο στο SQ3 και πανηγύρισε την πρώτη του pole για Αγώνα Σπριντ στην καριέρα του.

Ο Βρετανός ήταν σε παρόμοιο χρόνο με τον Κίμι Αντονέλι στους δύο πρώτους τομείς της πίστας, όμως στον τελευταίο «πέταξε» και πήρε τη sprint pole.

Ένα εντυπωσιακό μονοθέσιο

Στην πρώτη του αντίδραση μετά το τέλος του SQ3 ο Ράσελ εστίασε στην αίσθηση της W17, η οποία τον εντυπωσίασε δίνοντάς του την αυτοπεποίθηση για να κάνει τον ταχύτερο γύρο.

«Ο κόσμος εδώ στην Κίνα μας έχει στηρίξει με εντυπωσιακό τρόπο. Αισθάνομαι φοβερά στο μονοθέσιο. Από τη Μελβούρνη το μονοθέσιο το νιώθω να πηγαίνει πολύ γρήγορα. Ο κινητήρας μας δουλεύει πολύ καλά. Σήμερα ήταν απόλαυση η οδήγηση με το μονοθέσιο. Είμαι περίεργος να δω τους χρόνους σε σχέση με πέρυσι, διότι ένιωσα να πηγαίνω πολύ γρήγορα, πολύ διαφορετική η αίσθηση με τη Μελβούρνη», είπε ο Βρετανός.

Πράγματι, ο χρόνος του Ράσελ ήταν κατά επτά δέκατα του δευτερολέπτου πιο αργός από το απόλυτο ρεκόρ πίστας που έθεσε ο Όσκαρ Πιάστρι στο Q3 των κατατακτήριων δοκιμών του 2025.

Το… άγχος της εκκίνησης

Σε ερώτηση που δέχθηκε σχετικά με το τι περιμένει στην αυριανή εκκίνηση του Αγώνα Σπριντ, ο Ράσελ είπε:

«Από την Αυστραλία προσπαθούμε να βρούμε τρόπο να έχουμε καλύτερο πέταγμα στην εκκίνηση. Ψάχνουμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Βρήκαμε κάποια κέρδη. Στην Αυστραλία ήταν πιο δύσκολα απ’ όσο θέλαμε αλλά θα μάθουμε αύριο τι θα γίνει».

Όλη η δράση του Αγώνα Σπριντ στο Gazzetta

Η δράση συνεχίζεται το Σάββατο τα ξημερώματα με τον Αγώνα Σπριντ στις 05:00 ώρα Ελλάδος. Συντονιστείτε από τις 04:45 στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.

Στο νέο επεισόδιο του podcast του gmotion, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιαννης συζητούν για το Grand Prix Αυστραλίας, τον πρώτο αγώνα της Formula 1 στο 2026 και για το έντονο παρασκήνιο γύρω από την πρεμιέρα της σεζόν.