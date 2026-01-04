Ράλλυ Ντακάρ 2026, 2η ημέρα: Mini και KTM στην κορυφή

Ξεκίνησε σήμερα, Κυριακή 4 Ιανουαρίου, το "κυρίως πιάτο" της αγωνιστικής δράσης στο Ράλλυ Ντακάρ, με την πρώτη ειδική διαδρομή.

Η δεύτερη ημέρα του 48ου Ράλλυ Ντακάρ με την ειδική Yanbu - Yanbu των 305 χιλιομέτρων ολοκληρώθηκε για τις κορυφαίες κατηγορίες αυτοκινήτων και μοτοσικλετών. Ευτυχώς δεν σημαδεύτηκε από ηχηρές εγκαταλείψεις, τόσο στην κατηγορία των αυτοκινήτων, όσο και των μοτοσικλετών, αλλά υπήρξαν σημαντικές ανακατατάξεις στη γενική κατάταξη στην κατηγορία των αυτοκινήτων, σε σχέση με τον Πρόλογο, σε αντίθεση με τις μοτοσικλέτες.

Τι έγινε στα αυτοκίνητα

Ο Γκιγιόμ Ντε Μπεβιους της ομάδας X-raid Mini τερμάτισε στην πρώτη θέση της πρώτης ειδικής διαδρομής του Ράλι Ντακάρ σήμερα Κυριακή, ξεπερνώντας τον Ματίας Έκστρομ σε μια δραματική ανατροπή στα τέλη του αγώνα.

Ο Έκστρομ, με Ford Raptor, έλεγξε μεγάλο μέρος της ειδικής διαδρομής των 305 χιλιομέτρων γύρω από το Yanbu στη Σαουδική Αραβία, παίρνοντας το προβάδισμα στο δεύτερο σημείο ελέγχου στα 70 χιλιόμετρα, πριν διευρύνει το προβάδισμα κατά πάνω από ένα λεπτό . Ο Ντε Μεβιους ήταν ο πιο κοντινός αντίπαλος του Έκστρομ με περίπου 120 χιλιόμετρα να απομένουν, 53 δευτερόλεπτα πίσω από την πρώτη θέση, πριν εξαφανιστεί από τον πίνακα κατάταξης λόγω προβλήματος με τον αναμεταδότη.

Αυτό άφησε τον Έκστρομ με προβάδισμα 1 λεπτού και 20 δευτερολέπτων έναντι του Αλ Ατίγια με Dacia στο προτελευταίο σημείο ελέγχου.

Ωστόσο, η εξέλιξη της ειδικής άλλαξε στο τελευταίο τμήμα των 45 χιλιομέτρων, το οποίο περιλάμβανε ένα μείγμα αμμόλοφων, άμμου και βραχώδους εδάφους, με τον Έκστρομ να υποχωρεί γρήγορα στην κατάταξη.

Αυτό επέτρεψε στον Ντε Μέβιους να πάρει μια εκπληκτική νίκη με 40 δευτερόλεπτα διαφορά, σηματοδοτώντας τη δεύτερη νίκη του Mini στην πρώτη ειδική σε δύο χρόνια. Ο σταρ οδηγός της Dacia, Αλ Ατίγια, κατάφερε επίσης να κατακτήσει τη δεύτερη θέση, ολοκληρώνοντας μια αξιοσημείωτη επιστροφή από ένα αργό ξεκίνημα, που τον είχε αφήσει εκτός της πρώτης δεκάδας στο πρώτο σημείο ελέγχου.

Ο Προκόπ τελικά τερμάτισε στην τρίτη θέση με το Ford Raptor του, ενώ ο Έκστρομ, νικητής του προλόγου, υποχώρησε στην τέταρτη θέση στην τελική κατάταξη, καθώς δέχθηκε και ποινή 10 δευτερολέπτων για υπερβολική ταχύτητα.

Ο Πολωνός Γκοσζάλ τελικά τερμάτισε πέμπτος με το κορυφαίο Toyota Hilux, δύο θέσεις μπροστά από τον εργοστασιακό οδηγό Μποτερίλ, ο οποίος εκπροσωπεί το νοτιοαφρικανικό τμήμα της Toyota.

Ο Κάρλος Σάινθ, με Ford Raport, τερμάτισε στην έκτη θέση, 1 λεπτό και 54 δευτερόλεπτα πίσω από τον νικητή. Οι ομόσταυλοι του Σάινθ στην εργοστασιακή ομάδα της Ford, Νάνι Ρομά και Μιτς Γκάθρι, τερμάτισαν όγδοοι και ένατοι αντίστοιχα, με αποτέλεσμα πέντε αυτοκίνητα από το Blue Oval να βρίσκονται στην πρώτη δεκάδα.

Ο εννέα φορές πρωταθλητής του WRC Σεμπαστιέν Λεμπ, τελικά τερμάτισε την ημέρα 10ος στους χρόνους με το Dacia της Sandriders. Ήταν μια δύσκολη ημέρα για την εργοστασιακή ομάδα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Rally Raid της Toyota, με την τριάδα των οδηγών της να τερματίζει 16η, 17η και 18η αντίστοιχα.

Κατάταξη Αυτοκινήτων

Τι έγινε στις μοτοσικλέτες

Στην κατηγορία των μοτοσικλετών, την παράσταση έκλεψε και πάλι ο Έντγκαρ Κανέτ. Ο 20χρονος Ισπανός της ΚΤΜ πέτυχε τον ταχύτερο χρόνο τόσο στον Πρόλογο του Σαββάτου, όσο και στην πρώτη ειδική σήμερα, Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026. Έτσι έγραψε ιστορία ως ο νεαρότερος αναβάτης που κερδίζει ειδικές διαδρομές στο Ράλλυ Ντακάρ.

Έντγκαρ Κανέτ.

Ο πολύπειρος Ντάνιελ Σάντερς, επίσης αναβάτης της εργοστασιακής συμμετοχής της KTM, συνέχισε δεύτερος με πολύ μικρή διαφορά ενός λεπτού και δύο δλ., ενώ στην τρίτη θέση ακολούθησε ο Αμερικανός Ρίκυ Μπράμπεκ, 2 φορές νικητής στο Ντακάρ, της Monster Energy Honda HRC. Η διαφορά του από τον πρώτο είναι μόλις 1 λεπτό και 32 δλ., δείχνοντας ότι η μάχη που ξεκίνησε σήμερα θα έχει συνέχεια.

Ο Ισπανός αναβάτης της εργοστασιακής ομάδας της Honda, ο Τόσα Σαρέινα βρέθηκε στην 4η θέση με διαφορά μικρότερη των 2 λεπτών από τον πρωτοπόρο συμπατριώτη του, ενώ την πεντάδα έκλεισε ένας ακόμα πασίγνωστος αναβάτης, ο Αργεντινός Λουτσιάνο Μπεναβίδες με KTM.

Κατάταξη Μοτοσικλετών

Η δράση συνεχίζεται αύριο Δευτέρα 5 Ιανουαρίου με την ειδική διαδρομή Yanbu - Alula, χρονομετρημένου μήκους 400 χιλιομέτρων και συνολικού 504 χλμ.