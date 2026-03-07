Η νέα σειρά δυναμικότητας της Formula 1 αρχίζει να σχηματίζεται με τη Mercedes να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο και την Audi να κάνει την έκπληξη.

Η Mercedes επικράτησε μια επιβλητική εμφάνιση στις πρώτες κατατακτήριες της σεζόν του 2026 για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1. Ο Τζορτζ Ράσελ κατέκτησε την pole position στο Grand Prix Αυστραλίας με διαφορά τριών δεκάτων από τον teammate του, επιβεβαιώνοντας ότι η ομάδα -όπως αναμενόταν- διάβασε σωστά τους νέους κανονισμούς. Η επιτυχία ολοκληρώθηκε με τον Κίμι Αντονέλι στη δεύτερη θέση, παρά το σοβαρό ατύχημα στο FP3.

Στους μεγάλους νικητές της ημέρας, όμως, ανήκει αναμφίβολα και η Audi. Στον πρώτο της επίσημο αγώνα στην F1, η γερμανική ομάδα είδε τον Γκαμπριέλ Μπορτολέτο να πραγματοποιεί μια εντυπωσιακή εμφάνιση και να μπαίνει στο Q3. Το να φέρνεις ένα μονοθέσιο στην πρώτη δεκάδα στο ντεμπούτο της ομάδας είναι ένα επίτευγμα που δείχνει πως η Audi δεν ήρθε στο σπορ απλώς για να συμπληρώσει το grid.

Η ελπίδα της Red Bull και το αίνιγμα της Ferrari

Ο Ισάκ Χατζάρ αποτέλεσε το «φως» στο γκαράζ της Red Bull. Ο νεαρός Γάλλος κατέλαβε την τρίτη θέση, καταφέρνοντας να βρεθεί μπροστά από τις δύο McLaren και τις δύο Ferrari. Σε μια ημέρα που η ομάδα του έβλεπε το μεγάλο αστέρα της Μαξ Φερστάπεν να αντιμετωπίζει προβλήματα και να αποκλείεται από το Q1, ο Χατζάρ απέδειξε ότι μπορεί να ανταπεξέλθει στην πίεση, κάνοντας εξαιρετικό ξεκίνημα στη σεζόν.

Starting on the second row with a career-best Quali 👏#F1 || #AusGP 🇦🇺 pic.twitter.com/l5KapGKJ8G — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) March 7, 2026

Η περίπτωση της Ferrari είναι ίσως η πιο δύσκολη να αποτιμηθεί. Η Scuderia δεν είχε την ταχύτητα να απειλήσει τη Mercedes, αλλά ούτε και τη Red Bull του Χατζάρ. Παρόλο που οι οδηγοί της βρίσκονται μέσα στη δεκάδα, η υστέρηση σε ρυθμό δείχνει μια ομάδα που «λοξοκοιτάζει» προς την πλευρά των χαμένων, καθώς δεν φαίνεται ακόμα αν έχει βρει τις απαντήσεις που απαιτεί η νέα υβριδική εποχή.

Ο εφιάλτης του Φερστάπεν και η στασιμότητα της McLaren

Στον αντίποδα, ο Μαξ Φερστάπεν βίωσε ένα από τα χειρότερα Σάββατα της καριέρας του. Ο τέσσερις φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής θα εκκινήσει από τις τελευταίες θέσεις (20ός), μετά από μια έξοδο στον πρώτο του γρήγορο γύρο, που φαίνεται ότι προήλθε από μηχανικό πρόβλημα.

Max Verstappen is OUT of Qualifying, with no time set! 😳



This is the moment where the Red Bull driver spins into the wall at Turn 1 👇#F1 #AusGP pic.twitter.com/M2XKoapEMl — Formula 1 (@F1) March 7, 2026

Η McLaren επίσης δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις προσδοκίες, περιοριζόμενη στην τρίτη σειρά του grid. Παρά το γεγονός ότι ο Όσκαρ Πιάστρι και ο Λάντο Νόρις (5η και 6η θέση) βρέθηκαν κοντά, η διαφορά σχεδόν ενός δευτερολέπτου από τη Mercedes είναι μια σκληρή πραγματικότητα. Ο Νόρις μάλιστα δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για τα νέα μονοθέσια.

Η άνοδος των Racing Bulls και η πτώση της Aston Martin

Η ευχάριστη έκπληξη της ημέρας ήταν η ομάδα της Racing Bulls. Ο rookie Άρβιντ Λίντμπλαντ εντυπωσίασε στο ντεμπούτο του φτάνοντας στο Q3, ενώ ο Λίαμ Λόσον έδειξε αξιοσημείωτη σταθερότητα καταλαμβάνοντας την 8η θέση. Η ομάδα έφερε αναβαθμίσεις που λειτούργησαν άμεσα, δίνοντάς τους το δικαίωμα να ελπίζουν σε ένα δυνατό αποτέλεσμα στον αγώνα της Κυριακής.

Αντίθετα, η Aston Martin και η Alpine φαίνεται να βρίσκονται σε δύσκολη θέση. Ο Φερνάντο Αλόνσο περιορίστηκε στη 17η θέση, ενώ ο Λανς Στρολ δεν κατάφερε καν να συμμετάσχει στις δοκιμές μετά από προβλήματα στο FP3. Στην Alpine, η εικόνα είναι εξίσου προβληματική, με τους Πιερ Γκασλί και Φράνκο Κολαπίντο να μένουν μακριά από τη δεκάδα, αποδεικνύοντας ότι ο δρόμος της προσαρμογής θα είναι μακρύς. Για την Aston Martin το γνωρίζαμε και το περιμέναμε, αλλά η Alpine είχε δείξει διαφορετικό (καλύτερο) πρόσωπο στις χειμερινές δοκιμές

Έχουμε ξεκάθαρο φαβορί αλλά και πολύ δρόμο μπροστά μας

Για τις ομάδες που έκλεισαν το grid, η ημέρα είχε ανάμεικτα συναισθήματα και αρκετές δυσκολίες. Η Williams είδε τον Άλεξ Άλμπον να παλεύει μέχρι τη 15η θέση, ενώ ο Κάρλος Σάινθ δεν κατάφερε καν να σημειώσει χρόνο λόγω τεχνικών προβλημάτων. Η Cadillac, στο ιστορικό της ντεμπούτο, περιορίστηκε στις θέσεις 18 και 19 (τελευταίες χρονομετρημένες) με τους Πέρεζ και Μπότας, δείχνοντας ότι ο δρόμος προς την καθιέρωση στη Formula 1 θα είναι ανηφορικός.

All in this together 🖤 pic.twitter.com/F3go12InCP — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) March 7, 2026

Με τη Mercedes να έχει το πάνω χέρι και τον Φερστάπεν να ξεκινά από το βάθος του grid, ο αγώνας της Κυριακής αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το Albert Park θα είναι το πεδίο της πρώτης μεγάλης μάχης στρατηγικής και διαχείρισης ενέργειας για τους 57 γύρους που θα είναι η διάρκειά του. Η νέα εποχή της Formula 1 είναι εδώ και η Κυριακή στη Μελβούρνη θα μπορούσε είναι μόνο η αρχή μιας χρονιάς γεμάτης ανατροπές.

