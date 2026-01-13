Σημαντικές εξελίξεις και ανατροπές επεφύλασσε το Stage 9 του Ράλλυ Ντακάρ 2026, με την πρωτοπορία στη Γενική Κατάταξη να αλλάζει χέρια.

Το δραματικό Stage 9 αποδείχθηκε καθοριστικό για το Ράλλυ Ντακάρ 2026, το οποίο μπαίνει σιγά-σιγά στην τελική του ευθεία. Λάθη πλοήγησης και μηχανικά προβλήματα άλλαξαν πλήρως τη μάχη της γενικής κατάταξης.

Η ειδική διαδρομή των 410 χιλιομέτρων από το Wadi ad-Dawasir έως τη Bisha έφερε τις μεγαλύτερες ανακατατάξεις μέχρι στιγμής στον φετινό αγώνα. Η ημέρα στιγματίστηκε από προβλήματα πλοήγησης για αρκετούς πρωταγωνιστές, με αποτέλεσμα η Ford να εκμεταλλευτεί το χάος και να περάσει στην κορυφή της γενικής κατάταξης με τους Νάνι Ρόμα και Κάρλος Σάινθ Sr.

Νίκη-έκπληξη στην ειδική από τον Έρικ Γκότσαλ

Μεγάλος νικητής του Stage 9 αναδείχθηκε ο Έρικ Γκότσαλ, οδηγώντας Toyota της ιδιωτικής ομάδας Energylandia. Ο 21χρονος Πολωνός επωφελήθηκε από τη θέση εκκίνησής του, βρήκε καθαρή διαδρομή μπροστά του και έφτασε στον τερματισμό με διαφορά περίπου επτά λεπτών. Με τον τρόπο αυτό πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στην κατηγορία Ultimate.

Η Energylandia ολοκλήρωσε μια εντυπωσιακή ημέρα με ένα εντυπωσιακό 1-2, καθώς ο Μίχαου Γκότσαλ απέφυγε τα προβλήματα που έπληξαν τους αντιπάλους και τερμάτισε δεύτερος. Ο Τόμπι Πράις ήταν ο καλύτερος εργοστασιακός οδηγός, όντας 3ος με Toyota, σε μια ειδική όπου η πλοήγηση αποδείχθηκε ιδιαίτερα απαιτητική.

Χάος για τους πρωτοπόρους

Η ειδική εξελίχθηκε καταστροφικά για αρκετούς βασικούς διεκδικητές. Ο Λούκας Μοράες (Dacia) και ο Γκάι Μπότεριλ (Toyota) είχαν τον έλεγχο στο πρώτο μισό της ημέρας, όμως αμφότεροι αντιμετώπισαν προβλήματα και έχασαν κάθε επαφή με την κορυφή.

Ακόμη χειρότερα ήταν τα πράγματα για τον μέχρι το πρωί επικεφαλής της γενικής Νασέρ Αλ-Ατίγια, ο οποίος χάθηκε περίπου στο 280ό χιλιόμετρο, τερμάτισε 12ος και παραχώρησε 26 λεπτά στον νικητή της ειδικής. Σημαντικές απώλειες κατέγραψαν επίσης οι Μάτιας Έκστρεμ και Μιτς Γκάθρι με Ford, χάνοντας πάνω από μισή ώρα και μία ώρα αντίστοιχα.

Η Ford στο τιμόνι της Γενικής Κατάταξης

Οι εξελίξεις του Stage 9 έφεραν πλήρη ανατροπή στη Γενική Κατάταξη. Ο Νάνι Ρόμα πέρασε στην κορυφή, με τον Κάρλος Σάινθ να ακολουθεί μόλις 57 δευτερόλεπτα πίσω, διαμορφώνοντας το 1-2 για τη Ford προς ώρας.

Ο Αλ-Ατίγια υποχώρησε στην τρίτη θέση, ωστόσο παραμένει σε απόσταση μόλις 1λ και 10δλ από την κορυφή, διατηρώντας ακέραιες τις ελπίδες του. Πιο πίσω, ο Χενκ Λάτεγκαν είναι τέταρτος μετά από ημέρα γεμάτη προβλήματα για την Toyota, ενώ η δεκάδα συμπληρώνεται από οδηγούς που επηρεάστηκαν άμεσα από το χάος της ειδικής.

Θέση Οδηγός Αυτοκίνητο Χρόνος / Διαφορά 1 Νάνι Ρόμα Ford 36:44:01 2 Κάρλος Σάινθ Ford +0:57 3 Νασέρ Αλ-Αττίγια Dacia +1:10 4 Χενκ Λάτεγκαν Toyota +6:13 5 Μάτιας Έκστρεμ Ford +11:19 6 Σεμπαστιάν Λεμπ Dacia +21:06 7 Τόμπι Πράις Toyota +26:49 8 Λούκας Μοράες Dacia +36:49 9 Ματιέ Σεραδορί Century +41:04 10 Κριστίνα Γκουτιέρες Dacia +49:22

Τι έγινε στις μοτοσικλέτες

Στις μοτοσικλέτες η Honda είδε τον Τόσα Σαρέινα να της χαρίζει μία ακόμη νίκη στο φετινό Ράλλυ Ντακάρ. Ο χρόνος του ήταν αρκετός ώστε να αφήσει 2ο τον Ντάνιελ Σάντερς της KTM, ο οποίος κάνει εξαιρετική διαχείριση της πρωτοπορίας του αγώνα, ενώ 3ος ήταν ο Μάικλ Ντόχερτι.

Στη Γενική Κατάταξη ο Σάντερς προηγείται του Ρίκι Μπράμπεκ της Honda έχοντας διαφορά 6λ και 24δλ, ενώ 3ος είναι Λουτσιάνο Μπεναβίδες.