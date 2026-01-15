Ορισμένες στιγμές που οδήγησαν σε ταραχές και λάθη θέλει να διορθώσει η πρωταθλήτρια ομάδα της Formula 1, καθώς τα δεδομένα το 2026 αλλάζουν.

Η McLaren ξεκαθαρίζει ότι δεν σκοπεύει να εγκλωβιστεί στα λάθη της σεζόν 2025. Όλα όσα πήγαν στραβά την περασμένη και άκρως επιτυχημένη σεζόν λειτούργησαν τελικά ως καταλύτης βελτίωσης για την ομάδα του Ουόκινγκ, ενόψει της νέας εποχής κανονισμών στη Formula 1.

Η βρετανική ομάδα κατέκτησε με άνεση το Πρωτάθλημα Κατασκευαστών του Formula 1 για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, «κλειδώνοντας» τον τίτλο έξι αγώνες πριν από το φινάλε. Παράλληλα, ο Λάντο Νόρις στέφθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής για πρώτη φορά, μπροστά από τον Μαξ Φερστάπεν κατά δύο βαθμούς και χάρισε στη McLaren τον πρώτο τίτλο οδηγών μετά το 2008.

Running it back to that ’25 papaya camo livery 😮‍💨🧡 pic.twitter.com/ew8Gwfpzeq — McLaren Mastercard Formula 1 Team 🧡 (@McLarenF1) January 12, 2026

Τα λάθη που δεν έπρεπε να συμβούν

Παρά την κυριαρχία στους αριθμούς, η σεζόν δεν κύλησε χωρίς σκιές. Ο διπλός αποκλεισμός στο Λας Βέγκας, η χαμένη νίκη στο Κατάρ, αλλά και τεχνικά προβλήματα – όπως η εγκατάλειψη του Νόρις στο Ζάντβορτ – έδωσαν «οξυγόνο» στον Φερστάπεν που πήγε την υπόθεση τίτλο μέχρι τον τελικό. Ερωτηματικά προέκυψαν επίσης για την αξιοπιστία και τις αργές αλλαγές ελαστικών, ενώ η διαχείριση της εσωτερικής μάχης τίτλου βρέθηκε στο μικροσκόπιο στο δεύτερο μισό της χρονιάς.

Ο CEO της McLaren Racing, Ζακ Μπράουν, αναγνώρισε δημόσια τα λάθη σε ανοιχτή επιστολή προς τους φιλάθλους, τονίζοντας ωστόσο ότι δεν θα αποτελέσουν σημείο στασιμότητας:

«Υπήρξαν δύσκολες στιγμές στη διάρκεια της χρονιάς και σίγουρα κάναμε λάθη που έπαιξαν στα χέρια των αντιπάλων μας – κάτι που είναι σημαντικό να αναγνωρίζουμε. Όμως αντιμετωπίστηκαν άμεσα και μας έδωσαν πολύτιμα μαθήματα που μας έκαναν καλύτερους ως ομάδα. Είμαστε αγωνιζόμενοι και έχουμε αρκετά χρόνια στο άθλημα για να γνωρίζουμε ότι τέτοια πράγματα συμβαίνουν – είναι μέρος του παιχνιδιού. Το σημαντικό είναι πώς αντιδρούμε σε αυτές τις καταστάσεις ώστε να προχωράμε μπροστά», ανέφερε, υπογραμμίζοντας πως η ουσία βρίσκεται στον τρόπο αντίδρασης υπό πίεση.

Back to business with our Champ 🏆 pic.twitter.com/2Rr9LtoTtd — McLaren Mastercard Formula 1 Team 🧡 (@McLarenF1) January 14, 2026

Εστίαση στο 2026 και τους νέους κανονισμούς

Με τη ριζική αλλαγή κανονισμών να πλησιάζει, η McLaren εμφανίζεται αισιόδοξη αλλά και ρεαλιστική.

«Είμαστε μόλις δύο εβδομάδες στη νέα χρονιά, αλλά ασχολούμαστε σε βάθος με το 2026 εδώ και αρκετό καιρό. Υπάρχουν πολλά που ανυπομονούμε να δούμε. Η ταμπέλα του πρωταθλητή δεν σημαίνει πολλά όταν όλοι καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε ένα πλήρες reset κανονισμών. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πώς θα διαμορφωθεί το grid, όμως η δουλειά που γίνεται στο παρασκήνιο μας δίνει τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις για ένα δυνατό ξεκίνημα», πρόσθεσε ο Αμερικανός.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και ο επικεφαλής, Αντρέα Στέλα, ο οποίος, σύμφωνα με τον Μπράουν, έχει προετοιμάσει το έδαφος ώστε η McLaren να παρουσιαστεί ανταγωνιστική από τις πρώτες κιόλας δοκιμές. Η φιλοσοφία είναι σαφής: τα λάθη του 2025 δεν ξεχνιούνται, αλλά αξιοποιούνται.

