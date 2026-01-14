Ο νέος κόουτς της «Βασίλισσας» Αλβάρο Αρμπελόα αγαπάει όχι μόνο το ποδόσφαιρο αλλά και την οδήγηση, όπως αποδεικνύει η κατοχή ενός Morgan 3 Wheeler.

O Αλβάρο Αρμπελόα, μετά την απόλυση του Τσάμπι Αλόνσο, ανέλαβε τα ηνία της Ρεάλ Μαδρίτης, αφού ως προπονητής έκανε το «αγροτικό» του στις ακαδημίες νέων του συλλόγου. Ο Ισπανός διέπρεψε αρχικά ως προδοσφαιριστής της «Βασίλισσας», καθώς φόρεσε τη φανέλα της από το 2009 έως το 2016, καταγράφοντας 238 επίσημες συμμετοχές. Ωστόσο ο Ισπανός τεχνικός έχει, εκτός από το ποδόσφαιρο, έφεση και στην αυτοκίνηση και ειδικότερα σε πολύ γρήγορα και σπάνια αυτοκίνητα.



Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αρμπελόα έχει επιδείξει αυτοκίνητα όπως η Aston Martin DB11 και τα Audi Q5 και RS 6, μεταξύ άλλων. Ωστόσο, το πιο εντυπωσιακό αυτοκίνητο που είχε ποτέ στην κατοχή του δεν έχει καν... 4 τροχούς. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σπάνιο Morgan, το 3 Wheeler, ένα αυτοκίνητο με τρεις τροχούς που προσπαθεί να συνενώσει το χώρο του κλασικού αυτοκινήτου και της κλασικής μοτοσικλέτας.

Το σπάνιο τρίτροχο Morgan του Αρμπελόα

Πιο συγκεκριμένα, το τρίτροχο σπορ κλασικό βρετανικό μοντέλο παρήχθη από το 2012 έως και το 2021 και διαθέτει V2 κινητήρα μοτοσικλέτας της αμερικανικής S&S, 1.983 κ.εκ.. Λόγω του ελάχιστου βάρους της κατασκευής, μόλις 550 κιλά, έχει εντυπωσιακές επιδόσεις, με επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε μόλις 4,5 δλ. και μέγιστη ταχύτητα τα 190 χλμ./ώρα.

Όπως όλα τα Morgan, έτσι και αυτό το υβρίδιο αυτοκινήτου - μοτοσικλέτας είναι χειροποίητο και πολύ μικρής παραγωγής. Η κατασκευή του 3 Wheeler συνεχίζεται και στις ημέρες μας, αλλά πλέον με κινητήρα αυτοκινήτου της Ford και την ονομασία Morgan Super 3.

Σε κάθε περίπτωση, η επιλογή ενός τόσο ιδιαίτερου αυτοκινήτου αποδεικνύει ότι ο Αρμπελόα δεν είναι επιδέξιος μόνο στο ποδόσφαιρο και στην προπονητική, αλλά κατέχει και την οδήγηση καθώς, για να επιλέξει κανείς ένα Morgan, πρέπει να είναι λάτρης των επιδόσεων και μάλιστα στην πιο αγνή και ανόθευτη μορφή τους.