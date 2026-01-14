Σε μία εκδήλωση που θα κεντρίσει τα βλέμματα των φίλων της Formula 1, οι δύο ομάδες της Red Bull θα κάνουν τα επίσημα αποκαλυπτήριά τους.

Η Red Bull Racing ετοιμάζεται να δώσει το σήμα εκκίνησης για τη σεζόν 2026 στη Formula 1, ανοίγοντας επίσημα τον κύκλο των παρουσιάσεων των νέων μονοθεσίων σε μια χρονιά-ορόσημο για το σπορ. Μαζί της, στο ίδιο event, το οποίο θα γίνει στο Ντιτρόιτ των θα βρεθεί και η αδελφική ομάδα Racing Bulls, γιορτάζοντας με τον καλύτερο τρόπο την έναρξη της συνεργασίας τους με τη Ford.

Η επιλογή της Red Bull να κινηθεί πρώτη δεν είναι τυχαία. Η σεζόν 2026 φέρνει τη μεγαλύτερη τεχνική αναδιάρθρωση της Formula 1 της τελευταίας δεκαετίας. Φέτος θεσπίζεται ολοκαίνουργιο πλαίσιο κανονισμώνσε αεροδυναμική, διαστάσεις και – κυρίως – μονάδες ισχύος. Η αυστριακή ομάδα, που έχει γνωρίσει τεράστιες επιτυχίες τα τελευταία χρόνια, επιδιώκει να στείλει από νωρίς μήνυμα ετοιμότητας, τόσο προς τους αντιπάλους όσο και προς τη FIA.

Τι θα παρουσιάσει η Red Bull Racing

Η Red Bull Racing μαζί με τη Racing Bulls αναμένεται να αποκαλύψουν τα αγωνιστικά χρώματα των μονοθεσίων του 2026. Το μεγάλο ερώτημα από κει και πέρα αφορά το μονοθέσιο. Τα τελευταία χρόνια οι «ταύροι» δεν αποκαλύπτουν την τελική μορφή του μονοθεσίου τους, καθώς επιθυμούν να κρύψουν όλες τις λεπτομέρειες από τα αδιάκριτα βλέμματα του ανταγωνισμού.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και το γεγονός ότι η Red Bull μπαίνει στο 2026 έχοντας ήδη επενδύσει σημαντικά στη μετάβαση, με τη συνεργασία Red Bull Powertrains να περνά σε κομβικό ρόλο ενόψει της πλήρους αλλαγής φιλοσοφίας στις μονάδες ισχύος. Η πρώτη δημόσια εικόνα του μονοθεσίου θα λειτουργήσει περισσότερο ως δήλωση κατεύθυνσης, παρά ως τεχνική αποκάλυψη.

Ο ρόλος της Racing Bulls στη νέα εποχή

Στο ίδιο event, η Racing Bulls θα παρουσιάσει επίσης τη δική της αγωνιστική εμφάνιση για το 2026. Για την ομάδα της Φαέντσα, η νέα σεζόν θεωρείται κρίσιμη, καθώς καλείται να εδραιώσει τη θέση της στο midfield της Formula 1, αξιοποιώντας τη στενότερη τεχνική σύγκλιση με τη Red Bull Racing.

Η παρουσίαση της Racing Bulls αναμένεται να δώσει έμφαση στη νέα της ταυτότητα, με την επιλογή χρωματισμού της για το 2025 να είναι ένας εκ των αγαπημένων των φιλάθλων.

Τι περιμένουμε συνολικά από τις πρώτες παρουσιάσεις του 2026

Το άνοιγμα του «χορού» από τη Red Bull σηματοδοτεί την έναρξη μιας περιόδου έντονου παρασκηνίου και τεχνικών αναγνώσεων. Οι παρουσιάσεις του 2026 δεν θα είναι απλώς αισθητικές: κάθε λεπτομέρεια σε livery, διαστάσεις και αρχιτεκτονική θα αναλύεται υπό το πρίσμα των νέων κανονισμών.

Μετά τις δύο ομάδες της Red Bull ακολουθεί η Haas στις 19/1, με την αμερικανική ομάδα να έχει από φέτος στιλιστικές επιρροές στο χρωματισμό του μονοθεσίου της από την Toyota. Η Audi έγινε η πρώτη ομάδα που έβαλε το μονοθέσιό της σε πίστα και αναμένεται να ακολουθήσει τη Haas. Πριν το πρώτο χειμερινό τεστ στη Βαρκελώνη (26-30 Ιανουαρίου) θα δούμε επίσης τις παρουσιάσεις των Mercedes-AMG F1 στις 22/1 και των Ferrari-Alpine μία ημέρα αργότερα.

