Yamaha Tenere: Τα πραγματικά Adventure

Οι Yamaha Ténéré 700, 700 Rally και 700 World Raid αποτελούν τις μοτοσυκλέτες αναφοράς στην κατηγορία Adventure.

Μια νέα γενιά Ténéré 700 βρίσκεται ανάμεσά μας, ηλεκτρονικά αναβαθμισμένη και περισσότερο αγωνιστικά στημένη, πάντα με χαρακτήρα Adventure σχεδιασμένη. Η πρώτη ένδειξη ότι η Yamaha ετοίμαζε ένα νέο Ténéré μας δόθηκε με την κυκλοφορία του πρωτότυπου T7 το 2016. Παρουσιάστηκε σε εκθέσεις μοτοσυκλετών σε ολόκληρο τον κόσμο και είναι αλήθεια πως προσέλκυσε μεγάλο ενδιαφέρον από πλευράς καταναλωτών.

Το 2017 η Yamaha παρουσίασε το πρωτότυπο Ténéré 700 World Raid, που ήταν ένα βήμα πιο κοντά στις τελικές προδιαγραφές του μοντέλου παραγωγής. Από τότε το εν λόγω πρωτότυπο υποβλήθηκε σε μια παγκόσμια περιοδεία σε διάφορες τοποθεσίες ανά τον πλανήτη, περνώντας από δοκιμές σε ακραίες και λίαν αντίξοες συνθήκες. Με μια ομάδα επαγγελματιών αναβατών, συμπεριλαμβανομένου του πολυνίκη του Rally Dakar Stephane Peterhansel, το World Raid δοκίμασε τα όριά του από τις αχανείς

αγροτικές εκτάσεις της Αυστραλίας μέχρι τις αφιλόξενες ερήμους της Νότιας Αμερικής.

Με το πνεύμα της περιπέτειας ενσωματωμένο στο DNA του, ήρθε κοντά μας στην τελική του μορφή το 2019 και άμεσα πέτυχε τον στόχο του: Nα μπει στην κατηγορία των πραγματικών μοτοσυκλετών Adventure, να αναδειχθεί σε μία σκληροτράχηλη και αξιόπιστη κατασκευή, να κερδίσει τις καρδιές των μοτοσυκλετιστών και να εκτοξευθεί στην κορυφή των πωλήσεων.

Πάμε για την κατάκτηση του επόμενου ορίζοντα

Μαζί με τη νέα βασική έκδοση Ténéré 700, έρχεται και μία ακόμα με χαμηλότερο ύψος σέλας και χαμηλότερη ανάρτηση, προσανατολισμένη για ταξίδια. Αντίθετα, το νέο Ténéré 700 Rally προσφέρει μια άκρως Off-Road συμπεριφορά, καθώς και υψηλότερες προδιαγραφές που θα εκτιμήσουν ιδιαίτερα οι απαιτητικοί οπαδοί της εκτός δρόμου οδήγησης. Και όσον αφορά στην έκδοση World Raid, έχουμε να κάνουμε με μία μοτοσικλέτα που σου γεννά επιθυμίες με αντικείμενο τη φυγή, την απόδραση, την εξερεύνηση και ο λόγος είναι απλός, τα έχει όλα! Και ενώ η Yamaha ενίσχυσε τις προδιαγραφές του Ténéré 700 με την εφαρμογή ηλεκτρονικού γκαζιού YCC-T, προγραμμάτων οδήγησης και αναβαθμισμένης ανάρτησης, η ομάδα σχεδιασμού φρόντισε η τεχνολογία που θα προστεθεί να έχει συγκεκριμένο σκοπό.

Yamaha Tenere 700 Rally

Τα ηλεκτρονικά βοηθήματα ενισχύουν τη σύνδεση του αναβάτη με τη μοτοσυκλέτα χωρίς να γίνονται ποτέ υπερβολικά ή περιττά, ενώ οι προσαρμογές για την κάλυψη των προσωπικών αναγκών του αναβάτη ή των οδικών συνθηκών παραμένουν απλές στη διαμόρφωση και άκρως αποτελεσματικές. Περισσότερο από ποτέ, το Ténéré 700 είναι η μοτοσυκλέτα που πηγαίνει παντού, επιτρέποντας στους αναβάτες να ταξιδεύουν χωρίς να νοιάζονται για το τι θα συναντήσουν στο διάβα τους.

Η Νεότερη σχεδίαση Yamaha Adventure

Εμπνευσμένο από τις μοτοσυκλέτες Yamaha Rally Raid από το παρελθόν και το παρόν, η νέα γενιά Ténéré 700 έχει μια ολοκαίνουργια εμφάνιση που συνδυάζεται με εργονομία που έχει αναπτυχθεί για μια πιο αποτελεσματική οδήγηση, τόσο εντός όσο και εκτός δρόμου. Η σιλουέτα περιλαμβάνει ένα ψηλό και όρθιο μπροστινό μέρος, που καταλήγει σε μια μικρών διαστάσεων ουρά. Λαμβάνοντας υπόψιν τις γνώσεις που έχουν αποκτηθεί μετά από δεκαετίες νικηφόρας πορείας στα Rally Raids και συνδυάζοντας αρμονικά τη λειτουργικότητα, την εργονομία και τις επιδόσεις, μπορεί να προσφέρει την απόλυτη οδηγική εμπειρία σε όλες τις συνθήκες οδήγησης.

