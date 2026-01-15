Αυτά είναι τα ασφαλέστερα αυτοκίνητα του πλανήτη για το 2025
- Mercedes-Benz CLA: σημείο αναφοράς στην ασφάλεια
- Ισχυρή παρουσία ηλεκτρικών μοντέλων
- Τι δείχνουν τα αποτελέσματα
To Euro NCAP ανακοίνωσε τα Best-in-Class μοντέλα του 2025, δηλαδή τα αυτοκίνητα που ξεχώρισαν στις δοκιμές ασφάλειας της περασμένης χρονιάς, σε μια περίοδο όπου η αγορά χαρακτηρίστηκε από έντονη αύξηση των νέων ηλεκτρικών μοντέλων και τη ραγδαία εξέλιξη των συστημάτων ενεργητικής ασφάλειας.
Το 2025 ήταν η πιο «φορτωμένη» χρονιά στην ιστορία του οργανισμού, με περισσότερα νέα αυτοκίνητα να περνούν από τις δοκιμές από ποτέ. Μέσα σε αυτό το ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πλαίσιο, το Mercedes-Benz CLA αναδείχθηκε όχι μόνο Καλύτερο Μικρομεσαίο Οικογενειακό, αλλά και Best Performer της χρονιάς, σημειώνοντας την υψηλότερη συνολική βαθμολογία.
Mercedes-Benz CLA: σημείο αναφοράς στην ασφάλεια
Το νέο CLA κατέγραψε εξαιρετικές επιδόσεις και στους τέσσερις τομείς αξιολόγησης του Euro NCAP: προστασία ενηλίκων, παιδιών, ευάλωτων χρηστών του δρόμου και συστήματα υποβοήθησης οδηγού. Η επίδοσή του συνεχίζει μια παράδοση για το μοντέλο, καθώς και η προηγούμενη γενιά είχε διακριθεί ως Best-in-Class το 2019.
🥇 Mercedes-Benz CLA wins Euro NCAP’s Best Performer for 2025 🥇
Euro NCAP awards the @MercedesBenz CLA as the winner of the overall best performance in safety last year and the Best in Class for Small Family Cars.🏆https://t.co/iOf4FXIgAY 🚗#forsafercars #BestInClass pic.twitter.com/1dOhc41Wv1— Euro NCAP (@EuroNCAP) January 14, 2026
Ισχυρή παρουσία ηλεκτρικών μοντέλων
Τα αποτελέσματα του 2025 επιβεβαιώνουν ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα όχι μόνο δεν υστερούν σε θέματα ασφάλειας, αλλά συχνά θέτουν νέα πρότυπα. Η Tesla πέτυχε διπλή διάκριση με τα Model 3 και Model Y, τα οποία κατέκτησαν τις πρωτιές στις κατηγορίες Μεγάλου Οικογενειακού και Μικρού SUV αντίστοιχα. Ιδιαίτερα υψηλές ήταν οι επιδόσεις τους στην προστασία παιδιών και στα συστήματα Safety Assist.
🥇 Tesla Model Y wins Euro NCAP’s Best Small SUV for 2025 🥇
Euro NCAP recognises the @Tesla Model Y as Best in Class for Small SUVs in 2025, celebrating its strong, well-rounded safety credentials. 🏆@TeslaEuropehttps://t.co/iOf4FXIgAY 🚗
#forsafercars #BestInClass pic.twitter.com/TDeK5mdiU2— Euro NCAP (@EuroNCAP) January 14, 2026
Αντίστοιχα, το MINI Cooper E απέδειξε ότι ακόμη και ένα μικρό αυτοκίνητο πόλης μπορεί να προσφέρει κορυφαία ασφάλεια, ενώ το smart #5 ξεχώρισε στην κατηγορία των Μεγάλων SUV, επιβεβαιώνοντας ότι η μετάβαση της μάρκας σε μεγαλύτερα μοντέλα δεν έγινε εις βάρος της προστασίας επιβατών.
Στην κατηγορία των Executive, το Polestar 3 αναδείχθηκε κορυφαίο, χάρη στον συνδυασμό στιβαρής δομής, υψηλής βαθμολογίας στην προστασία παιδιών και προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης.
🥇 Polestar 3 wins Euro NCAP’s Best Executive Car for 2025 🥇
Euro NCAP names the @PolestarCars 3 as 2025’s Best in Class for Executive Cars, reinforcing the brand’s reputation for innovation and safety leadership. 🏆
https://t.co/iOf4FXIgAY 🚗
#forsafercars #BestInClass pic.twitter.com/TYRzAay7ZV— Euro NCAP (@EuroNCAP) January 14, 2026
Τι δείχνουν τα αποτελέσματα
Σύμφωνα με τον Euro NCAP, τα Best-in-Class βραβεία έχουν στόχο να βοηθήσουν τους καταναλωτές να εντοπίζουν εύκολα τα ασφαλέστερα αυτοκίνητα της αγοράς. Παρά τις προκλήσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας, το 2025 κατέδειξε ότι η ασφάλεια παραμένει βασική προτεραιότητα, με τον ανταγωνισμό να λειτουργεί προς όφελος των οδηγών και των επιβατών.
|Μοντέλο
|Κατηγορία
|Ενήλικοι Επιβάτες
|Παιδιά
|Ευάλωτοι Χρήστες Δρόμου
|Συστήματα Υποβοήθησης
|Mercedes-Benz CLA
|Best Performer / Μικρομεσαίο Οικογενειακό
|94%
|89%
|93%
|85%
|Tesla Model 3
|Μεγάλο Οικογενειακό
|90%
|93%
|89%
|87%
|Tesla Model Y
|Μικρό SUV
|91%
|93%
|86%
|92%
|smart #5
|Μεγάλο SUV
|88%
|93%
|84%
|92%
|MINI Cooper E
|Πόλης / Supermini
|89%
|87%
|77%
|79%
|Polestar 3
|Executive
|90%
|93%
|79%
|83%