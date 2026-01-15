Το Geely EX5 στην έκδοση Pro είναι ετοιμοπαράδοτο και μάλιστα με κόστος που το καθιστά φθηνότερο ακόμα και από συμβατικά C SUV.

Η Geely ενισχύει την παρουσία της στην ελληνική αγορά ηλεκτρικών οχημάτων με το EX5, ένα αμιγώς ηλεκτρικό SUV που τοποθετείται στην καρδιά της κατηγορίας C, συνδυάζοντας πλήρη εξοπλισμό, σύγχρονες τεχνολογίες και ανταγωνιστική τιμή εκκίνησης από 26.990 ευρώ σε ετοιμοπαράδοτη διαμόρφωση.

Στόχευση στην κατηγορία των ηλεκτρικών SUV

Το Geely EX5 έχει σχεδιαστεί με στόχο την καθημερινή χρηστικότητα και την ευκολία μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση. Βασίζεται στη νέα πλατφόρμα GEA της εταιρείας και αξιοποιεί έναν ηλεκτροκινητήρα διάταξης 11-σε-1, με απόδοση 218 ίππων. Οι επιδόσεις κινούνται σε ανταγωνιστικό επίπεδο, με επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 6,9 δευτερόλεπτα, χωρίς να θυσιάζεται η άνεση ή η οδηγική ομαλότητα.

Αυτονομία και φόρτιση

Η ενέργεια αποθηκεύεται σε μπαταρία τεχνολογίας LFP (φωσφορικού σιδήρου λιθίου) τύπου Short Blade, με δηλωμένη αυτονομία 430 χιλιομέτρων (WLTP). Σε ταχυφορτιστή, η φόρτιση από 30% έως 80% ολοκληρώνεται σε περίπου 20 λεπτά, ενώ η Geely υπογραμμίζει τη μακροχρόνια αντοχή της μπαταρίας, με σχεδιασμό που καλύπτει έως και 1.000.000 χιλιόμετρα χρήσης.

Ασφάλεια και εξοπλισμός

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στον τομέα της ασφάλειας. Το EX5 έχει αξιολογηθεί με πέντε αστέρια τόσο από το Euro NCAP όσο και από το Australian NCAP, διαθέτοντας πλήρη σουίτα συστημάτων υποβοήθησης οδηγού, πολλαπλούς αερόσακους και ενισχυμένη δομή αμαξώματος. Παράλληλα, ο βασικός εξοπλισμός περιλαμβάνει στοιχεία που συναντώνται συνήθως σε ανώτερες κατηγορίες, ενισχύοντας τη συνολική εικόνα αξίας.

Σχεδίαση και ποιότητα

Σε επίπεδο αισθητικής, το μοντέλο έχει αποσπάσει διάκριση Red Dot, με έμφαση στις καθαρές γραμμές και τη σύγχρονη σχεδιαστική προσέγγιση. Το εσωτερικό ακολουθεί αντίστοιχη φιλοσοφία, με προσεγμένη ποιότητα υλικών και ευρύχωρη καμπίνα, προσανατολισμένη στην άνεση των επιβατών.

Η τιμή του στην Ελλάδα

Η εμπορική τοποθέτηση του Geely EX5 ενισχύεται από την τιμή εκκίνησης των 26.990 ευρώ για την έκδοση EX5 Pro, καθώς και από το πακέτο εγγυήσεων: έξι χρόνια για το όχημα και οκτώ χρόνια για τη μπαταρία υψηλής τάσης. Με αυτά τα δεδομένα, το EX5 επιχειρεί να τοποθετηθεί ως μία από τις πιο ολοκληρωμένες και προσιτές προτάσεις στην κατηγορία των ηλεκτρικών SUV.