Η μπροστινή σχεδίαση προσφέρει εξαιρετική ορατότητα και προστασία για τον αναβάτη, χάρη στο μεγάλο μονοκόμματο ανεμοθώρακα, ενώ το μινιμαλιστικό τμήμα από τη μέση έως την ουρά συμβάλλει σε μια θέση οδήγησης που παρέχει άφθονο χώρο για τον αναβάτη, δίνοντάς του τη δυνατότητα να μετατοπίζει εύκολα το σώμα του όταν οδηγεί στο χώμα. Σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο, το ρεζερβουάρ καυσίμου έχει μετακινηθεί προς τα εμπρός, με μεγάλη προσοχή στην εξισορρόπηση του μεγέθους με τη βέλτιστη εργονομία, χωρίς να επηρεαστεί η κλασική σχεδιαστική φιλοσοφία Ténéré. Το ρεζερβουάρ των 16 λίτρων βρίσκεται τώρα πιο χαμηλά σε σχέση με τα προηγούμενα μοντέλα και αυτό συμβάλλει σε ακόμα καλύτερη κατανομή βάρους και ευκολότερο χειρισμό της μοτοσυκλέτας σε διάφορες συνθήκες οδήγησης.

Το κεντρικό τμήμα της μοτοσυκλέτας έχει σχεδιαστεί όχι μόνο για να διευκολύνει μια ισορροπημένη οπτική μετάβαση μεταξύ του μπροστινού και του πίσω μέρους,

αλλά και για να προσφέρει μια άνετη και χρηστική σέλα για τον αναβάτη. Η σχεδίαση δεν είναι περίπλοκη και δίνει έμφαση στην ασφαλή επαφή των ποδιών του αναβάτη με τη μοτοσυκλέτα, αλλά και στη διευκόλυνση της ροής του αέρα κατά την οδήγηση τόσο σε καθιστή όσο και σε όρθια θέση. Η νέα μονοκόμματη σέλα είναι εμπνευσμένη από τα ράλι και διατηρεί το κλασικό στυλ Ténéré. Είναι πιο μακριά και πιο στενή από την προηγούμενη δύο τμημάτων και παρέχει μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων κατά την οδήγηση. Για όλους τους πρακτικούς λόγους που κρύβονται πίσω από το στυλ, η ομάδα σχεδιασμού της Yamaha ήθελε να διασφαλίσει την δημιουργία μιας εντυπωσιακής μοτοσυκλέτας, που όμως θα είχε στον πυρήνα της την Off Road οδήγηση. Στην τελική, πρόκειται για ένα Ténéré.

Η μπροστινή όψη χαρακτηρίζεται από το κλασικό στυλ «rally tower». Ο νέος σχεδιασμός των προβολέων περιλαμβάνει τέσσερα ξεχωριστά φώτα LED, τα οποία έχουν ενσωματωθεί σε μια αλουμινένια δομή στο στυλ των σύγχρονων αγωνιστικών rally μοτοσυκλετών της Yamaha, με τη βάση σχήματος «Y» να δίνει

μια ξεχωριστή φρέσκια εμφάνιση. Τα πλαϊνά καπάκια, που σε πολλές μοτοσικλέτες adventure δείχνουν πιο ογκώδη, στην περίπτωση του Ténéré 700 μεταδίδουν μια αίσθηση ελαφρότητας, παραμένοντας στιβαρά και έτοιμα να ανταπεξέλθουν ακόμη και στις πιο ακραίες συνθήκες.

Είναι μια μοτοσυκλέτα που έχει γνήσιες εκτός δρόμου δυνατότητες και ο μπροστινός τροχός 21'' δεν είναι μόνο για επίδειξη. Έχει σχεδιαστεί για να κυριαρχεί σε οποιοδήποτε οδόστρωμα, είτε είναι ασφαλτοστρωμένο είτε όχι, με αρκετή απόσταση από το έδαφος και μεγάλης διαδρομής ανάρτηση. Τα νέα προστατευτικά των χεριών είναι βαμμένα στο χρώμα της μοτοσυκλέτας και επιβεβαιώνουν τα off-road διαπιστευτήρια του Ténéré 700, προσφέροντας παράλληλα τα πρακτικά πλεονεκτήματα της προστασίας από τα καιρικά φαινόμενα και από τα κλαδιά στην εκτός δρόμου οδήγηση.

Ρυθμιζόμενο πιρούνι αγωνιστικού τύπου

Το νέο ανεστραμμένο πιρούνι είναι πλέον πλήρως ρυθμιζόμενο και έχει σχεδιαστεί για να ανταπεξέρχεται ακόμη και στα πιο εχθρικά εδάφη. Διαθέτει καλάμια 43mm και παρέχει 210mm διαδρομής στο μπροστινό τροχό (190mm για το μοντέλο με χαμηλό ύψος σέλας). Συμβάλει σε μια εντυπωσιακή απόσταση από το έδαφος που φτάνει στα 240mm (225mm για το μοντέλο με χαμηλό ύψος σέλας). Τα χαρακτηριστικά απόσβεσης συμπίεσης και επαναφοράς μπορούν να ρυθμιστούν εύκολα και από τις δύο πλευρές του πιρουνιού, ενώ η δυνατότητα ρύθμισης της προφόρτισης κατά 15mm είναι ένα νέο χαρακτηριστικό που παρέχει εύκολη πρόσβαση μέσω του ρυθμιστή που υπάρχει στο πάνω μέρος του κάθε στελέχους του πιρουνιού. Επίσης, η σχεδιαστική ομάδα της Yamaha έχει αναπτύξει νέους ζυγούς, με κάτω βάση από σφυρήλατο αλουμίνιο και πάνω βάση από χυτό αλουμίνιο για να προσφέρουν πρόσθετη αντοχή.

