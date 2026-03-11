Audi: «Θα γίνουμε ένας από τους κορυφαίους κατασκευαστές κινητήρων»

Ο Γκάμπριελ Μπορτολέτο εμφανίζεται βέβαιος για το μέλλον της Audi στη Formula 1, παρά το έλλειμμα ισχύος που παρουσίασε η μονάδα ισχύος στο ξεκίνημα της σεζόν.

Η Audi πραγματοποίησε το επίσημο ντεμπούτο της στην Formula 1 στο Grand Prix της Αυστραλίας, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με μια ιδιαίτερα ενθαρρυντική παρουσία στους βαθμούς. Ο Γκάμπριελ Μπορτολέτο έφερε την R26 στην ένατη θέση, δίνοντας τους πρώτους βαθμούς στον Γερμανό κατασκευαστή, ο οποίος από φέτος ανέλαβε πλήρως τις δραστηριότητες της πρώην ομάδας Sauber.

Παρά το θετικό αποτέλεσμα, το τριήμερο στο Άλμπερτ Παρκ αποκάλυψε τις αδυναμίες του υβριδικού κινητήρα που σχεδιάστηκε εξ ολοκλήρου στις εγκαταστάσεις της Audi στο Νόιμπουργκ. Ο Νίκο Χούλκενμπεργκ δεν κατάφερε καν να εκκινήσει τον αγώνα λόγω τεχνικών προβλημάτων, ενώ ο Γκάμπριελ Μπορτολέτο είχε αντιμετωπίσει μηχανικά ζητήματα ήδη από το Q3 των κατατακτήριων δοκιμών.

Η εμπιστοσύνη του Μπορτολέτο στην εξέλιξη

Ο Μπορτολέτο αναγνώρισε την τρέχουσα υστέρηση σε ισχύ, εξέφρασε όμως την απόλυτη πίστη του στις δυνατότητες της ομάδας να καλύψει το κενό έναντι των ανταγωνιστών της. Σχολιάζοντας τις προοπτικές βελτίωσης του κινητήρα, ο Βραζιλιάνος οδηγός της Audi δήλωσε:

«Δεν έχω καμία αμφιβολία. Δεν μπορώ να σας πω πότε θα φτάσουμε εκεί, αλλά μπορώ να σας πω ότι θα φτάσουμε. Αν είναι φέτος, αν είναι του χρόνου, δεν ξέρω, αλλά έχω πλήρη εμπιστοσύνη ότι θα είμαστε ένας από τους κορυφαίους κατασκευαστές κινητήρων στο μέλλον. Κατανοούμε τους λόγους για τους οποίους υστερούμε σε ισχύ και είναι απλώς θέμα δουλειάς και εκμάθησης. Υπάρχουν ομάδες που το κάνουν αυτό για 15 χρόνια και εμείς διανύουμε τον πρώτο χρόνο κατασκευής ενός κινητήρα, οπότε δεν είναι εύκολο».

Η πρόκληση των νέων κανονισμών

Ο επικεφαλής της ομάδας, Τζόναθαν Γουίτλι, τόνισε από την πλευρά του ότι οι τρέχοντες υβριδικοί κινητήρες βρίσκονται ακόμα σε αρχικό στάδιο και θα συνεχίσουν να εξελίσσονται ραγδαία τα επόμενα χρόνια. Η πολυπλοκότητα των μονοθεσίων αναμένεται να αλλάξει σημαντικά από τον πρώτο αγώνα του 2026 μέχρι το 2030, καθώς οι κινητήρες θα γίνονται πιο αποδοτικοί.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς, η απόδοση των κινητήρων αξιολογείται από την FIA κάθε έξι αγώνες μέσω του συστήματος ADUO (Additional Development and Upgrade Opportunities). Οι κατασκευαστές που υστερούν σε ισχύ από 2% έως 4% σε σχέση με το σημείο αναφοράς δικαιούνται μία επιπλέον αναβάθμιση, ενώ όσοι βρίσκονται πίσω πάνω από 4% λαμβάνουν δύο επιπλέον ευκαιρίες βελτίωσης.

Η Audi αναμένει την ολοκλήρωση του πρώτου πακέτου έξι αγώνων, η οποία είναι προγραμματισμένη για το Grand Prix του Μαϊάμι στις 3 Μαΐου, προκειμένου να διαπιστωθεί αν θα μπορέσει να αξιοποιήσει αυτό το σύστημα αναβαθμίσεων. Ωστόσο, η κατάσταση περιπλέκεται από την πιθανή αναβολή των αγώνων σε Μπαχρέιν και Σαουδική Αραβία λόγω των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, γεγονός που ίσως επηρεάσει το χρονοδιάγραμμα των τεχνικών βελτιώσεων.