BMW R 1300 R Superhooligan: Οι Γερμανοί ξαναχτυπούν

Μια εντυπωσιακή custom μοτοσικλέτα που φτιάχτηκε για να τιμήσει τη νίκη της BMW στον πρώτο αγώνα Superbike στην Daytona πριν από 50 χρόνια,

Ο «Χουλιγκάνος» της BMW παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια του 84ου Daytona 200 Weekend και είναι αφιερωμένος στους αγωνιζόμενους Steve McLaughlin και Reg Pridmore. Ο πρώτος κατέκτησε τη νίκη στον πρώτο αγώνα του πρωταθλήματος AMA Superbike τον Μάρτιο του 1976, ενώ ο δεύτερος το πρωτάθλημα της ίδιας χρονιάς. Και οι δύο αναβάτες αγωνίστηκαν με BMW R 90 S για την ομάδα Butler & Smith, γράφοντας τη δική τους ιστορία στους αγώνες. Φέτος, ο πρεσβευτής της μάρκας BMW Motorrad, Nate Kern, στο πλαίσιο του MotoAmerica Daytona 200 συμμετείχε στη σειρά Mission Foods Super Hooligan με την ειδικά διαμορφωμένη και εξελιγμένη R 1300 R Superhooligan.

Πρόκειται για ένα εξαιρετικά δυναμικό έργο από το BMW Motorrad Custom Speed Shop. Μια μικρή ομάδα υπαλλήλων άδραξε την ευκαιρία να τιμήσει αυτό το ιστορικό αγωνιστικό επίτευγμα με την, αν μη τι άλλο, εντυπωσιακή custom R 1300 R Superhooligan. Στο πλαίσιο αυτού του έργου, ο Philipp Ludwig ως υπεύθυνος με την Katrin Torge βοηθό του, τον σχεδιαστή οχημάτων Andreas Martin, την Theresa Stukenbrock ως σχεδιάστρια χρωμάτων και γραφικών, μαζί με την εμπειρία και το πάθος των κατασκευαστών πρωτοτύπων Paul Summerer και Thomas Becker, δημιούργησαν ένα μοναδικό όχημα.

Ο σχεδιασμός ενσωματώνει τα βασικά στυλιστικά και τεχνικά στοιχεία της BMW R 1300 R των 145 ίππων, η οποία χρησιμεύει ως βάση και τα μεταφράζει επιδέξια στη σχεδιαστική γλώσσα μιας γυμνής superbike, παραπέμποντας έτσι σε χαρακτηριστικά σχεδιαστικά στοιχεία των σχεδόν γυμνών superbike πριν από 50 χρόνια. Για παράδειγμα, τα πεδία με τους αριθμούς συμμετοχής και το φαρδύ τιμόνι. Οι φόροι τιμής στη νίκη του Steve McLaughlin στη Daytona πριν από 50 χρόνια αντικατοπτρίζονται όχι μόνο στον αριθμό 83 του Superhooligan, αλλά και στα εξαρτήματα που είναι βαμμένα στο χρώμα της BMW R 90 S της εποχής. Σε συνδυασμό με αυτό, το μπλε που χρησιμοποιείται στις δαγκάνες φρένων (που προέρχονται από το κορυφαίο M 1000 RR) εμφανίζεται επίσης στο πίσω πλαίσιο αλουμινίου και στους σωλήνες του πλήρως ρυθμιζόμενου ανεστραμμένου πιρουνιού Wilbers, το οποίο έχει επιμηκυνθεί κατά 30mm για μεγαλύτερη γωνία κλίσης. Το ελατήριο του πλήρως ρυθμιζόμενου αμορτισέρ Wilbers έχει επίσης φινίρισμα σε αντίστοιχο μπλε τόνο. Οι υψηλές απαιτήσεις δυναμικής οδήγησης του “Χουλιγκάνου”, που είναι ικανός να φτάσει ταχύτητες έως και 275km/h και να προσφέρει μια εμπειρία οδήγησης επιπέδου superbike, επιτυγχάνονται μέσω του ελαφρού μπροστινού τροχού από ανθρακονήματα (επίσης δανεικός από M 1000 RR) και μιας ευρείας γκάμας ελαφρών αλλά υψηλής αντοχής εξαρτημάτων, επίσης από ανθρακονήματα, τόσο από το πρόγραμμα BMW Motorrad όσο και από την Ilmberger Carbon Parts. Πλήρως ρυθμιζόμενα ποδωστήρια από την Advik, ρυθμιζόμενες μανέτες από τη Magura, ένα ελαφρύ σύστημα εξάτμισης της Akrapovič από τιτάνιο με τελικό από άνθρακα και κατεργασμένα μαρσπιέ της BMW Motorrad ολοκληρώνουν το project Custom Roadster των Βαυαρών.