Αμορτισέρ για Ράλι καταστάσεις

Σχεδιασμένη για να προσφέρει ομαλότητα και σταθερότητα στο δρόμο και το χώμα, η νέα διαμόρφωση συνδυάζει ένα εντελώς νέας σχεδίασης μοχλικό με ένα αναθεωρημένο πίσω αμορτισέρ, το οποίο παρέχει εύκολη ρύθμιση ως προς την προφόρτιση ελατηρίου, τη συμπίεση και την απόσβεση επαναφοράς. Ο νέος προοδευτικός σύνδεσμος αναπτύχθηκε ως αποτέλεσμα των σχολίων από το πρόγραμμα Rally Raid της Yamaha και αυξάνει τη διαδρομή ανάρτησης διατηρώντας την ίδια διαδρομή τροχών 200mm όπως το προηγούμενο Ténéré 700 (180mm για την έκδοση χαμηλού ύψους σέλας).

Το κύριο σώμα του εξελιγμένου πίσω αμορτισέρ έχει κατασκευαστεί από αλουμίνιο, λόγω της εξαιρετικής απαγωγής θερμότητας που προσφέρει. Συνδυάζεται με ένα ξεχωριστό δοχείο τύπου piggyback, το οποίο διατηρεί το λάδι κρύο και βρίσκεται υπό πίεση ώστε να μην σχηματίζονται φουσκάλες αέρα όταν το αμορτισέρ έχει επεκταθεί πλήρως. Ο ρυθμιστής έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει γρήγορες αλλαγές χωρίς τη χρήση εργαλείων, ενώ ένα μεγάλου μεγέθους στοπ από καουτσούκ, παρέχει πρόσθετη απόσβεση κραδασμών σε ακραίες συνθήκες οδήγησης.

Premium σε όργανα και διακόπτες

Η νέα γκάμα μοντέλων Ténéré 700 κάνει το ντεμπούτο της με μια premium, πλήρως έγχρωμη οθόνη TFT 6,3". Με κάθετη διάταξη σε στυλ που αντλεί έμπνευση από τα rally raid roadbooks, η οθόνη προσφέρει συνδεσιμότητα με smartphone, η οποία ξεκλειδώνει μια σειρά λειτουργιών όπως είναι η απρόσκοπτη ενσωμάτωση τηλεφωνικών κλήσεων και μηνυμάτων, καθώς και η μουσική και η πλοήγηση από στροφή σε στροφή μέσω της εφαρμογής MyRide. Αυτά τα χαρακτηριστικά μπορούν να ελεγχθούν από τον αριστερό διακόπτη, γεγονός που επιτρέπει στον αναβάτη να έχει τον πλήρη έλεγχο, χωρίς να είναι απαραίτητη η στάση της μοτοσυκλέτας ή η απομάκρυνση των χεριών του από το τιμόνι. Για τη διευκόλυνση της απρόσκοπτης ενσωμάτωσης με το smartphone του χρήστη, η μοτοσυκλέτα περιλαμβάνει σημείο φόρτισης USB-C στο βασικό εξοπλισμό. Η πρίζα προστατεύεται από ένα αδιάβροχο καπάκι και βρίσκεται σε βολικό σημείο στη δεξιά πλευρά του κόκπιτ.

Η προσοχή στη λεπτομέρεια δεν τελειώνει εκεί. Οι αναβάτες μπορούν να επιλέξουν μεταξύ δύο διαφορετικών θεμάτων στην οθόνη, τα οποία θα τους παρουσιάζουν τις πληροφορίες με τον τρόπο που προτιμούν. Το θέμα Street εμφανίζει τις πληροφορίες σε κλασικό στυλ, με μια ψηφιακή απεικόνιση ενός αναλογικού στροφόμετρου να κυριαρχεί στην οθόνη, ενώ το θέμα Explorer είναι πιο μοντέρνο και δυναμικό και έχει σχεδιαστεί για να είναι ευανάγνωστο κατά την off-road οδήγηση. Αυτό έχει επιτευχθεί με την τοποθέτηση των κύριων πληροφοριών μπροστά και στο κέντρο, σε θέση δηλαδή που επιτρέπει άμεση θέαση. Όποιο θέμα και αν επιλεγεί, η νέα οθόνη επιτρέπει στον αναβάτη να ελέγχει εύκολα την ταχύτητα, τις στροφές του κινητήρα και την πλοήγηση. Άλλα χαρακτηριστικά που περιλαμβάνονται είναι ο μετρητής καυσίμου, η μέση κατανάλωση καυσίμου, η θερμοκρασία περιβάλλοντος και η ένδειξη αλλαγής ταχυτήτων.

Τη νέα οθόνη TFT συμπληρώνουν οι νέοι διακόπτες, οι οποίοι πλέον παρέχουν καλύτερη λειτουργικότητα και κάνουν την κύλιση μεταξύ των πολλών λειτουργιών ευκολότερη και πιο διαισθητική. Εργονομικά σχεδιασμένοι για εύκολο χειρισμό, χρησιμοποιούν εύκαμπτα κυκλώματα που επιτρέπουν τη χρήση κάθε διακόπτη μέσω ενός joystick πέντε κατευθύνσεων. Επιπλέον, τα φλας αναβαθμίστηκαν με νέα χαρακτηριστικά να έχουν προστεθεί στον αριστερό διακόπτη: σινιάλο με τα φλας να αναβοσβήνουν τρεις φορές ή συνεχόμενη λειτουργία με αυτόματη ακύρωση.

