Το Stage 11 του Ράλλυ Ντακάρ 2026 σημαδεύτηκε από την κυριαρχία της Ford Racing, ενώ εκτός μάχης τέθηκε ο Χενκ Λάτεγκαν της Toyota.

Η Ford κυριάρχησε απόλυτα στο Stage 11 του φετινού Ράλλυ Ντακάρ, με τον Μάτιας Έκστρεμ να οδηγεί την αμερικανική ομάδα σε ένα εμφατικό 1-2-3. Την ίδια ώρα οι ελπίδες της Toyota για τη νίκη κατέρρευσαν μετά την εγκατάλειψη του Χενκ Λάτεγκαν από τη μάχη.

Στην ειδική διαδρομή των 346 χιλιομέτρων από τη Μπίσα προς την Αλ-Χενάκιγια, οι οδηγοί της Ford είχαν τον πλήρη έλεγχο από το ξεκίνημα. Ο Έκστρεμ ηγήθηκε σε όλα τα ενδιάμεσα σημεία ελέγχου και κατέκτησε τη δεύτερη νίκη του σε ειδική διαδρομή στο φετινό Dakar, προσθέτοντας ακόμη ένα θετικό αποτέλεσμα μετά και την επικράτησή του στον Πρόλογο.

Νέα κυριαρχία για τη Ford, καταστροφή για Toyota

Ο Έκστρεμ επικράτησε με διαφορά 1λ και 22δλ από τον teammate του Ρομέν Ντουμά, ενώ την τριάδα της Ford συμπλήρωσε ο Κάρλος Σάινθ Sr, 2λ και 26δλ πίσω από τον νικητή.

Η καθοριστική στιγμή της ημέρας ήρθε περίπου 140 χιλιόμετρα μετά την εκκίνηση, όταν ο Λάτεγκαν αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα, μένοντας ακινητοποιημένος για σχεδόν 1 ώρα και 40 λεπτά. Αν και κατάφερε προσωρινά να συνεχίσει, ο χρόνος που χάθηκε τον έθεσε οριστικά εκτός διεκδίκησης, τερματίζοντας ουσιαστικά τις ελπίδες της Toyota για νίκη στη γενική κατάταξη. Η ιαπωνική ομάδα δεν έχει κανέναν οδηγό της πλέον εντός της πρώτης επτάδας.

Στο υπόλοιπο της ειδικής, ο Ζοάο Φερέιρα ήταν τέταρτος για την Toyota, μπροστά από τον Σεθ Κιντέρο, ενώ ακολούθησαν οι Γκιγιόμ ντε Μεβό, Γκάι Μπότεριλ, Σαούντ Βαριάβα και Έρικ Γκότσαλ. Τη δεκάδα έκλεισε ο Σεμπαστιάν Λεμπ, με τον Νάνι Ρόμα και τον πρωτοπόρο της γενικής Νασέρ Αλ-Ατίγια να κινούνται συντηρητικά.

Γενική κατάταξη: Μείωσε ο Ρόμα, σταθερά μπροστά ο Αλ-Ατίγια

Η εγκατάλειψη ουσιαστικά του Λάτεγκαν έφερε ανακατατάξεις στη γενική κατάταξη. Ο Νάνι Ρόμα είναι πλέον ο βασικός διώκτης του Αλ-Ατίγια, μειώνοντας τη διαφορά στα 8 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα.

Ο Σεμπαστιάν Λεμπ ανέβηκε στην τρίτη θέση, ενώ ο Έκστρεμ πέρασε τέταρτος, παραμένοντας θεωρητικά στο παιχνίδι. Ο Σάινθ συνεχίζει πέμπτος, αλλά με διαφορά που αγγίζει τα 29 λεπτά. Πιο πίσω, ο Ματιέ Σεραντόρι ανέβηκε έκτος, μπροστά από τον Λούκας Μοράες, ενώ την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν οι Τόμπι Πράις, Σαούντ Βαριάουα και Γκάι Μπότεριλ

Θέση Οδηγός Ομάδα Χρόνος / Διαφορά 1 Νάσερ Αλ-Ατίγια Dacia Sandriders 44:39:59 2 Νάνι Ρόμα Ford Racing +8:40 3 Σεμπαστιάν Λεμπ Dacia Sandriders +18:37 4 Μάτιας Έκστρεμ Ford Racing +21:32 5 Κάρλος Σάινθ Ford Racing +28:48 6 Ματιέ Σεραντόρι Century Racing +36:06 7 Λούκας Μοράες Dacia Sandriders +37:01 8 Τόμπι Πράις Toyota Gazoo Racing +56:59 9 Σαούντ Βαριάουα Toyota Gazoo Racing SA +1:03:56 10 Γκάι Μπότεριλ Toyota Gazoo Racing SA +1:07:43

Τι έγινε στις μοτοσικλέτες

Στις μοτοσικλέτες, το Stage 11 δεν έφερε ανατροπές στην κορυφή, αλλά ξεκαθάρισε ακόμη περισσότερο τη δυναμική της μάχης για τη συνολική νίκη. Ο Σκάιλερ Χόουζ της Honda ήταν ο ταχύτερος της ημέρας, με τον Αντριέν φαν Μπέβερεν να είναι 2ος και τρίτος τερμάτισε ο Έντγκαρ Κανέτ.

Ο πρωτοπόρος της γενικής κατάταξης, Λουτσιάνο Μπεναβίδες της KTM έχει πλέον προβάδισμα μόνο 23 δευτερολέπτων από τον Ρίκι Μπράμπεκ της Honda. Τρίτος είναι πλέον ο Τόσα Σαρέινα, επίσης με Honda, ο οποίος ωστόσο είναι 15λ και 16δλ μακριά από την κορυφή.