Το Golf GTi γίνεται 50 ετών το 2026 και παρουσιάζεται σε μια επεταική έκδοση, εξοπλισμένο με τον ισχυρότερο κινητήρα έως σήμερα.

Το εμβληματικό Volkswagen Golf GTi υπήρξε ο γεννήτορας μιας ολόκληρης νέα κατηγορίας, αυτής των sport hatchback αυτοκινήτων η οποία, για περισσότερα από 40 χρόνια, γνώρισε μεγάλη άνθηση στην Ευρώπη και χαρακτηρίστηκε από υπέροχα, συμπαγή, γρήγορα αυτοκίνητα. Το Golf GTI αποτελεί το πιο επιτυχημένο compact σπορ αυτοκίνητο στον κόσμο, με περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια αυτοκίνητα να έχουν κατασκευαστεί μέχρι σήμερα, αποτελώντας παγκόσμιο σημείο αναφοράς για τη σπορ οδήγηση στην καθημερινότητα.

1976, η χρονιά ορόσημο

Όταν το Golf GTI παρουσιάστηκε το 1976, ελάχιστοι μπορούσαν να προβλέψουν ότι το Volkswagen των 81 kW (110 ίπποι), με το χαρακτηριστικό κόκκινο περίγραμμα της μάσκας, τις μαύρες προεκτάσεις στους θόλους των τροχών και τον εμβληματικό επιλογέα ταχυτήτων σε σχήμα μπάλας γκολφ, θα εξελισσόταν σύντομα στο πιο επιτυχημένο compact σπορ αυτοκίνητο στον κόσμο. Αρχικά είχε προγραμματιστεί να κατασκευαστούν μόλις 5.000 μονάδες, ωστόσο μέσα στον πρώτο χρόνο οι πωλήσεις ξεπέρασαν κάθε προσδοκία, με τη ζήτηση να παραμένει σταθερά υψηλή. Συνολικά, κατασκευάστηκαν 461.690 Golf GTI πρώτης γενιάς.

Το ενδιαφέρον κέντρισε το ασυνήθιστο συνολικό πακέτο, όπου ένα σπορ αυτοκίνητο με εξαιρετική ακρίβεια στην οδήγηση, ικανό για απολαυστικές διαδρομές στα περάσματα των Άλπεων, ήταν ταυτόχρονα ένας πρακτικός σύντροφος για κάθε ημέρα του χρόνου. Οικονομικό στη χρήση και με διαχρονικό σχεδιαστικό χαρακτήρα, το Golf GTI καθιερώθηκε άμεσα ως σημείο αναφοράς. Καθοριστικό ρόλο έπαιξε και η τιμή του, η οποία στη Γερμανία ανερχόταν σε 13.850 γερμανικά μάρκα, οδηγώντας τα ΜΜΕ της εποχής να μιλήσουν για τον «εκδημοκρατισμό» του σπορ αυτοκινήτου. Και όχι άδικα: με τελική ταχύτητα 182 χλμ./ώρα και επιτάχυνση 0–100 χλμ./ώρα σε μόλις 9,0 δευτερόλεπτα, το Golf GTI του 1976 άφηνε πίσω του πολυάριθμα σπορ αυτοκίνητα και κουπέ που κόστιζαν έως και 10.000 γερμανικά μάρκα περισσότερα.

325 ίπποι για την επετειακή έκδοση

Η επιτομή αυτής της παγκόσμιας επιτυχίας στο επετειακό έτος 2026 είναι το Golf GTI EDITION 50, το ισχυρότερο Golf GTI παραγωγής μέχρι σήμερα, με απόδοση 239 kW (325 ίππους). Το επετειακό μοντέλο είναι ήδη διαθέσιμο για παραγγελία σε επιλεγμένες ευρωπαϊκές αγορές, με τις πρώτες παραδόσεις να προγραμματίζονται για το 2026.

Ο 2λιτρος TSI κινητήρας αποδίδει για την περίσταση εκτός από 325 ίππους, μέγιστη ροπή που φτάνει στα 420 Nm. Πέρα από τις αισθητικές διαφοροποιήσεις, το Golf GTI EDITION 50 έχει επίσης χαμηλωμένη ανάρτηση και ειδικά σήματα.

Εορτασμοί σε μεγάλες εκθέσεις ευρωπαϊκές εκθέσεις κλασικών αυτοκινήτων

Οι πρώτες πέντε δεκαετίες του GTI θα βρεθούν στο επίκεντρο σημαντικών διεθνών εκδηλώσεων κλασικών αυτοκινήτων το 2026. Οι εορτασμοί ξεκινούν στο Παρίσι, από τις 28 Ιανουαρίου έως την 1η Φεβρουαρίου, στη Rétromobile. Η εμβληματική έκθεση κλασικών οχημάτων στο Port de Versailles θα γιορτάσει το 2026 τα 50ά της γενέθλια, την ίδια χρονιά με το Golf GTI. Σχεδόν ταυτόχρονα, στη Βρέμη, το Bremen Classic Motorshow, η πρώτη μεγάλη γερμανική έκθεση της χρονιάς για κλασικά οχήματα, θα φιλοξενήσει από τις 30 Ιανουαρίου έως τις 2 Φεβρουαρίου αφιερώματα με επίκεντρο το Golf GTI.

Και οι δύο εκθέσεις σηματοδοτούν όχι μόνο την έναρξη της ευρωπαϊκής σεζόν κλασικών αυτοκινήτων για το 2026, αλλά και την επίσημη εκκίνηση του έτους GTI 2026.