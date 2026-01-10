Το Zeekr 7GT έκανε πρεμιέρα στις Βρυξέλλες με αρχιτεκτονική 800V, 0–100 km/h σε 3,3’’ και φόρτιση έως 480 kW – έρχεται στην Ελλάδα το 2026.

Το Zeekr 7GT κάνει το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο και φέρνει μια νέα προσέγγιση στην κατηγορία των ηλεκτρικών GT, συνδυάζοντας επιδόσεις supercar, προηγμένη τεχνολογία και premium ποιότητα κατασκευής. Το νέο μοντέλο της κινεζικής φίρμας παρουσιάστηκε επίσημα στο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών και αναμένεται στην ελληνική αγορά το καλοκαίρι του 2026.

Σχεδιασμένο στην Ευρώπη και εξελιγμένο ειδικά για τους ευρωπαϊκούς δρόμους, το Zeekr 7GT φιλοδοξεί να καλύψει το κενό ανάμεσα στην καθημερινή χρηστικότητα και την αυθεντική οδηγική απόλαυση. Με επιβλητικές διαστάσεις (4.817 χλστ. μήκος, 2.070 χλστ. πλάτος και 1.456 χλστ. ύψος), δυναμική σιλουέτα και έντονο GT χαρακτήρα, το νέο ηλεκτρικό μοντέλο της Zeekr τοποθετείται ως ένα premium grand tourer νέας γενιάς.

Αρχιτεκτονική 800V και επιδόσεις GT

Στην καρδιά του Zeekr 7GT βρίσκεται η προηγμένη αρχιτεκτονική ηλεκτροκίνησης 800V, με επιλογή μπαταρίας 75 kWh ή 100 kWh. Η τεχνολογία υπερταχείας φόρτισης επιτρέπει επαναφόρτιση από 10% έως 80% σε μόλις 13 λεπτά, με ισχύ που φτάνει έως και τα 480 kW. Σύμφωνα με τη Zeekr, σε μόλις 10 λεπτά φόρτισης μπορούν να προστεθούν έως και 340 χιλιόμετρα αυτονομίας.

Σε επίπεδο επιδόσεων, το 7GT επιταχύνει από στάση στα 100 km/h σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική του ταχύτητα αγγίζει τα 210 km/h. Πρόκειται για νούμερα που το τοποθετούν στην κορυφή της κατηγορίας των ηλεκτρικών GT, χωρίς συμβιβασμούς στην καθημερινή πρακτικότητα.

Premium καμπίνα και ψηφιακό cockpit

Το εσωτερικό του Zeekr 7GT έχει σχεδιαστεί με έμφαση στον οδηγό και στη συνδεδεμένη εμπειρία. Κεντρικό ρόλο παίζει η head-up display επαυξημένης πραγματικότητας 35,5 ιντσών, σε συνδυασμό με ψηφιακό πίνακα οργάνων 13 ιντσών, προβάλλοντας όλες τις κρίσιμες πληροφορίες με τρόπο άμεσο και χωρίς να αποσπάται η προσοχή από τον δρόμο.

Το μοντέλο προσφέρει πέντε προγράμματα οδήγησης, μεταξύ των οποίων Sport και Snow, αλλά και ειδικές ρυθμίσεις για camping, ρυμούλκηση και εξορμήσεις. Οι χώροι είναι αντίστοιχοι ενός μεγάλου GT, με άνετη φιλοξενία πέντε επιβατών και χώρο αποσκευών 456 λίτρων.

Πλαίσιο, ανάρτηση και αίσθηση οδηγού

Η Zeekr δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη δυναμική συμπεριφορά. Το 7GT διαθέτει ανάρτηση με διπλά ψαλίδια εμπρός και πενταπλούς συνδέσμους πίσω, προσφέροντας ισορροπία ανάμεσα στην άνεση και την ακρίβεια. Στην έκδοση Privilege, τα μεγαλύτερα φρένα εξασφαλίζουν ανώτερη αντοχή στην καταπόνηση και σταθερή απόδοση σε σπορ ρυθμούς.

Όπως επισημαίνει ο Γκουστάφ Γκουνέρ, Head of Brand Design της Zeekr Design: «Κάθε στοιχείο του Zeekr 7GT είναι σχεδιασμένο με απόλυτη πρόθεση. Πρόκειται για ένα αυτοκίνητο που αποπνέει σπορ χαρακτήρα, με κομψή σιλουέτα και πραγματικά εξαιρετική λεπτομέρεια όπου κι αν κοιτάξεις. Ένας “χαμαιλέοντας” εμπειριών, διαμορφωμένος από καθαρό πάθος για την οδήγηση».

Ασφάλεια και τεχνολογία υποβοήθησης

Στον τομέα της ασφάλειας, το Zeekr 7GT εξοπλίζεται με επτά αερόσακους, ενισχυμένη δομή αμαξώματος και το πακέτο Zeekr Assisted Drive, το οποίο περιλαμβάνει αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης, προσαρμοζόμενο cruise control με υποβοήθηση ρυμούλκησης και προηγμένο σύστημα παρκαρίσματος.

Ευρωπαϊκή στρατηγική και άφιξη στην Ελλάδα

Η παρουσίαση του 7GT εντάσσεται στο ευρύτερο πλάνο επέκτασης της Zeekr στην Ευρώπη, μετά τις περισσότερες από 642.000 πωλήσεις παγκοσμίως από το 2021. Όπως δήλωσε ο Λόθαρ Σούπετ, Acting CEO της Zeekr Europe: «Το Zeekr 7GT εκφράζει τη δέσμευσή μας να προσφέρουμε premium προϊόντα υψηλού επιπέδου, χωρίς να χάνουμε την ουσία της οδήγησης: τον ενθουσιασμό για το ταξίδι».

Το νέο Zeekr 7GT αναμένεται στην ελληνική αγορά το καλοκαίρι του 2026 και φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν από τους πιο ολοκληρωμένους ηλεκτρικούς grand tourers της νέας εποχής.