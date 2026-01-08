Το νέο Renault Clio ήρθε στην Ελλάδα - Εκδόσεις και τιμές

Το νέο Clio 6ης γενιάς θα βρίσκεται σε όλες τις εκθέσεις Renault στη χώρα μας, από τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Με πάνω από 35 χρόνια ιστορίας, το Renault Clio ήταν ανέκαθεν το σημείο αναφοράς στην κατηγορία του στην Ευρώπη, διατηρώντας ταυτόχρονα και τον τίτλο του best seller για τη γαλλική μάρκα και στις πέντε προηγούμενες γενιές του.

Πλήρως ανασχεδιασμένη, η νέα, 6 η γενιά του Renault Clio είναι πάνω απ' όλα εντυπωσιακή, διαθέτοντας ένα εντελώς νέο και ξεχωριστό στυλ που αντανακλά τη σύγχρονη προσέγγιση της μάρκας στον τομέα του design και της τεχνολογίας.

Νέα, εντυπωσιακή σχεδίαση εντός και εκτός

Στο νέο Renault Clio το μακρύτερο καπό, το αυξημένο (κατά 8χλστ.) μεταξόνιο των 2,59μ. και την έντονα δυναμική γραμμή της οροφής, που θυμίζει έντονα compact coupe. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα της νέας εμφάνισης η κεραία σε σχήμα πτερυγίου και η ενσωματωμένη αεροτομή. Το αμάξωμα του νέου Clio δείχνει – και είναι - μεγαλύτερο από την προηγούμενη γενιά, με συνολικό μήκος που φτάνει από τα 4,05 στα 4,12μ. (μεγαλύτερο κατά 67χλστ.), με μεγαλύτερους προβόλους και πιο φαρδύ εμπρός μετατρόχιο (κατά 22χλστ.).

Το ύψος ακολουθεί και αυτό την ίδια λογική, αυξημένο στο 1,45μ. (κατά 11χλστ.). Η νέα φωτιστική υπογραφή, με τα μεγάλα φώτα ημέρας που παραπέμπουν αισθητικά στο διαμάντι του εμβλήματος της μάρκας, ολοκληρώνεται με το χαρακτηριστικό σχήμα των φωτιστικών σωμάτων με το μαύρο πλαίσιο. Το νέο Clio διατηρεί και ορισμένα διαχρονικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα, όπως οι κρυφές χειρολαβές των πίσω θυρών, αλλά και το περίγραμμα των παραθύρων, που στενεύει στην πίσω γωνία, καθιστώντας το το μοναδικό αυτοκίνητο στην κατηγορία του με κρυφές τσιμούχες στα τζάμια του.

Στην ευρύχωρη καμπίνα του νέου Renault Clio, η εικόνα της αναβάθμισης είναι εμφανής σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές. Το ταμπλό διαθέτει μία διπλή οθόνη σχήματος V 10,1 ιντσών (ανάλογα την έκδοση), με την κεντρική οθόνη να είναι προσανατολισμένη προς τον οδηγό. Το μικρής διαμέτρου τιμόνι προέρχεται από μοντέλα μεγαλύτερης κατηγορίας, ενώ ο αριθμός των στροφών από τέρμα σε τέρμα έχει μειωθεί σε 2,6 (από 3,3), γεγονός που εξασφαλίζει στον οδηγό μια πιο σπορτίφ εμπειρία οδήγησης.

Το τιμόνι ενσωματώνει, επίσης, το πλήκτρο Multi-Sense που παρέχει στον οδηγό τη δυνατότητα επιλογής προγραμμάτων οδήγησης. Το καινούργιο design των καθισμάτων χρησιμοποιεί ανακυκλωμένα υλικά, επενδύσεις με νέο μοτίβο και έγχρωμες εμφανείς ραφές (ανάλογα με την έκδοση), συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας σύγχρονης εικόνας. Η καμπίνα περιλαμβάνει δύο θύρες USB-C μπροστά, έναν επαγωγικό φορτιστή (ανάλογα με την έκδοση) και μια πρίζα 12 V στο πίσω μέρος. Η χωρητικότητα του πορτμπαγκάζ φτάνει τα 391 λίτρα (ανάλογα την έκδοση), ενώ αυτό είναι εύκολα προσβάσιμο χάρη στο χαμηλότερο (κατά 40χλστ. σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση) κατώφλι φόρτωσης.