Αναβαθμισμένος κινητήρας CP2 με YCC-T

Ο διεθνώς αναγνωρισμένος δικύλινδρος κινητήρας των 690cc της Yamaha δέχτηκε αναβαθμίσεις, με πιο αξιοσημείωτη την υιοθέτηση του YCC-T (Yamaha Chip Controlled Throttle), που με τη σειρά του διευκολύνει την αλλαγή χαρτογραφήσεων γκαζιού, για πρώτη φορά στην πλατφόρμα CP2. Οι μηχανικοί της Yamaha εργάστηκαν για να βελτιώσουν τη συνολική απόδοση, καλύπτοντας παράλληλα τις απαιτήσεις των προδιαγραφών EU5+. Τα συστατικά παραμένουν ίδια, με το στροφαλοφόρο άξονα των 270 μοιρών να συνεχίζει να αποτελεί την καρδιά αυτού του βραβευμένου κινητήρα, ωστόσο η εισαγωγή του YCC-T δίνει πλέον στους αναβάτες τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ των δύο χαρτογραφήσεων Sport και Explorer, με τη δεύτερη να προσφέρει πιο ήπια απόδοση της ισχύος.

Αλλά, και η εισαγωγή αέρα έχει αναθεωρηθεί σε σχέση με τα προηγούμενα μοντέλα. Πλέον είναι κοντύτερη και συμβάλλει σε μια ευρύτερη καμπύλη της ροπής στις χαμηλότερες στροφές του κινητήρα, γεγονός που παρέχει σημαντικό πλεονέκτημα στην εκτός δρόμου οδήγηση. Έχουν γίνει ορισμένες άλλες μηχανικές βελτιώσεις, που επικεντρώνονται στη βελτίωση της σύνδεσης αναβάτη/μοτοσικλέτας. Η θέση ενεργοποίησης του συμπλέκτη έχει μετακινηθεί προς τα εμπρός (35° δεξιόστροφα) και έχει προστεθεί ένα λείο προστατευτικό κάλυμμα μικρού σχήματος. Αυτές οι βελτιώσεις διασφαλίζουν ότι το σημείο ενεργοποίησης του συμπλέκτη και το προστατευτικό κάλυμμα δεν παρεμβαίνουν στο πόδι του αναβάτη είτε σε καθιστή είτε σε όρθια θέση, δίνοντάς του περισσότερο χώρο για να μετατοπίζει το σώμα του.

Άλλες βελτιώσεις περιλαμβάνουν ανανεωμένο εσωτερικό κιβώτιο ταχυτήτων για ομαλότερη αλλαγή ταχυτήτων. Ο αριθμός των εσωτερικών δοντιών στα γρανάζια ταχύτητων έχει αυξηθεί από πέντε σε έξι μεταξύ της πρώτης και της τρίτης σχέσης για να μειωθούν οι κραδασμοί, ενώ η γωνία τους έχει τροποποιηθεί από την τέταρτη έως την έκτη για να μειωθεί το φαινόμενο της μη πλήρους εμπλοκής των γραναζιών κατά το άνοιγμα και το κλείσιμο του γκαζιού.

ABS και TCS με δυνατότητα απενεργοποίησης

Τα συστήματα ελέγχου πρόσφυσης και ABS παρέχουν στον αναβάτη τον απόλυτο έλεγχο σε εκτός δρόμου περιβάλλον, παρέχοντας τη δυνατότητα απενεργοποίησης για οδήγηση σε έδαφος με χαμηλή πρόσφυση. Το TCS έχει δύο ρυθμίσεις, μια για ενεργοποίηση και μια για απενεργοποίηση και μπορεί να απενεργοποιηθεί μέσω του μενού της οθόνης TFT. Για το ABS, το Mode 1 είναι το προεπιλεγμένο πρόγραμμα που ενεργοποιεί το σύστημα αντιμπλοκαρίσματος και στους δύο τροχούς, σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις για τους δημόσιους δρόμους, ενώ το Mode 2 απενεργοποιεί το ABS μόνο στον πίσω τροχό.

Το Mode 2 είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε βατούς χωματόδρομους. Επιτρέπει στους αναβάτες όταν στρίβουν να επωφελούνται από την υποβοήθηση που προσφέρει η ολίσθηση του πίσω τροχού, διατηρώντας παράλληλα τη σιγουριά που παρέχει η λειτουργία του ABS στο μπροστινό τροχό. Το Mode 3 απενεργοποιεί πλήρως την παρέμβαση του ABS και δίνει τον πλήρη έλεγχο του φρεναρίσματος στον αναβάτη. Παρέχει στους έμπειρους οδηγούς μέγιστο έλεγχο κατά το φρενάρισμα σε χαμηλής πρόσφυσης εδάφη. Επίσης, για ταχύτερο και πιο εύκολο χειρισμό, ένα παρατεταμένο πάτημα του ειδικού κουμπιού του ABS απενεργοποιεί το σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των τροχών και το TCS.

