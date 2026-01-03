Ράλλυ Ντακάρ 2026: Η πρεμιέρα της μεγάλης πρόκλησης

Η έρημος ανοίγει ξανά τον χορό του πρώτου και σκληρότερου αγώνα της χρονιάς, με τον Πρόλογο να δίνει το πρώτο στίγμα.

Η 48η έκδοση του Ράλλυ Ντακάρ (Rally Dakar) άνοιξε σήμερα, 3 Ιανουαρίου, σηματοδοτώντας την επίσημη εκκίνηση της νέας σεζόν στο World Rally-Raid Championship. Ο πιο σκληρός αγώνας αντοχής του μηχανοκίνητου αθλητισμού ξεκίνησε για έβδομη συνεχόμενη χρονιά στη Σαουδική Αραβία, με εκκίνηση και τερματισμό στην πόλη Yanbu και διαδρομές που θα δοκιμάσουν αντοχή, στρατηγική και πλοήγηση των πληρωμάτων για σχεδόν δύο εβδομάδες στη γεωγραφία και τα ακραία εδάφη της χώρας.

Όπως κάθε χρόνο, το Ράλλυ Ντακάρ δεν είναι απλά ένας αγώνας αλλά μια μεγάλη περιπέτεια: οι συμμετέχοντες θα διανύσουν συνολικά περίπου 7.900 χλμ. με ειδικές διαδομές που έχουν μήκος πάνω από 4.400 χλμ., σε περιοχές με αμμώδη τμήματα, βραχώδης περάσματα, χώμα και απαιτητικές καμπές, που εναλλάσσονται στην πορεία από Yanbu προς το εσωτερικό της Σαουδικής Αραβίας και πίσω.

Ο αγώνας αποτελείται από 13 «κανονικές» ειδικές διαδρομές και έναν πρόλογο (prologue). Όπως επιβάλλει η παράδοση, το Ντακάρ άνοιξε με τον Πρόλογο, μια σύντομη αλλά τεχνικά απαιτητική ειδική διαδρομή που καθορίζει τη σειρά εκκίνησης για την πρώτη πλήρη ημέρα αγώνα. Η σημερινή διαδρομή περιλάμβανε περίπου 22 χιλιόμετρα χρονομετρημένης ειδικής, μέσα σε έναν συνολικό βρόχο γύρω από τη Γιάνμπου, προσφέροντας το πρώτο ουσιαστικό δείγμα ρυθμού και προσαρμογής στις συνθήκες της ερήμου.

Μοτοσικλέτες

Στην κατηγορία των μοτοσικλετών, την παράσταση έκλεψε ο Έντγκαρ Κανέτ. Ο 20χρονος Ισπανός της ΚΤΜ πέτυχε τον ταχύτερο χρόνο στον Πρόλογο, γράφοντας ιστορία ως ο νεαρότερος αναβάτης που κερδίζει ειδική διαδρομή στο Ράλλυ Ντακάρ. Ο Κανέτ άφησε πίσω του τον teammate του Ντάνιελ Σάντερς, ενώ τρίτος ολοκλήρωσε ο Ρίκι Μπράμπεκ, με την εργοστασιακή ομάδα της KTM να δείχνει από νωρίς τη δυναμική της.

Λίγο πιο πίσω, στην τέταρτη θέση, βρέθηκε ο Λουτσιάνο Μπεναβίδες της Honda, επιβεβαιώνοντας ότι ο ανταγωνισμός στις δύο ρόδες αναμένεται ιδιαίτερα έντονος από τις πρώτες κιόλας ημέρες του αγώνα.

Αυτοκίνητα

Στα αυτοκίνητα, τον ταχύτερο χρόνο στον Πρόλογο σημείωσε ο Μάτιας Έκστρεμ, οδηγώντας το Ford Raptor. Ο Σουηδός έδειξε άνεση και καθαρή προσέγγιση σε μια ειδική όπου τα περιθώρια ήταν ελάχιστα, αφήνοντας πίσω του τον Μιτς Γκάθρι, ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε ο Γκιγιόμ ντε Μεβιούς.

Οι Νάσερ Αλ-Ατίγια (Dacia) και Γιαζίντ Αλ-Ράτζι (Toyota) κινήθηκαν επίσης σε ανταγωνιστικούς χρόνους, χωρίς όμως να διεκδικήσουν την κορυφή της κατάταξης στον Πρόλογο, σε μια ημέρα όπου ο στόχος για αρκετά πληρώματα ήταν περισσότερο η προσαρμογή παρά το απόλυτο αποτέλεσμα.

Η σημερινή ημέρα ήταν σύντομη σε χιλιόμετρα, αλλά καθόλου αδιάφορη σε μηνύματα. Ο Πρόλογος έδωσε το πρώτο στίγμα για τις ισορροπίες σε κάθε κατηγορία, χωρίς φυσικά να λέει την πλήρη αλήθεια για έναν αγώνα που παραδοσιακά κρίνεται στη διάρκεια και όχι στην πρώτη εντύπωση. Αύριο, με την 1η πλήρη ειδική διαδρομή, το Ράλλυ Ντακάρ 2026 μπαίνει στην ουσία του. Και εκεί, η έρημος αρχίζει πραγματικά να μιλά.