Το σύστημα OpenR Link με το ενσωματωμένο σύστημα πολυμέσων της Google τοποθετείται για πρώτη φορά σε αυτή την κατηγορία. Περιλαμβάνει δύο οθόνες των 10 ιντσών, η μία εκ των οποίων είναι κεντρική με ελαφρά κλίση προς τον οδηγό, και μια πλήρη σουίτα δικτυωμένων υπηρεσιών infotainment, όπως τα Google Maps, Google Assistant και το Google Play (που παρέχει πρόσβαση σε περισσότερες από 100 εφαρμογές). Το προαιρετικό ηχοσύστημα της Harman Kardon προσφέρει πέντε επιλογές ηχητικών μοτίβων που έχουν εξελιχθεί με τη συνεργασία του Jean-Michel Jarre (Studio, Podcast, Concert, Immersion και Club), μέσω ενός 10κάναλου ενισχυτή συνολικής ισχύος 410 watt.

Υβριδικό και βενζινοκίνητο σε πρώτη φάση - Έπεται το διπλού καυσίμου

Το νέο Renault Clio προσφέρει επιδόσεις ανώτερου επιπέδου καθώς διατίθεται με τρεις νέους, δυναμικούς κινητήρες. Βασικός είναι ο 3κύλινδρος turbo κινητήρα βενζίνης TCe 1,2λ. που αποδίδει 115 ίππους – μια πολύ σημαντική βελτίωση στην απόδοση σε σχέση με την προηγούμενη γενιά. Συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων ή με το νέο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη EDC (αμφότερα 6 σχέσεων), ένα πολύ οικονομικό και εξαιρετικά γρήγορο και κιβώτιο, με άμεση απόκριση και paddles στο τιμόνι. Σε μεταγενέστερο στάδιο, στις επιλογές της γκάμας θα προστεθεί και η έκδοση Eco-G με τον ίδιο 3κύλινδρο turbo κινητήρα διπλού καυσίμου (βενζίνης και LPG) και ισχύ 120hp, που θα συνδυάζεται αποκλειστικά με αυτόματο κιβώτιο EDC, το οποίο αποτελεί μία άκρως φιλική προς το περιβάλλον εναλλακτική, με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος χρήσης.

Ο full hybrid E-Tech κινητήρας των 160hp αποτελεί την αιχμή του δόρατος για το Clio 6 ης γενιάς. Αυτό το σύνολο που εξελίχθηκε από την Horse Powertrain, προσφέρει μοναδικό επίπεδο οδηγικής απόλαυσης, κορυφαίες επιδόσεις (επιτάχυνση 0 - 100km/h σε 8,3δλ. βελτιωμένη κατά 1δλ. σε σχέση με την προηγούμενη γενιά) και ασυναγώνιστο επίπεδο οικονομίας και αποδοτικότητας. Οι εκπομπές του CO 2 δεν ξεπερνούν τα 89g/km (τιμή ρεκόρ), ενώ η κατανάλωση σε μικτό κύκλο είναι μόλις 3,9λ/100χλμ. – τιμή μικρότερη από την full hybrid E-Tech έκδοση των 145hp και έως και 40% χαμηλότερη από ένα αντίστοιχο μοντέλο με συμβατικό κινητήρα βενζίνης. Το νέο Clio full hybrid E-Tech 160hp μπορεί να κινείται αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια για έως και στο 80% του χρόνου οδήγησης μέσα στις πόλεις και να διανύει, με συνολική αυτονομία που φτάνει τα 1.000 χλμ.

Εκδόσεις και τιμές

Το νέο Renault Clio είναι άμεσα διαθέσιμο στην ελληνική αγορά με τιμές από €20.900 (τιμή με την ισχύουσα προωθητική ενέργεια λανσαρίσματος των €500), ενώ πλαισιώνεται από 5ετή εργοστασιακή εγγύηση και 5 χρόνια δωρεάν οδικής βοήθειας.