Προσοχή σε κάθε σημείο

Το νέο Ténéré 700 έχει δεχτεί πολλές σημαντικές βελτιώσεις για ενίσχυση της ανθεκτικότητάς του κατά την απαιτητική εκτός δρόμου οδήγηση. Ο βραχίονας του τελικού της εξάτμισης έχει βελτιωθεί και ένα ένθετο έχει προστεθεί στο πίσω στήριγμά του. Τα σημεία τοποθέτησης του χώρου αποσκευών αξεσουάρ έχουν επίσης ενισχυθεί, ενώ ο πλαϊνός διακόπτης σταντ έχει ανασχεδιαστεί και μετατοπιστεί σύμφωνα με τα σχόλια των πελατών. Ένα ακόμη σημαντικό σημείο έχει επίσης αναβαθμιστεί, με νέα μεγαλύτερα μαρσπιέ που περιλαμβάνονται στο βασικό εξοπλισμό. Τα νέα μαρσπιέ εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στο Ténéré 700 World Raid, είναι κατά 10mm πιο φαρδιά από αυτά του προηγούμενου μοντέλου και βοηθούν τον αναβάτη να τα αξιοποιεί για να κατευθύνει τη μοτοσυκλέτα του σε χαμηλής πρόσφυσης εδάφη.

Ενώ τo Ténéré 700 παραμένει η ιδανική μοτοσυκλέτα για τους φίλους της περιπέτειας, η έκδοση Rally έρχεται για να προσφέρει μια ακόμη πιο συναρπαστική εμπειρία σε όσους προκαλούν τον ίδιο τους τον εαυτό σε ακόμα πιο ακραία οδήγηση. Και για να αντικατοπτρίζει αυτό το γεγονός, το Ténéré 700 Rally έχει ακόμα υψηλότερες προδιαγραφές για να επεκτείνει περαιτέρω τις δυνατότητές του. Κάνει άμεσα εμφανή το φόρο τιμής που αποδίδει στις εμβληματικές μοτοσυκλέτες Ténéré rally του παρελθόντος, με τα αποκλειστικά του χρώματα να αντλούν έμπνευση από την αγωνιστική κληρονομιά του μοντέλου.

Ως ένα νεύμα στις μοτοσυκλέτες που είχαν κυριαρχήσει στο Dakar τη δεκαετία του 1980, τα μικρών διαστάσεων μπλε πλαστικά συνδυάζονται με χρυσαφί τροχούς, ενώ αίσθηση προκαλούν τα εμβληματικά γραφικά speedblock που είχαν χρησιμοποιηθεί στις εργοστασιακές αγωνιστικές μοτοσυκλέτες της Yamaha εκείνης της εποχής.

Για μεγαλύτερη απόσταση από το έδαφος και ακόμα μεγαλύτερα επίπεδα ελέγχου εκτός δρόμου, το Rally αποκτά μεγαλύτερης διαδρομής ανάρτηση. Βασισμένο στο σκληροπυρηνικό Ténéré 700 Extreme, το μοντέλο έχει εξοπλιστεί με κορυφαίο, πλήρως ρυθμιζόμενο πιρούνι της KYB, που διαθέτει ενισχυμένους σωλήνες και ειδική επίστρωση για μείωση της τριβής. Η διαδρομή του έχει αυξηθεί κατά 20mm σε σχέση με το στάνταρ πιρούνι για να προσφέρει 230mm διαδρομής στο μπροστινό τροχό. Μια παρόμοια αύξηση της διαδρομής στο πίσω αμορτισέρ συμβάλλει στην απόσταση από το έδαφος των 255mm.

Επιπρόσθετα, το Rally προσφέρει προστασία από κούτσουρα και βράχους με τη σκληρή ποδιά από αλουμίνιο 4mm που διαθέτει, ενώ επίσης αποκλειστική για το μοντέλο είναι η μονοκόμματη σέλα rally. Αυτή προσφέρει ελαφρώς διαφορετική εργονομία σε σχέση με το στάνταρ μοντέλο, με υψηλότερη και πιο όρθια θέση οδήγησης που διευκολύνει τις μετατοπίσεις του σώματος του αναβάτη πάνω στη μοτοσυκλέτα. Πιο παχιά από τη στάνταρ σέλα και με βελούδινο φινίρισμα από δύο υλικά με ανάγλυφο λογότυπο Rally, η σέλα του 700 Rally ενισχύει την άνεση και με το ύψος της στα 910mm εξυπηρετεί την οδήγηση στις δύσκολες επιφάνειες.

Η μεγάλη προσοχή που δόθηκε στο ρόλο του νέου Ténéré 700 Rally ως μια εξαιρετικά ολοκληρωμένη off-road μοτοσικλέτα φαίνεται και στα ελαφριά μαρσπιέ από τιτάνιο. Ακριβώς όπως τα εξαρτήματα που περιλαμβάνονται στις αγωνιστικές μοτοσικλέτες, είναι κατά 228 γραμμάρια ελαφρύτερα από τα στάνταρ και έχουν μεγαλύτερη επιφάνεια στο σημείο επαφής των ποδιών. Διαθέτουν μεγάλα δόντια για να μειώνουν την πίεση στις μπότες, να αυξάνουν την πρόσφυση και να δίνουν μεγαλύτερη δυνατότητα ελέγχου στους αναβάτες που τους αρέσει να χρησιμοποιούν τα πόδια τους για να κατευθύνουν τη μοτοσυκλέτα.