Η BMW R 1300 R Superhooligan παρουσιάστηκε παράλληλα με τον ιστορικό προκάτοχό της, την R 90 S της ομάδας Butler & Smith και τις θρυλικές προσωπικότητες της αγωνιστικής σεζόν του 1976 στη Daytona. Η 50ή επέτειος του εμβληματικού αγώνα 200 μιλίων στην πολιτεία Sunshine της Φλόριντα γιορτάστηκε στη Daytona από τις 5 έως τις 7 Μαρτίου, όπου και η BMW Motorrad τίμησε επίσης ένα από τα πιο αξιοσημείωτα ορόσημα στην ιστορία της, η οποία ξεπερνά τα 100 χρόνια. Το 1976, η σειρά AMA Superbike Series ξεκίνησε ως εθνικό πρωτάθλημα των ΗΠΑ και ο εισαγωγέας της BMW στις ΗΠΑ, Butler & Smith, την αναγνώρισε αμέσως ως την ιδανική πλατφόρμα για την περαιτέρω ενίσχυση της ήδη σπορ εικόνας και των δυναμικών χαρακτηριστικών οδήγησης της επιτυχημένης εμπορικά R 90 S. Αυτό απαιτούσε όχι μόνο τροποποιήσεις στο πλαίσιο, αλλά και σημαντική αύξηση της απόδοσης του κινητήρα. Για να το πετύχει αυτό, η Butler & Smith προσέλαβε τον Udo Gietl ως αρχιμηχανικό, ενώ ο Todd Schuster ήταν υπεύθυνος για τη βελτιστοποίηση του πλαισίου. Γεννημένος το 1940, ο Udo Gietl έφυγε από τη Γερμανία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετανάστευσε στη Φλόριντα, όπου ο παθιασμένος αναβάτης motocross και ηλεκτρολόγος μηχανικός εργάστηκε για τη NASA και σε υποβρύχια Polaris, μεταξύ άλλων έργων, πριν ενταχθεί στη Butler & Smith. Εκεί, γρήγορα εδραίωσε μια εξαιρετική φήμη ως τεχνικός της BMW, όταν δύο R 69 S που είχε προετοιμάσει τερμάτισαν πρώτη και δεύτερη στον 5ωρο αγώνα στο Danville το 1969. Κινητοποιημένος από αυτή την επιτυχία, ο Gietl συνέχισε να αναπτύσσει αγωνιστικές μοτοσικλέτες BMW βασισμένες στην R 75/5 τα επόμενα χρόνια, με αποκορύφωμα την πρώιμη επιτυχία με την R 90 S. Με τον Reg Pridmore, ο οποίος εκείνη την εποχή διηύθυνε επίσης μια αντιπροσωπεία BMW στη Σάντα Μπάρμπαρα, τον Steve McLaughlin και τον Gary Fisher, η ομάδα Butler & Smith όχι μόνο παρέταξε ένα δυνατό τρίο αναβατών αλλά και εξαιρετικά ανταγωνιστικές αγωνιστικές μοτοσικλέτες.

Ο Steve McLaughlin κέρδισε τον αγώνα στις 6 Μαρτίου 1976, σε ένα photo finish μπροστά από τον teammate του Reg Pridmore, από τον οποίο άρπαξε τη νίκη που πίστευε ότι ήταν ήδη σίγουρη στα τελευταία μέτρα. Διπλή νίκη για τη BMW. Μια βλάβη στο κιβώτιο ταχυτήτων του Gary Fisher, αφού είχε οδηγήσει τον αγώνα για αρκετούς γύρους, δυστυχώς εμπόδισε αυτό που θα ήταν μια συγκλονιστική τριπλή νίκη. Στο τέλος της σεζόν, η BMW Motorrad πέτυχε τον απόλυτο θρίαμβο: ο Reg Pridmore έγινε ο πρώτος Πρωταθλητής AMA Superbike. Τώρα, 50 χρόνια αργότερα, οι πρωταγωνιστές εκείνης της εποχής επανενώθηκαν. Ο νικητής της Daytona, Steve McLaughlin, ο πρωταθλητής AMA Superbike, Reg Pridmore, οι κόρες του Gary Fisher, Heidi και Kimberly, καθώς και ο Udo Gietl και πολυάριθμοι επίτιμοι καλεσμένοι είδαν από κοντά τον Superhooligan του BMW Motorrad Custom Speed Shop και τις νικηφόρες αγωνιστικές R 90 S εκείνης της εποχής.

