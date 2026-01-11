Με κόστος κάτω από 30.000 ευρώ και μεγάλους χώρους, το μικρότερο ηλεκτρικό SUV της Kia θα είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα από την άνοιξη του 2026

Η Kia αποκάλυψε το EV2 στην Διεθνή Έκθεση των Βρυξελλών, ένα νέο ηλεκτρικό SUV κατηγορίας Β, το οποίο αντιπροσωπεύει το εισαγωγικό μοντέλο στη γκάμα ηλεκτρικών οχημάτων της. Το EV2 συνδυάζει τολμηρό σχεδιασμό, προηγμένη τεχνολογία και καθημερινή ευελιξία, προσφέροντας τα καλύτερα της Kia στο πιο συμπαγές ηλεκτρικό αυτοκίνητό της μέχρι σήμερα.

Μετά την επιτυχία ηλεκτρικών μοντέλων, όπως τα EV6, EV9 και EV3, το EV2 φέρνει την τεχνογνωσία της Kia στα ηλεκτρικά οχήματα σε μια πιο προσιτή, συμπαγή κατηγορία, απευθυνόμενη σε ένα ευρύτερο κοινό σε όλη την Ευρώπη.

Σχεδίαση και τεχνολογία

Το EV2 ενσαρκώνει τη φιλοσοφία σχεδιασμού «Opposites United» της Kia, διαθέτοντας έντονα στοιχεία όπως γραμμές εμπνευσμένες από τα μεγαλύτερα ηλεκτρικά οχήματα της Kia, για να τονίσουν την αυτοπεποίθηση και τον χαρακτήρα του ως SUV. Με μήκος που μόλις ξεπερνά τα τέσσερα μέτρα, το μοντέλο συνδυάζει ένα συμπαγές αποτύπωμα με ισχυρές αναλογίες προσαρμοσμένες σε αστικά περιβάλλοντα.

Τα κάθετα φώτα ημέρας, η φωτεινή υπογραφή Star Map Light Signature της Kia, η έντονη γραμμή στους ώμους και οι στιβαροί θόλοι των τροχών δημιουργούν ένα ξεχωριστό εξωτερικό. Οι επιλογές ζαντών κυμαίνονται από 16 έως 19 ίντσες.

Στο εσωτερικό, το EV2 προσφέρει μια ανοιχτή, χαλαρωτική καμπίνα εμπνευσμένη από την ιδέα του "Picnic Box", συνδυάζοντας τη λογική και το συναίσθημα μέσω υλικών πλούσιων σε υφάσματα. Ένα περιμετρικό ταμπλό περιβάλλει τους επιβάτες, ενισχύοντας την άνεση και την αισθητή ευρυχωρία.

Το EV2 διαθέτει το τελευταίο σύστημα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας ccNC τριπλής οθόνης της Kia: πίνακας οργάνων οδηγού 12,3 ιντσών, οθόνη κλιματισμού 5,3 ιντσών και κεντρική οθόνη αφής 12,3 ιντσών. Ο ατμοσφαιρικός φωτισμός και τα οικολογικά υλικά ενισχύουν τη μοντέρνα ατμόσφαιρα του εσωτερικού.

Ως το πιο συμπαγές EV της Kia μέχρι σήμερα, το EV2 εισάγει επίσης το νέο σύστημα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας ccNC Lite. Αντικατοπτρίζει την ίδια διάταξη οθόνης και τα βασικά χαρακτηριστικά με το ccNC, αλλά διατίθεται σε χαμηλότερη τιμή. Και τα δύο συστήματα υποστηρίζουν ενημερώσεις OTA (over-the-air) και αναβαθμίσεις Kia.

Ένα νέο σύστημα συρόμενων και ανακλινόμενων πίσω καθισμάτων μεγιστοποιεί την καθημερινή χρηστικότητα. Ο χώρος για τα πόδια των πίσω επιβατών εκτείνεται από 885 χιλιοστά σε 958 χιλιοστά, κορυφαίος στην κατηγορία. Όταν τα καθίσματα σύρονται πλήρως προς τα εμπρός, το EV2 προσφέρει εντυπωσιακή χωρητικότητα αποσκευών έως και 403 λίτρα. Ο χώρος αποσκευών συμπληρώνεται από έναν κορυφαίο στην κατηγορία του χώρο αποσκευών εμπρός (frunk), 15 λίτρων.

Το EV2 διατίθεται με δύο επιλογές μπαταρίας: μια 42,2 kWh και μια μεγάλης αυτονομίας 61,0 kWh. Η αναμενόμενη πλήρως ηλεκτρική αυτονομία οδήγησης φτάνει έως και 317 χιλιόμετρα για την έκδοση μικρής αυτονομίας και έως 448 χιλιόμετρα για την έκδοση μεγάλης αυτονομίας (WLTP).

Και οι δύο εκδόσεις διαθέτουν αρχιτεκτονική 400V και προσφέρουν γρήγορη φόρτιση DC. Το βασικό μοντέλο ολοκληρώνει τη διαδικασία σε 29 λεπτά, ενώ η έκδοση Long Range χρειάζεται περίπου 30 λεπτά, εξασφαλίζοντας γρήγορη και βολική φόρτιση για κάθε ταξίδι.

Για πρώτη φορά σε μοντέλο Kia κατά την κυκλοφορία του, το EV2 υποστηρίζει φόρτιση AC τόσο 11 kW όσο και 22 kW, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία για οικιακή και δημόσια φόρτιση.

Το EV2 προσφέρει μια πλήρως συνδεδεμένη εμπειρία ηλεκτρικού οχήματος (EV) μέσω ενός ενσωματωμένου Σχεδιαστή Διαδρομής EV που συνδέεται με τις λειτουργίες Kia Charge, Plug & Charge για απρόσκοπτη φόρτιση χωρίς κάρτες ή εφαρμογές και αμφίδρομη φόρτιση μέσω V2L (Vehicle-to-Load) και V2G (Vehicle-to-Grid), επιτρέποντας στους πελάτες να τροφοδοτούν εξωτερικές συσκευές ή να τροφοδοτούν με ενέργεια το δίκτυο.

Η εταιρεία δεν έχει κάνει ακόμα γνωστά περισσότερα τεχνικά χαρακτηριστικά, αλλά ο κινητήρας θα είναι τοποθετημένος εμπρός, με ισχύ από 170 έως 204 ίππους ανάλογα με την έκδοση και πολύ καλές επιδόσεις.

Πότε ξεκινά η παραγωγή του, πόσο θα κοστίζει

Το EV2 είναι το δεύτερο πλήρως ηλεκτρικό μοντέλο που παράγεται στις ευρωπαϊκές εγκαταστάσεις της Kia στη Ζιλίνα, μετά το EV4. Η παραγωγή θα ξεκινήσει σε δύο φάσεις, με το βασικό μοντέλο να μπαίνει στην παραγωγή τον Φεβρουάριο του 2026, ακολουθούμενο από τις εκδόσεις μεγάλης εμβέλειας και τις εκδόσεις GT από τον Ιούνιο του 2026.

Οι τιμές του στη χώρα μας, με bonus τιμής ή χωρίς αλλά δίχως να υπολογίζεται η κρατική επιδότηση και με δεδομένο ότι το EV3 ξεκινά από τις περίπου 30.000 ευρώ, αναμένεται να ξεκινούν από τις 28.000 ευρώ περίπου.