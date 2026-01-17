Ράλλυ Ντακάρ 2026: Dacia και Αλ Ατίγια στην κορυφή

Στα αυτοκίνητα η Dacia με τον Αλ Ατίγια και στις μοτοσικλέτες η KTM με τον Μπεναβίδες κέρδισαν το δυσκολότερο αγώνα αντοχής του πλανήτη για το 2026, το Ράλλυ Ντακάρ.

Το εμβληματικό Ράλλυ Ντακάρ ολοκληρώθηκε σήμερα Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2026 με νίκη στα αυτοκίνητα για την Dacia, την πρώτη της, με τον 6 πλέον φορές νικητή του αγώνα, Νάσερ Αλ Ατίγια.



Αντίστοιχα, στις μοτοσικλέτες, τη νίκη πήρε η KTM, για 21η (!!!) φορά, με τον Αργεντινό Λουτσιάνο Μπεναβίδες ο οποίος, μετά την 8η συμμετοχή του στον αγώνα, ανέβηκε για πρώτη φορά στο πρώτο σκαλί του βάθρου της γενικής.

Τι έγινε στα αυτοκίνητα

Σε μια από τις πιο ανταγωνιστικές χρονιές της σύγχρονης ιστορίας του Ντακάρ, δέκα διαφορετικοί οδηγοί που εκπροσωπούσαν πέντε διαφορετικούς κατασκευαστές σημείωσαν νίκες σε ειδικές διαδρομές, σε αντίθεση με την περσινή διοργάνωση όπου κυριαρχούσε η Toyota.

Νάσερ Αλ Ατίγια.



Την πρώτη εβδομάδα του ράλι, η Ford αναδείχθηκε σε σοβαρό διεκδικητή, με τους τέσσερις εργοστασιακούς οδηγούς της να εκμεταλλεύονται το αναβαθμισμένο Raptor για να αποτελέσουν μια διαρκή πρόκληση για την Toyota και την Dacia.

Ωστόσο, η απόδοση της αμερικανικής ομάδας παρουσίαζε έντονες διακυμάνσεις από μέρα σε μέρα, με την Toyota να αντιμετωπίζει επίσης παρόμοια προβλήματα με το νέο Hilux του 2026. Αυτή η αστάθεια επέτρεψε στον Αλ Ατίγια να κερδίσει την 6η ειδική και να δει την κορυφή του πίνακα κατάταξης για πρώτη φορά.

Παρά την ανατροπή, η μάχη της γενικής κατάταξης παρέμεινε ανοιχτή μέχρι τη δεύτερη εβδομάδα. Μόλις στην 10η ειδική άρχισε ο Αλ Ατίγια φάνηκε ως το σαφές φαβορί.



Το δίδυμο της Ford, Ματίας Έκστρεμ και Μιτς Γκάθρι, έχασε σημαντικό χρόνο λόγω σφαλμάτων πλοήγησης. Μια μέρα αργότερα, ο τέσσερις φορές νικητής Κάρλος Σάινθ είχε παρόμοια μοίρα, με ποινή 15 λεπτών επειδή έχασε ένα σημείο ελέγχου χρόνου.



Το θρίαμβο της ομάδας Dacia Sandriders και του Αλ Ατίγια πλαισίωσαν από τις θέσεις 2 και 3 οι Νάνι Ρόμα και Ματίας Έκστρεμ, αμφότεροι με Ford Ranger Raptor της Ford Racing.

Τι έγινε στις μοτοσικλέτες

Η λέξη "δράμα" αποδεικνύεται λίγη για να περιγράψει τον ανταγωνισμό στην κορυφαία κατηγορία Rally GP του αγώνα. Μετά από δύο εβδομάδες αγώνα με χιλιάδες χιλιόμετρα απλών και ειδικών διαδρομών, ο θριαμβευτής Λουτσιάνο Μπεναβίδες με την KTM νίκησε με χρονικό προβάδισμα... 2 δευτερολέπτων (!!!) τον Ρίκι Μπράμπεκ με την Honda της ομάδας Monster Energy.



Ο Αργεντινός τα κατάφερε αριστοτεχνικά, επιτιθέμενος μέχρι το τελευταίο χιλιόμετρο με το KTM 450 RALLY του, κατακτώντας την πρώτη του νίκη στο Ράλι Ντακάρ. Ο Αργεντινός κατέκτησε τρεις νίκες σε ειδικές διαδρομές, και σε παρέμενα ψηλά στην κατάταξη σε όλο τον αγώνα.Νικητές, ωστόσο, θα μπορούσαν να είναι και οι Ρίκι Μπράμπεκ / Τόσα Σαρέινα, αμφότεροι με Honda, οι οποίοι έκλεισαν την τριάδα του πόντιουμ στις μοτοσικλέτες.

Λουτσιάνο Μπεναβίδες.

Το καλύτερο, με τον Β. Μπούδρο, για το τέλος

Ο μοναδικός Έλληνας συμμετέχων στο Ράλλυ Ντακάρ 2026, ο Βασίλης Μπούδρος, κατάφερε να τερματίσει για 4η φορά στον απίστευτα σκληρό αγώνα. Πιο συγκεκριμένα κατατάχθηκε στην 50ή θέση της γενικής κατάταξης των μοτοσικλετών και στην 39η της κατηγορίας του, ανάμεσα από εκατοντάδες συμμετοχές, κάνοντας περήφανους όλους τους Έλληνες λάτρεις των motorsport.

Τέταρτος τερματισμός στο Ράλλυ Ντακάρ για τον σκληροτράχηλο Έλληνα αναβάτη Βασίλη Μπούδρο.

Ο Βασίλης, οδηγώντας μια KTM 450, είχε την υποστήριξη των εταιρειών DNA High Performance Filters, LIFECHECK Medical Laboratories, LG Hellas, Motomarket, Intradoor, Wheelcity και Hellas Rally.

