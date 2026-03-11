BYD ATTO 3 EVO: Πιο δυνατό, με μεγαλύτερη εμβέλεια και «έξυπνη» τιμή

Το νέο ηλεκτρικό της BYD έχει νέα, μεγαλύτερη μπαταρία 74,8 kWh, ταχύτερη φόρτιση και τιμή που ξεκινά από 33.990 ευρώ (με την κρατική επιδότηση).

Η BYD ενισχύει την παρουσία της στην ελληνική αγορά των ηλεκτρικών SUV με την έναρξη διάθεσης του νέου ATTO 3 EVO. Η νέα γενιά του μοντέλου έρχεται αναβαθμισμένη σε κρίσιμους τομείς, όπως η χωρητικότητα της μπαταρίας, η ισχύς των ηλεκτροκινητήρων και η ταχύτητα φόρτισης, διατηρώντας παράλληλα τον πλούσιο εξοπλισμό που το καθιέρωσε.

Εκρηκτικές επιδόσεις και νέα έκδοση AWD

Το ATTO 3 EVO είναι πλέον διαθέσιμο σε δύο εκδόσεις που καλύπτουν διαφορετικές οδηγικές ανάγκες. Η έκδοση Design RWD αποδίδει 313 ίππους και προσφέρει συνδυαστική αυτονομία 510 χιλιομέτρων, η οποία σε αστικές συνθήκες μπορεί να φτάσει έως και τα 710 χιλιόμετρα.

Για όσους αναζητούν ακόμα υψηλότερες επιδόσεις, η νέα τετρακίνητη έκδοση Excellence AWD διαθέτει δύο ηλεκτροκινητήρες με συνδυαστική ισχύ 449 ίππων. Η έκδοση αυτή επιταχύνει από στάση στα 100 χλμ./ώρα σε μόλις 3,9 δευτερόλεπτα, ενώ η αυτονομία της διαμορφώνεται στα 470 χιλιόμετρα.

Ταχύτερη φόρτιση και νέα αρχιτεκτονική

Και οι δύο εκδόσεις εφοδιάζονται με την αναβαθμισμένη μπαταρία Blade Battery (LFP) χωρητικότητας 74,8 kWh. Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του νέου μοντέλου είναι η υποστήριξη ταχείας φόρτισης DC έως 220 kW, η οποία επιτρέπει την αναπλήρωση της ενέργειας από το 10% στο 80% σε περίπου 25 λεπτά.

Το ATTO 3 EVO βασίζεται στην e-Platform 3.0 και χρησιμοποιεί την τεχνολογία Cell-to-Body, όπου η μπαταρία αποτελεί δομικό μέρος του πλαισίου. Αυτή η αρχιτεκτονική βελτιώνει τη στρεπτική ακαμψία και την ασφάλεια, ενώ παράλληλα αυξάνει τους διαθέσιμους χώρους, με το πορτμπαγκάζ να φτάνει στα 490 λίτρα και να προστίθεται ένας επιπλέον αποθηκευτικός χώρος (frunk) 101 λίτρων εμπρός.

Ψηφιακό εσωτερικό και τιμές στην Ελλάδα

Στο εσωτερικό, η μεταφορά του επιλογέα ταχυτήτων στην κολόνα του τιμονιού απελευθερώνει χώρο στην κεντρική κονσόλα, ενώ δεσπόζει η περιστρεφόμενη οθόνη αφής 15,6 ιντσών με ενσωματωμένες λειτουργίες Google. Ο εξοπλισμός είναι πλήρης από τη βασική έκδοση, περιλαμβάνοντας αντλία θερμότητας, πανοραμική κάμερα 360° και vegan δερμάτινες επενδύσεις.

Οι τιμές του νέου BYD ATTO 3 EVO στην Ελλάδα ξεκινούν από τα 33.990 ευρώ για την έκδοση Design RWD, υπολογίζοντας το Electric Bonus του Ομίλου Σφακιανάκη και την κρατική επιδότηση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3». Η κορυφαία έκδοση Excellence AWD διαμορφώνεται αντίστοιχα στα 36.990 ευρώ, ενώ το μοντέλο καλύπτεται από 6ετή εγγύηση ή 150.000 χιλιόμετρα.