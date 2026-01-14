Η νέα εποχή της Formula 1 θα συνδυαστεί με ένα πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουν και οι 11 ομάδες, με την επίλυσή του να αποφέρει σημαντικό κέρδος σε χρόνο.

Όταν τα μονοθέσια της νέας εποχής της Formula 1 βγουν για πρώτη φορά στην πίστα της Βαρκελώνης στις 26-30 Ιανουαρίου, ελάχιστα από αυτά αναμένεται να είναι κοντά στο ελάχιστο επιτρεπόμενο βάρος που έχει θέσει η FIA για το 2026. Το ζήτημα του βάρους εξελίσσεται ήδη σε ένα από τα βασικά μέτωπα ανταγωνισμού, παράλληλα με την αεροδυναμική και τις νέες μονάδες ισχύος.

Στους νέους τεχνικούς κανονισμούς μονοθεσίων, το κατώτατο όριο βάρους έχει οριστεί στα 768 κιλά, 32 κιλά κάτω σε σχέση με το 2025. Η απόφαση αυτή ελήφθη παρά το γεγονός ότι οι μπαταρίες των νέων υβριδικών κινητήρων είναι σημαντικά βαρύτερες, λόγω της σχεδόν ισότιμης κατανομής ισχύος ανάμεσα στον θερμικό κινητήρα και το ηλεκτρικό σύστημα MGU-K.

Η FIA ποντάρει στη μείωση των διαστάσεων των μονοθεσίων και στα στενότερα ελαστικά για να αντισταθμίσει το αυξημένο βάρος των ηλεκτρικών συστημάτων. Από το 2026, το μέγιστο μεταξόνιο μειώνεται στα 3.400 χιλιοστά, ενώ το συνολικό πλάτος πέφτει από τα 2.000 στα 1.900 χιλιοστά.

Το βάρος ως κύριο πρόβλημα των νέων κανονισμών

Παρά τα παραπάνω, οι ομάδες παραδέχονται ότι ο στόχος των 768 κιλών είναι εξαιρετικά φιλόδοξος, τουλάχιστον στο αρχικό στάδιο. Ο επικεφαλής της Williams, Τζέιμς Βόουλς, μιλώντας στο περιθώριο του GP Άμπου Ντάμπι, ήταν απολύτως ειλικρινής:

«Αν με ρωτάτε πού βρίσκονται οι υπόλοιποι, νομίζω πως οι περισσότεροι θα είναι υπέρβαροι. Αυτό είναι απλώς η πραγματικότητα. Είναι ένας πολύ επιθετικός στόχος, αλλά διαχειρίσιμος. Σε πέντε έως δέκα μήνες από την εφαρμογή των κανονισμών, πιστεύω ότι θα είναι σε λογικά επίπεδα».

Η σημασία του βάρους δεν είναι αμελητέα. Στη Formula 1, τα 10 επιπλέον κιλά κοστίζουν περίπου τρία δέκατα του δευτερολέπτου ανά γύρο, κάτι που μπορεί να καθορίσει τις ισορροπίες στο ξεκίνημα της σεζόν. Ανάλογη είναι και η εικόνα στη Mercedes, με τον Άντριου Σόβλιν να τονίζει ότι το βάρος αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους πονοκεφάλους:

«Το όριο δεν προέκυψε από άθροισμα εξαρτημάτων, απλώς επιβλήθηκε. Είναι πολύ φθηνότερο να αφαιρέσεις βάρος πριν κατασκευαστούν τα εξαρτήματα, παρά μετά, όταν τα μονοθέσια έχουν ήδη βγει στην πίστα. Στόχος μας είναι να ξεκινήσουμε όσο το δυνατόν πιο κοντά στο όριο».

Getting to grips with drastic changes! 👀



Head to our YouTube channel to hear from Valtteri Bottas, Jolyon Palmer and Juan Pablo Montoya on how the drivers will adapt to the new regulations... 📺#F1 pic.twitter.com/koBlmaswdO January 10, 2026

Η φιλοσοφία της FIA και η πίεση των οδηγών

Η FIA έχει καταστήσει σαφές ότι η μείωση του βάρους αποτελεί στρατηγικό στόχο, καθώς τα μονοθέσια έχουν βαρύνει κατά περισσότερα από 200 κιλά τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Ο υπεύθυνος μονοθεσίων της FIA, Νικόλας Τομπάζης, εξήγησε ότι ακόμη πιο δραστικές λύσεις εξετάζονται για το μέλλον:

«Όλοι θα θέλαμε τα μονοθέσια να είναι πολύ ελαφρύτερα. Υπάρχουν ιδέες για μελλοντικές μονάδες ισχύος που θα οδηγούσαν σε σημαντική μείωση βάρους. Όμως πάντα πρόκειται για έναν συμβιβασμό ανάμεσα στο κόστος, την τεχνολογία, το περιβάλλον και το θέαμα».

Την ίδια άποψη συμμερίζονται και οι οδηγοί. Ο Φερνάντο Αλόνσο, που έκανε το ντεμπούτο του το 2001 όταν τα μονοθέσια ζύγιζαν κάτω από 600 κιλά, ήταν κατηγορηματικός: «Τα σημερινά μονοθέσια είναι πολύ βαριά και πολύ μεγάλα. Στις αργές στροφές δεν είναι ευχάριστα στην οδήγηση».

Παρακολουθήστε το βίντεο με την ανασκόπηση της σεζόν του 2025 της Formula 1 από την ομάδα του gmotion