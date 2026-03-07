Δείτε πώς θα παραταχθούν οι μονομάχοι της Formula 1 στο πεδίο μάχης του Άλμπερτ Παρκ για τον πρώτο αγώνα του 2026.

Μονάχα λίγες ώρες απέμειναν για την εκκίνηση του κρίσιμου Grand Prix Αυστραλίας. Ο εναρκτήριος αγώνας της φετινής χρονιάς της Formula 1 αναμένεται με αγωνία και οι κατατακτήριες δοκιμές οι οποίες έγιναν το πρωί του Σαββάτου μας έδωσαν μία συναρπαστική κατάταξη.

Η αυριανή μάχη στο Άλμπερτ Παρκ της Μελβούρνης, αναμένεται συναρπαστικό και θα έχει διάρκεια 58 γύρους.

Ξεκάθαρο φαβορί για τη νίκη

Από την πρώτη θέση θα εκκινήσει o Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG. O Βρετανος οδηγός έκανε μία εξαιρετική επίδοση στο τέλος του Q3 και εξασφάλισε την πρώτη pole position της σεζόν. Δίπλα του θα εκκινήσει ο teammate του, Κίμι Αντονέλι, ο οποίος πρέπει να ευχαριστεί τους μηχανικούς του που ετοίμασαν την W17 μετά το ατύχημα που είχε στο FP3.

Από την 3η θέση θα ξεκινήσει ο Ίσακ Χατζάρ της Red Bull Racing. O Γάλλος έκανε μια εξαιρετική επίδοση στον πρώτο του αγώνα με την αυστριακή ομάδα.

Μάχη για μια θέση στο βάθρο

Με τη Mercedes να δείχνει ως το φαβορί για το 1-2 στην Αυστραλία, τρεις ομάδες θα δώσουν μάχη για την τελευταία θέση του βάθρου. Ο Σαρλ Λεκλέρ εκκινεί 4ος και θέλει να ξεπεράσει τον Χατζάρ που είναι ακριβώς μπροστά του. Το έργο του δεν θα είναι εύκολο, καθώς στην 3η σειρά της εκκίνησης είναι οι Όσκαρ Πιάστρι και Λάντο Νόρις της McLaren Racing.

O Λιούις Χάμιλτον ξεκινάει 7ος τον αγώνα και γνωρίζει, όπως και ο Λεκλέρ, ότι αν δεν είχαν προβλήματα με το υβριδικό σύστημα θα ήταν αυτοί στη δεύτερη σειρά της εκκίνησης. Δίπλα του θα είναι ο Λίαμ Λόσον της Racing Bulls.

Στην 9η θέση θα βρεθεί ο Άρβιντ Λίντμπλαντ στον πρώτο του αγώνα, ενώ την πρώτη 10άδα συμπληρώνει ο Γκάμπριελ Μπορτολέτο της Audi.

Ο Μαξ Φερστάπεν είχε έξοδο στο Q1 των κατατακτήριων δοκιμών και θα ξεκινήσει τον αγώνα από την 20η θέση, πίσω από τους οδηγούς της Cadillac και τον Φερνάντο Αλόνσο της Aston Martin.

Πότε ξεκινάει το Grand Prix

Ο αγώνας της Κυριακής είναι προγραμματισμένος για τις 06:00 πμ ώρα Ελλάδος. Συντονιστείτε από τις 05:40 στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.

Δείτε την προεπισκόπηση της νέας σεζόν της Formula 1 από την ομάδα του gmotion με ένα κλικ στο παρακάτω βίντεο