Το Ténéré 700 Rally διαθέτει επίσης, ένα πρόσθετο θέμα θέασης της οθόνης με το όνομα Raid, το οποίο έχει μια διάταξη που αντλεί έμπνευση από roadbook. Αφαιρεί πολλές από τις πληροφορίες που αφορούν στην άσφαλτο και δίνει προτεραιότητα στις πληροφορίες που σχετίζονται με το ταξίδι. Οι Pol Tarrés και Alessandro Botturi επιβεβαίωσαν τις rally raid προδιαγραφές της μοτοσικλέτας συμμετέχοντας με την Ομάδα Ténéré Yamaha Rally σε σημαντικούς αγώνες rally raid.

Το νέο World Raid αποκτά εξαιρετικές αναβαθμίσεις, νέα κορυφαία εξαρτήματα και την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Το ηλεκτρονικό γκάζι Yamaha Chip Controlled Throttle (YCC-T), τα δύο προγράμματα ισχύος, η μονάδα IMU 6 αξόνων, το σύστημα ελέγχου πρόσφυσης με ευαισθησία ως προς την κλίση, το σύστημα ελέγχου ολίσθησης και το ABS είναι χαρακτηριστικά που κάνουν τη διαφορά. Οι αναβαθμισμένες αναρτήσεις, το ισχυρό ατσάλινο πλαίσιο, το νέο σταμπιλιζατέρ τιμονιού και οι βελτιώσεις στην εργονομία αναβαθμίζουν την εμπειρία οδήγησης και προσφέρουν καλύτερη αίσθηση και έλεγχο σε άσφαλτο και χώμα. Νέα μονοκόμματη σέλα, ανασχεδιασμένο διπλό ρεζερβουάρ και νέα εξωτερική σχεδίαση που επιτρέπουν μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων τόσο σε καθιστή όσο και σε όρθια θέση. Η νέα μεγάλη οθόνη TFT, οι επανασχεδιασμένοι διακόπτες στο τιμόνι, το cruise control και ο περιοριστής ταχύτητας προσθέτουν άνεση στις μεγάλες αποστάσεις.

Ο κινητήρας έχει αναβαθμιστεί ώστε να πληροί τις νεότερες προδιαγραφές Euro5+, αλλά αντί να μειωθεί η απόδοση, χάρη στην επανασχεδιασμένη εισαγωγή αέρα έχει ενισχυθεί η ροπή χαμηλά, για καλύτερη επιτάχυνση σε χαμηλές ταχύτητες. Αυτό είναι εξαιρετικά χρήσιμο στην εκτός δρόμου οδήγηση με χαμηλότερη ταχύτητα. Οι αναβάτες μπορούν να εναλλάσσουν τα προγράμματα ισχύος εν κινήσει με κλειστό γκάζι, μέσω διακόπτη στο δεξί χειριστήριο του τιμονιού. Το ευαίσθητο ως προς την κλίση TCS και το SCS χρησιμοποιούν δεδομένα από την IMU για να ρυθμίσουν την ισχύ του κινητήρα και να ελέγχουν το επίπεδο πρόσφυσης και την ολίσθηση που έχει επιλέξει ο αναβάτης.

Και τα δύο συστήματα διαθέτουν τρία προγράμματα – Street, Off Road και Off, για να δίνουν στους αναβάτες τη δυνατότητα να επιλέξουν το επίπεδο υποστήριξης και να επιτύχουν την καλύτερη δυνατή πρόσφυση και ολίσθηση, είτε οδηγούν στην άσφαλτο είτε στο χώμα. Η πρόσβαση στα προγράμματα είναι δυνατή μέσω του αναδυόμενου μενού, με χρήση του κουμπιού MODE στο δεξί χειριστήριο. Για τον έλεγχο του φρένου υπάρχει ένα ειδικό κουμπί για την επιλογή μεταξύ των λειτουργιών ABS.

Όταν είναι ενεργοποιημένο, το Brake Control μπορεί να ενεργοποιηθεί για να παρέχει λειτουργία cornering ABS, ενώ τα προγράμματα Rear Off και Off που εστιάζουν στην εκτός δρόμου οδήγηση, επιτρέπουν είτε στον πίσω είτε και στους δύο τροχούς να μπλοκάρουν για πλήρη έλεγχο στο χώμα.

Άλλες ενημερώσεις περιλαμβάνουν τη νέα θέση κίνησης του συμπλέκτη, η οποία μετακινήθηκε προς τα εμπρός (35° δεξιόστροφα), ενώ το νέο κάλυμμα συμπλέκτη πλέον αφήνει περισσότερο χώρο για το δεξί πόδι του αναβάτη, είτε είναι καθισμένος είτε όρθιος, προσφέροντας μεγαλύτερη ελευθερία και ευελιξία στη μετακίνηση πάνω στη μοτοσυκλέτα. Η αλλαγή ταχυτήτων είναι πλέον ομαλότερη, με ενημερώσεις του συστήματος μετάδοσης, όπου ο αριθμός των κυρτών και των κοίλων δοντιών έχει αυξηθεί από πέντε σε έξι για τις ταχύτητες 1 έως 3. Στις ταχύτητες 4 έως 6, η γωνία των δοντιών άλλαξε για ομαλότερη αντίδραση κατά το άνοιγμα και το κλείσιμο του γκαζιού. Οι σχέσεις μετάδοσης και η τελική σχέση μετάδοσης (46/15) παραμένουν απαράλλαχτες για να διατηρηθούν οι επιδόσεις και η άνεση της μοτοσυκλέτας για δύο χρήσεις.

