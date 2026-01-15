Αυτά είναι τα ασφαλέστερα αυτοκίνητα του πλανήτη για το 2025

Αυτά είναι τα μοντέλα που πέτυχαν τις μεγαλύτερες βαθμολογίες όσον αφορά την ασφάλεια από το Euro NCAP, με διάσημα μοντέλα να κατακτούν τις κορυφαίες θέσεις.

To Euro NCAP ανακοίνωσε τα Best-in-Class μοντέλα του 2025, δηλαδή τα αυτοκίνητα που ξεχώρισαν στις δοκιμές ασφάλειας της περασμένης χρονιάς, σε μια περίοδο όπου η αγορά χαρακτηρίστηκε από έντονη αύξηση των νέων ηλεκτρικών μοντέλων και τη ραγδαία εξέλιξη των συστημάτων ενεργητικής ασφάλειας.

Το 2025 ήταν η πιο «φορτωμένη» χρονιά στην ιστορία του οργανισμού, με περισσότερα νέα αυτοκίνητα να περνούν από τις δοκιμές από ποτέ. Μέσα σε αυτό το ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πλαίσιο, το Mercedes-Benz CLA αναδείχθηκε όχι μόνο Καλύτερο Μικρομεσαίο Οικογενειακό, αλλά και Best Performer της χρονιάς, σημειώνοντας την υψηλότερη συνολική βαθμολογία.

Mercedes-Benz CLA: σημείο αναφοράς στην ασφάλεια

Το νέο CLA κατέγραψε εξαιρετικές επιδόσεις και στους τέσσερις τομείς αξιολόγησης του Euro NCAP: προστασία ενηλίκων, παιδιών, ευάλωτων χρηστών του δρόμου και συστήματα υποβοήθησης οδηγού. Η επίδοσή του συνεχίζει μια παράδοση για το μοντέλο, καθώς και η προηγούμενη γενιά είχε διακριθεί ως Best-in-Class το 2019.

🥇 Mercedes-Benz CLA wins Euro NCAP’s Best Performer for 2025 🥇



Euro NCAP awards the @MercedesBenz CLA as the winner of the overall best performance in safety last year and the Best in Class for Small Family Cars.🏆https://t.co/iOf4FXIgAY 🚗#forsafercars #BestInClass pic.twitter.com/1dOhc41Wv1 January 14, 2026

Ισχυρή παρουσία ηλεκτρικών μοντέλων

Τα αποτελέσματα του 2025 επιβεβαιώνουν ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα όχι μόνο δεν υστερούν σε θέματα ασφάλειας, αλλά συχνά θέτουν νέα πρότυπα. Η Tesla πέτυχε διπλή διάκριση με τα Model 3 και Model Y, τα οποία κατέκτησαν τις πρωτιές στις κατηγορίες Μεγάλου Οικογενειακού και Μικρού SUV αντίστοιχα. Ιδιαίτερα υψηλές ήταν οι επιδόσεις τους στην προστασία παιδιών και στα συστήματα Safety Assist.

🥇 Tesla Model Y wins Euro NCAP’s Best Small SUV for 2025 🥇



Euro NCAP recognises the @Tesla Model Y as Best in Class for Small SUVs in 2025, celebrating its strong, well-rounded safety credentials. 🏆@TeslaEuropehttps://t.co/iOf4FXIgAY 🚗

#forsafercars #BestInClass pic.twitter.com/TDeK5mdiU2 January 14, 2026

Αντίστοιχα, το MINI Cooper E απέδειξε ότι ακόμη και ένα μικρό αυτοκίνητο πόλης μπορεί να προσφέρει κορυφαία ασφάλεια, ενώ το smart #5 ξεχώρισε στην κατηγορία των Μεγάλων SUV, επιβεβαιώνοντας ότι η μετάβαση της μάρκας σε μεγαλύτερα μοντέλα δεν έγινε εις βάρος της προστασίας επιβατών.

Στην κατηγορία των Executive, το Polestar 3 αναδείχθηκε κορυφαίο, χάρη στον συνδυασμό στιβαρής δομής, υψηλής βαθμολογίας στην προστασία παιδιών και προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης.

🥇 Polestar 3 wins Euro NCAP’s Best Executive Car for 2025 🥇



Euro NCAP names the @PolestarCars 3 as 2025’s Best in Class for Executive Cars, reinforcing the brand’s reputation for innovation and safety leadership. 🏆

https://t.co/iOf4FXIgAY 🚗

#forsafercars #BestInClass pic.twitter.com/TYRzAay7ZV January 14, 2026

Τι δείχνουν τα αποτελέσματα

Σύμφωνα με τον Euro NCAP, τα Best-in-Class βραβεία έχουν στόχο να βοηθήσουν τους καταναλωτές να εντοπίζουν εύκολα τα ασφαλέστερα αυτοκίνητα της αγοράς. Παρά τις προκλήσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας, το 2025 κατέδειξε ότι η ασφάλεια παραμένει βασική προτεραιότητα, με τον ανταγωνισμό να λειτουργεί προς όφελος των οδηγών και των επιβατών.