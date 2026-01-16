Κυρίαρχη εμφάνιση από τον Καταριανό στο Stage 12 του Ράλλυ Ντακάρ 2026, ο οποίος είναι μια… ανάσα μακριά από μια ιστορική έκτη νίκη.

Ο Νασέρ Αλ-Ατίγια έκανε το αποφασιστικό βήμα προς την κατάκτηση του έκτου τίτλου του στο Ράλι Ντακάρ, κερδίζοντας το Stage 12, την προτελευταία ειδική του αγώνα. Ο οδηγός της Dacia επικράτησε στη διαδρομή 311 χιλιομέτρων από την Αλ Χενακίγια έως τη Γιανμπού, ελέγχοντας τον ρυθμό στη μεγαλύτερη διάρκεια της ημέρας και αυξάνοντας τη διαφορά του στη γενική κατάταξη.

Παρά τις πρόσκαιρες εναλλαγές στην κορυφή με τους Μιτς Γκάθρι και Ματίας Έκστρεμ της Ford, ο Αλ-Ατίγια πέρασε πρώτος πριν το όριο των 100 χλμ. και επανέφερε την τάξη όταν ο Έκστρεμ τον προσπέρασε προσωρινά στο τρίτο σημείο ελέγχου.

Η σημασία της νίκης

Στο τελευταίο κομμάτι της ειδικής, ο Καταριανός αύξησε τη διαφορά του σταθερά και έφτασε στον τερματισμό με προβάδισμα 1:04, κατακτώντας τη δεύτερη νίκη του στη φετινή διοργάνωση.

Η επιτυχία αυτή είχε και ιστορική σημασία. Η σημερινή 1η θέση του Αλ-Ατίγια αποτέλεσε την 50ή νίκη ειδικής διαδρομής στην καριέρα του στο Ντακάρ, ισοφαρίζοντας τους Στεφάν Πετερανσέλ και Άρι Βατάνεν στην κορυφή της σχετικής λίστας.

Πλήγμα για τη Ford – άνετο προβάδισμα στη γενική

Πίσω του, ο Μιτς Γκάθρι κατάφερε να ανακάμψει και να πάρει τη δεύτερη θέση της ειδικής, αφήνοντας τρίτο τον Τόμπι Πράις (Toyota), ο οποίος ανέβασε ρυθμό στο τελευταίο κομμάτι. Ο Ματίας Έκστρεμ περιορίστηκε στην τέταρτη θέση, ενώ τα Toyota της Energylandia με τους Έρικ και Μάρεκ Γκότσαλ συμπλήρωσαν την εξάδα, μπροστά από τον Σεμπαστιάν Λεμπ, που δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τον ρυθμό του teammate του.

Στον αντίποδα, ο Νάνι Ρόμα έχασε πολύτιμο έδαφος με μία άνευρη εμφάνιση και τερμάτισε όγδοος, χάνοντας πάνω από έξι λεπτά, κάτι που ουσιαστικά έθεσε τέλος στις ελπίδες του για συνολική νίκη. Με μόλις μία ειδική-βρόχο 108 χιλιομέτρων να απομένει στη Γιανμπού, ο Αλ-Ατίγια προηγείται πλέον με 15 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα, έχοντας τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα.

Ο Έκστρεμ πέρασε τρίτος στη γενική, μόλις 29 δευτερόλεπτα μπροστά από τον Λεμπ, με τη μάχη του βάθρου να παραμένει ανοιχτή. Πιο πίσω, οι Σάινθ, Σεραντόρι και Μοράες διαμορφώνουν τις υπόλοιπες θέσεις της πρώτης δεκάδας.

Θέση Οδηγός Κατασκευαστής Χρόνος / Διαφορά 1 Νασέρ Αλ-Ατίγια Dacia 48:01:51 2 Νάνι Ρόμα Ford +15:02 3 Ματίας Έκστρεμ Ford +23:32 4 Σεμπαστιάν Λεμπ Dacia +23:50 5 Κάρλος Σάινθ Ford +36:33 6 Ματιέ Σεραντόρι Century +53:17 7 Λούκας Μοράες Dacia +53:35 8 Τόμπι Πράις Toyota +58:24 9 Σεθ Κουιντέρο Toyota +1:19:10 10 Μιτς Γκάθρι Ford +1:27:27

Τι έγινε στις μοτοσικλέτες

Δραματική ήταν η εξέλιξη στις μοτοσικλέτες, καθώς είχαμε αλλαγή πρωτοπορίας στο Stage 12. O Ρίκι Μπράμπεκ της Honda κέρδισε την ειδική αφήνοντας πίσω του τον Λουτσιάνο Μπεναβίδες της KTM.

Ως αποτέλεσμα ο Μπράμπεκ οδεύει στην τελευταία ειδική του αγώνα έχοντας προβάδισμα 3 λετών και 20 από τον Μπεναβίδες και όλα θα κριθούν στο… νήμα.

Ο Μπούρδος συνεχίζει ακάθεκτος

Ο συμπατριώτης μας Βασίλης Μπούρδος, που συμμετέχει στο φετινό Ντακάρ στην κατηγορία Rally 2 των μοτοσικλετών με μία KTM. Μετά από το Stage 12 βρίσκεται στην 39η θέση.