Επίσης, το Ténéré 700 World Raid είναι έτοιμο να εξοπλιστεί με το προαιρετικό σύστημα γρήγορης αλλαγής ταχυτήτων. Το κλειδί για τη μεγάλη αυτονομία του World Raid είναι το νέο συγκρότημα παροχής καυσίμου, το οποίο αποτελείται από δύο πλευρικά συνδεδεμένα ρεζερβουάρ από αλουμίνιο. Είναι ελαφρύτερα κατά 1,5 kg σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο, ενώ διατηρούν τη συνολική χωρητικότητα των 23 λίτρων (+7 λίτρα σε σύγκριση με το βασικό Ténéré 700) και παρέχουν αυτονομία περίπου 500 χλμ.

Η ύπαρξη δύο ξεχωριστών ρεζερβουάρ μειώνει την επίδραση από τη μετακίνηση του καυσίμου, βελτιώνοντας το χειρισμό και την ευστάθεια. Η χαμηλή θέση της αντλίας καυσίμου στην αριστερή πλευρά του ρεζερβουάρ συνεισφέρει επίσης στην πιο κεντρική κατανομή βάρους. Επίσης, τα νέα ρεζερβουάρ συμβάλλουν στη βελτιωμένη εργονομία του αναβάτη, καθώς το εξωτερικό σχήμα τους έχει ανασχεδιαστεί. Το αναδιαμορφωμένο μπροστινό μέρος της νέας μονοκόμματης σέλας σε στιλ ράλι συνδέεται τέλεια με το χαμηλωμένο ρεζερβουάρ καυσίμου. Διευκολύνει τη μετάβαση από καθιστή σε όρθια θέση και την κίνηση από εμπρός προς τα πίσω, προσφέροντας στον αναβάτη μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων και ενισχύοντας τη dual-sport φύση της μοτοσυκλέτας.

Για μεγαλύτερη άνεση κατά την οδήγηση στον αυτοκινητόδρομο, το World Raid διαθέτει πλέον σύστημα Cruise Control (ρυθμιζόμενο σε βήματα του 1 χλμ./ώρα και των 10 χλμ./ώρα από την τρίτη σχέση και μετά). Στη διάθεσή σας βρίσκεται και περιοριστής ταχύτητας, ο οποίος σας επιτρέπει να τηρείτε τα όρια ταχύτητας χωρίς κόπο. Στα νέα χαρακτηριστικά που προσφέρουν εξαιρετική άνεση συμπεριλαμβάνονται ο νέος ανεμοθώρακας και οι εύκολα αφαιρούμενοι, πλευρικοί εκτροπείς αέρα. Αυτά τα στοιχεία παρέχουν υψηλά επίπεδα προστασίας, κάνοντας τις περιπέτειες πιο απολαυστικές υπό οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες. Ανεξάρτητα από τη διαδρομή, τα μεγάλα μαρσπιέ παρέχουν υψηλά επίπεδα ελέγχου και πρόσφυσης. Τα λαστιχένια ένθετα παρέχουν επιπλέον άνεση για τα μεγάλα ταξίδια και μπορούν να αφαιρεθούν για αυξημένη πρόσφυση σε συνθήκες εκτός πορείας.

Αγκαλιάζοντας την ιστορική off-road κληρονομιά της Yamaha, το World Raid είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει κάθε έδαφος, ακριβώς όπως βγαίνει από την γραμμή παραγωγής του εργοστασίου. Μπροστά, οι νέες υψηλής ποιότητας τριπλές γέφυρες αλουμινίου και το πιρούνι USD προσφέρουν βελτιστοποιημένη ακαμψία. Το πιρούνι διαθέτει πλέον μεγαλύτερους εσωτερικούς σωλήνες διαμέτρου 46mm από 43mm., αλλά το συνολικό του βάρος παραμένει το ίδιο. Με την επίστρωση Kashima, η τριβή και η φθορά έχουν ελαχιστοποιηθεί, ενώ τα νέα ελατήρια και οι ενημερωμένες προδιαγραφές απόσβεσης βελτιώνουν την απορρόφηση των κραδασμών και την επαφή των ελαστικών με το έδαφος, προσφέροντας μεγαλύτερη άνεση και σιγουριά στον αναβάτη. Επίσης, σε ακραίες συνθήκες οδήγησης μειώνεται ο κίνδυνος τερματισμού της ανάρτησης. Το νέο σύστημα διαθέτει ρυθμιστή προφόρτισης στο επάνω μέρος των στελεχών του πιρουνιού. Η πλήρως ρυθμιζόμενη πίσω ανάρτηση Monocross με μοχλικό της KYB έχει επίσης αναβαθμιστεί.

Πλέον, παρέχει βελτιωμένη απόδοση σε απαιτητικές εκτός δρόμου συνθήκες χάρη στην αυξημένη διαδρομή του αμορτισέρ (+5mm έως 106mm), ενώ ένα ειδικής σχεδίασης ρελέ στο ψαλίδι και μια ράβδος σύνδεσης συμβάλλουν σε πιο προοδευτική λειτουργία της ανάρτησης. Ο κύλινδρος αλουμινίου είναι ελαφρύς και διασφαλίζει καλή διάχυση της θερμότητας, ενώ το δοχείο piggyback προσφέρει επιπλέον χωρητικότητα λαδιού, για να διασφαλιστεί η καλή απόδοση του αμορτισέρ υπό όλες τις συνθήκες. Για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης, το λάδι και ο αέρας διατηρούνται ξεχωριστά, ώστε να εμποδίζεται η ανάμιξη και να είναι πιο σταθερή η απόσβεση.

