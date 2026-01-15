Αυτά είναι τα ασφαλέστερα αυτοκίνητα του πλανήτη για το 2025

Αυτά είναι τα ασφαλέστερα αυτοκίνητα του πλανήτη για το 2025
Αυτά είναι τα μοντέλα που πέτυχαν τις μεγαλύτερες βαθμολογίες όσον αφορά την ασφάλεια από το Euro NCAP, με διάσημα μοντέλα να κατακτούν τις κορυφαίες θέσεις.

To Euro NCAP ανακοίνωσε τα Best-in-Class μοντέλα του 2025, δηλαδή τα αυτοκίνητα που ξεχώρισαν στις δοκιμές ασφάλειας της περασμένης χρονιάς, σε μια περίοδο όπου η αγορά χαρακτηρίστηκε από έντονη αύξηση των νέων ηλεκτρικών μοντέλων και τη ραγδαία εξέλιξη των συστημάτων ενεργητικής ασφάλειας.

Το 2025 ήταν η πιο «φορτωμένη» χρονιά στην ιστορία του οργανισμού, με περισσότερα νέα αυτοκίνητα να περνούν από τις δοκιμές από ποτέ. Μέσα σε αυτό το ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πλαίσιο, το Mercedes-Benz CLA αναδείχθηκε όχι μόνο Καλύτερο Μικρομεσαίο Οικογενειακό, αλλά και Best Performer της χρονιάς, σημειώνοντας την υψηλότερη συνολική βαθμολογία.

Mercedes-Benz CLA: σημείο αναφοράς στην ασφάλεια

Το νέο CLA κατέγραψε εξαιρετικές επιδόσεις και στους τέσσερις τομείς αξιολόγησης του Euro NCAP: προστασία ενηλίκων, παιδιών, ευάλωτων χρηστών του δρόμου και συστήματα υποβοήθησης οδηγού. Η επίδοσή του συνεχίζει μια παράδοση για το μοντέλο, καθώς και η προηγούμενη γενιά είχε διακριθεί ως Best-in-Class το 2019.

Ισχυρή παρουσία ηλεκτρικών μοντέλων

Τα αποτελέσματα του 2025 επιβεβαιώνουν ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα όχι μόνο δεν υστερούν σε θέματα ασφάλειας, αλλά συχνά θέτουν νέα πρότυπα. Η Tesla πέτυχε διπλή διάκριση με τα Model 3 και Model Y, τα οποία κατέκτησαν τις πρωτιές στις κατηγορίες Μεγάλου Οικογενειακού και Μικρού SUV αντίστοιχα. Ιδιαίτερα υψηλές ήταν οι επιδόσεις τους στην προστασία παιδιών και στα συστήματα Safety Assist.

Αντίστοιχα, το MINI Cooper E απέδειξε ότι ακόμη και ένα μικρό αυτοκίνητο πόλης μπορεί να προσφέρει κορυφαία ασφάλεια, ενώ το smart #5 ξεχώρισε στην κατηγορία των Μεγάλων SUV, επιβεβαιώνοντας ότι η μετάβαση της μάρκας σε μεγαλύτερα μοντέλα δεν έγινε εις βάρος της προστασίας επιβατών.

Στην κατηγορία των Executive, το Polestar 3 αναδείχθηκε κορυφαίο, χάρη στον συνδυασμό στιβαρής δομής, υψηλής βαθμολογίας στην προστασία παιδιών και προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης.

Τι δείχνουν τα αποτελέσματα

Σύμφωνα με τον Euro NCAP, τα Best-in-Class βραβεία έχουν στόχο να βοηθήσουν τους καταναλωτές να εντοπίζουν εύκολα τα ασφαλέστερα αυτοκίνητα της αγοράς. Παρά τις προκλήσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας, το 2025 κατέδειξε ότι η ασφάλεια παραμένει βασική προτεραιότητα, με τον ανταγωνισμό να λειτουργεί προς όφελος των οδηγών και των επιβατών.

ΜοντέλοΚατηγορίαΕνήλικοι ΕπιβάτεςΠαιδιάΕυάλωτοι Χρήστες ΔρόμουΣυστήματα Υποβοήθησης
Mercedes-Benz CLABest Performer / Μικρομεσαίο Οικογενειακό94%89%93%85%
Tesla Model 3Μεγάλο Οικογενειακό90%93%89%87%
Tesla Model YΜικρό SUV91%93%86%92%
smart #5Μεγάλο SUV88%93%84%92%
MINI Cooper EΠόλης / Supermini89%87%77%79%
Polestar 3Executive90%93%79%83%

@Photo credits: Mercedes-Benz media

