Στην «Go Electric Go On Track Go Ford» η Ford έδωσε την ευκαιρία σε 70 συμμετέχοντες να οδηγήσουν όλη την εξηλεκτριμένη γκάμα της αμερικανικής μάρκας.

Με 125 χρόνια ένδοξης ιστορίας και πρωτοπορίας στην αυτοκινητοβιομηχανία, η Ford έφερε το παρόν και μέλλον της ηλεκτρικής κινητικότητας στην θρυλική πίστα Λε Μαν στη Γαλλία. Σε ένα μοναδικό event που συνδύασε την μοναδική κληρονομιά των εμβληματικών νικών της στη συγκεκριμένη πίστα με την καινοτομία της ηλεκτροκίνησης, περισσότεροι από 70 συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να οδηγήσουν τα προηγμένα EV της Ford σε έναν «ιερό» χώρο στον οποίο η αμερικανική εταιρεία έχει γράψει ιστορία.

Την ιστορική πίστα Λε Μαν επέλεξε η Ford για να παρουσιάσει τη σύγχρονη ηλεκτρική της γκάμα, στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Go Electric Go On Track Go Ford», συνδέοντας την αγωνιστική της κληρονομιά με τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.

Από το GT40 στα σύγχρονα ηλεκτρικά μοντέλα

Η παρουσία της Ford στο Λε Μαν έχει ιστορική σημασία ήδη από το 1966, όταν το GT40 σημείωσε την πρώτη από τέσσερις συνεχόμενες νίκες στον 24ωρο αγώνα αντοχής. Σήμερα, η εταιρεία επιχειρεί να μεταφέρει αυτή την παράδοση τεχνολογικής εξέλιξης στα αμιγώς ηλεκτρικά της οχήματα.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι συμμετέχοντες οδήγησαν μοντέλα όπως τα Ford Puma Gen-E, Ford Explorer, Ford Capri και Ford Mustang Mach-E, ενώ παρόντα ήταν και επαγγελματικά οχήματα της Ford Pro, όπως τα E-Transit Courier, E-Transit Custom, E-Transit και E-Tourneo Custom MSRT.

Οδήγηση στην πίστα και εμπειρία EV

Οι δοκιμαστικοί γύροι πραγματοποιήθηκαν με τη συνοδεία επαγγελματιών οδηγών, μεταξύ των οποίων και ο Όλι Πλα, επιτρέποντας στους συμμετέχοντες να αξιολογήσουν στην πράξη χαρακτηριστικά όπως η άμεση επιτάχυνση και η δυναμική συμπεριφορά των ηλεκτρικών μοντέλων.

Παράλληλα, στο περιθώριο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν συζητήσεις γύρω από ζητήματα που αφορούν την καθημερινή χρήση ηλεκτρικών οχημάτων, όπως η φόρτιση, η συνδεσιμότητα και η ενσωμάτωση της ηλεκτροκίνησης σε επαγγελματικές και ιδιωτικές μετακινήσεις.

Η εκδήλωση στο Λε Μαν λειτούργησε ως σημείο σύνδεσης της ιστορικής αγωνιστικής ταυτότητας της Ford με τη σύγχρονη στρατηγική εξηλεκτρισμού της, παρουσιάζοντας στην πράξη τις δυνατότητες της νέας γενιάς ηλεκτρικών μοντέλων της εταιρείας.