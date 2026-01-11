Έπειτα από μία ημέρα διακοπής, το Ράλλυ Ντακάρ 2026 συνεχίστηκε, με τη Ford να κερδίζει ακόμη ένα Stage, ενώ η Toyota βρήκε εμπόδια.

Απρόβλεπτη εξέλιξη είχε το Stage 7 του Ράλλυ Ντακάρ 2026, με τον Ματίας Έκστρεμ της Ford Racing να κατακτά τη νίκη έπειτα από δραματική ανατροπή στα τελευταία χιλιόμετρα. Ο μέχρι τότε πρωτοπόρος, Χενκ Λάτεγκαν της Toyota όχι μόνο έχασε τη νίκη μέσα από τα χέρια του αλλά και την πρωτοπορία στη γενική κατάταξη.

Η ειδική των 459 χιλιομέτρων από τη Ριάντ μέχρι το Wadi Ad-Dawasir επιφύλαξε έντονες συγκινήσεις, με τον Λάτεγκαν να προηγείται μέχρι και τον τελευταίο ενδιάμεσο σταθμό, έχοντας προβάδισμα 1λ 46δλ από τον Έκστρεμ. Ωστόσο, πρόβλημα στο Toyota του Νοτιοαφρικανού στα τελευταία χιλιόμετρα τον κόστισε πάνω από 10 λεπτά, ρίχνοντάς τον τελικά στη 13η θέση του Stage.

Νίκη Έκστρεμ και χαμένο σερί για Λάτεγκαν

Η ανατροπή έδωσε τη νίκη στον Ματίας Έκστρεμ με το Ford Raptor, ο οποίος επικράτησε με διαφορά 4:27 από τον Ζοάο Φερέιρα (Toyota), ενώ ο Λάτεγκαν τερμάτισε τελικά 8:35 πίσω από τον Σουηδό.

Ο οδηγός της Toyota έχασε έτσι την ευκαιρία να γίνει ο πρώτος δις νικητής ειδικής στο φετινό Ντακάρ, αλλά και την προσωρινή πρωτοπορία στη γενική κατάταξη, στην οποία είχε ανέβει λίγο πριν το φινάλε της διαδρομής.

Ανακατατάξεις στο βάθρο και ισχυρή παρουσία της Ford

Πίσω από Έκστρεμ και Φερέιρα, την τρίτη θέση κατέκτησε ο Μιτς Γκάθρι με Ford, ενώ ο Τόμπι Πράις έχασε το βάθρο για μόλις έξι δευτερόλεπτα, τερματίζοντας τέταρτος με το εργοστασιακό Toyota.

Ακολούθησαν οι Λούκας Μοράες και Σεμπαστιάν Λεμπ με τα Dacia, ενώ έβδομος ήταν ο Σεθ Κιντέρο με Toyota. Την πρώτη δεκάδα συμπλήρωσαν οι Ματιέ Σεραντόρι, Κάρλος Σάινθ Sr και Νανί Ρομά.

Σημειώνεται πως νωρίτερα μέσα στην ημέρα ανακοινώθηκε ότι η ποινή 1λ 10δλ του Ρομά από την 5η ειδική ακυρώθηκε από τους αγωνοδίκες της FIA, κάτι που βελτίωσε περαιτέρω τη θέση του στη γενική κατάταξη.

Η Γενική Κατάταξη μετά το Stage 7

Παρά την 11η θέση του στη σημερινή ειδική, ο Νασέρ Αλ-Ατίγια (Dacia) διατήρησε την πρωτοπορία στη γενική κατάταξη, αν και η διαφορά του από τον Έκστρεμ μειώθηκε στα 4λ και 47δλ.

Ο Νανί Ρομάανέβηκε τρίτος, ενώ ο Λάτεγκαν υποχώρησε στην τέταρτη θέση, 7λ και 21δλ πίσω από τον Καταριανό πρωταθλητή. Ακολουθούν οι Κάρλος Σάινθ, Στεμπαστιάν Λεμπκ και Μιτς Γκάθρι, με την πρώτη δεκάδα να βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 26 λεπτών.

Θέση Οδηγός Ομάδα / Αυτοκίνητο Χρόνος / Διαφορά 1 Νασέρ Αλ-Ατίγια #299 – The Dacia Sandriders 28h10m15s 2 Ματίας Έκστρεμ #226 – Ford Racing +4m47s 3 Νανί Ρομά #227 – Ford Racing +7m15s 4 Χενκ Λάτεγκαν #202 – Toyota Gazoo Racing W2RC +7m21s 5 Κάρλος Σάινθ Sr #225 – Ford Racing +10m26s 6 Σεμπαστιάν Λεμπ #219 – The Dacia Sandriders +15m39s 7 Μιτς Γκάθρι #228 – Ford Racing +19m20s 8 Ματίε Σεραντόρι #214 – Century Racing Factory Team +21m55s 9 Λούκας Μοράες #223 – The Dacia Sandriders +24m39s 10 Έρικ Γκοτζάλ #205 – Energylandia Rally Team +25m25s

Τι έγινε στις μοτοσικλέτες

Στις μοτοσικλέτες η KTM έζησε μία από τις πιο δυνατές ημέρες της στο φετινό Ράλλυ Ντακάρ, επιβεβαιώνοντας τη φόρμα και την αγωνιστική της δυναμική σε παγκόσμιο επίπεδο. Λίγες ώρες μετά το εντυπωσιακό της αποτέλεσμα στο Supercross του Anaheim — όπου οι Ιλάι Τόματς και Χόρχε Πράντο ανέβηκαν στο βάθρο — η αυστριακή ομάδα πέτυχε αντίστοιχο «διπλό χτύπημα» και στο Stage 7 του φετινού Ντακάρ.

Ο Λουτσιάνο Μπεναβίδες κυριάρχησε απόλυτα στο Stage, οδηγώντας από την εκκίνηση μέχρι τον τερματισμό και κατακτώντας μια καθαρή και αδιαμφισβήτητη νίκη. Από τη μεριά του, ο Ντάνιελ Σάντερς παρέμεινε στην κορυφή της Γενικής Κατάταξης, με τον Ρίκι Μπράμπετς της Honda να είναι 2ος, ενώ 3ος είναι ο Μπεναβίδες.