Ο θάλαμος του λαδιού είναι υπό πίεση για να αποτρέπεται η δημιουργία αρνητικής πίεσης από φυσαλίδες, όταν επανέρχεται το ελατήριο του αμορτισέρ στην αρχική του θέση. Η διαδρομή τροχών (230mm μπροστά, 220mm πίσω) είναι κατά 20mm μεγαλύτερη σε σχέση με το βασικό Ténéré 700. Η απόσταση από το έδαφος βρίσκεται στα 255mm, δηλαδή 15mm παραπάνω από αυτή του βασικού Ténéré 700. Για να ανταποκριθούν στη διπλή χρήση της μοτοσυκλέτας, οι τροχοί των 21 και 18 ιντσών συνδυάζονται με ελαστικά Pirelli Scorpion Rally STR, τα οποία εξασφαλίζουν τέλεια συμπεριφορά 50/50 εντός και εκτός δρόμου και προσφέρουν υψηλά επίπεδα πρόσφυσης τόσο σε στεγνό όσο και σε βρεγμένο οδόστρωμα.

Τέλος, το νέο ρυθμιζόμενο σε 16 στάδια σταμπιλιζατέρ τιμονιού παρέχει επιλογή ρύθμισης της απόσβεσης για μεγαλύτερη υποστήριξη στην οδήγηση. Οι επιπτώσεις σε αυλάκια και λακκούβες ή υπό ισχυρούς πλευρικούς ανέμους μεταδίδονται στο τιμόνι πιο ομαλά. Το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερη άνεση και αυτοπεποίθηση για τον αναβάτη, καθώς και μειωμένη καταπόνηση στα μεγάλα περιπετειώδη ταξίδια.

Το στυλ του Ténéré 700 World Raid έχει ανανεωθεί για να προσφέρει μια πιο εκλεπτυσμένη, στιβαρή και ποιοτική εμφάνιση. Οι νέες γραμμές της μονοκόμματης σέλας ράλι και τα επανασχεδιασμένα ανθεκτικά πλευρικά προστατευτικά προσφέρουν εξαιρετική εργονομία και ελευθερία κινήσεων στον αναβάτη, καθώς και μια δυναμική, μοντέρνα σιλουέτα μιας σκληροτράχηλης μοτοσυκλέτας. Η περιοχή του πιλοτήριου έχει ενημερωθεί σημαντικά και το πιο εμφανές είναι η νέα πλήρως έγχρωμη οθόνη TFT 6,3 ιντσών.

Είναι κάθετα τοποθετημένη για να προσφέρει την καλύτερη δυνατή ορατότητα στον αναβάτη, είτε οδηγεί σε όρθια είτε σε καθιστή θέση, προσφέροντας τρεις επιλογές θέματος (Street, Explorer, Raid). Όλες οι σημαντικές πληροφορίες εμφανίζονται σε όλα τα θέματα. Συμπεριλαμβάνονται η ταχύτητα, οι στροφές του κινητήρα, η στάθμη του καυσίμου, η μέση κατανάλωση καυσίμου, η ένδειξη αλλαγής ταχυτήτων, η θερμοκρασία του ψυκτικού υγρού, η θερμοκρασία περιβάλλοντος, ο χιλιομετρητής, ο μετρητής ταξιδιού και η ώρα. Το World Raid συνδέεται με το τηλέφωνό σας μέσω της δωρεάν εφαρμογής MyRide της Yamaha και παρέχει την επιλογή χειρισμού κλήσεων, μηνυμάτων, email και μουσικής, καθώς και την εμφάνισή τους στην TFT. Επίσης, επιτρέπει την πλοήγηση με τη λειτουργία turn-by-turn που διαθέτει η Google. Για να διατηρείτε το τηλέφωνό σας και άλλα ηλεκτρονικά αξεσουάρ φορτισμένα ακόμα και στα μεγαλύτερα ταξίδια, μια θύρα USB-C έχει τοποθετηθεί σε βολική θέση στη δεξιά πλευρά του κόκπιτ, η οποία προστατεύεται από ένα αδιάβροχο καπάκι.

Γνήσια αξεσουάρ Yamaha

Με περισσότερα από 60 γνήσια αξεσουάρ μπορείτε εύκολα να προσαρμόσετε τα νέα Ténéré 700 για οποιαδήποτε συγκεκριμένη χρήση και προτίμηση. Ένας μεγάλος αριθμός αξεσουάρ που έχουν σχεδιαστεί για τα προηγούμενα μοντέλα ταιριάζουν και σε αυτά του 2026. Περιλαμβάνονται μπροστινό προστατευτικό, προστατευτική ποδιά, προστατευτικό ψυγείου, πλευρικά αντιολισθητικά προστατευτικά, κιτ χαμηλώματος (χαμηλή σέλα και σύνδεσμος), πλευρικά προστατευτικά και φώτα ομίχλης. Επιπλέον, η Yamaha έχει αναπτύξει μια σειρά από πακέτα αξεσουάρ που επιτρέπουν στον κάτοχο ενός Ténéré 700 να εξατομικεύει εύκολα τη μοτοσικλέτα του. Περισσότερες πληροφορίες για όλες τις εκδόσεις μπορείτε να δείτε εδώ