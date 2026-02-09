Παρακολουθήστε σε ζωντανή μετάδοση την εκδήλωση της Aston Martin, η οποία θα παρουσιάσει την AMR26 που επιμελήθηκε ο Άντριαν Νιούι.

H τελευταία παρουσίαση ομάδας Formula 1 για το 2026 θα είναι της Aston Martin. H βρετανική ομάδα κλείνει επίσημα σήμερα το χορό των παρουσιάσεων αποκαλύπτοντας την AMR26 με τον αγωνιστικό της σχεδιασμό. Η αποκάλυψη του μονοθεσίου θα πραγματοποιηθεί σε εκδήλωση που θα φιλοξενηθεί στη Νταχράν της Σαουδικής Αραβίας.

Η παρουσίαση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς το AMR26 σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την ομάδα του Σίλβερστον, τόσο σε τεχνικό όσο και σε οργανωτικό επίπεδο. Το 2026 είναι επίσης η σεζόν στην οποία η Aston Martin θα αγωνίζεται με κινητήρες της Honda.

We did say watch closely… pic.twitter.com/sgc2qwu8pA — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) February 9, 2026

Ένα μονοθέσιο–ορόσημο για την Aston Martin

H AMR26 είναι το πρώτο μονοθέσιο της Aston Martin που φέρει τη σχεδιαστική σφραγίδα του Άντριαν Νιούι, ενώ παράλληλα εγκαινιάζει τη νέα, αποκλειστική συνεργασία της ομάδας με τη Honda στον τομέα των μονάδων ισχύος.

Οι αλλαγές αυτές τοποθετούν τη σεζόν του 2026 ως κομβική για την Aston Martin, με το λανσάρισμα να λειτουργεί περισσότερο ως δήλωση κατεύθυνσης παρά ως απλή αισθητική αποκάλυψη. Το μονοθέσιο το είδαμε για πρώτη φορά στο shakedown της Βαρκελώνης και αμέσως κέντρισε βλέμματα.

Που θα δείτε την παρουσίαση ζωντανά

Στην εκδήλωση στη Νταχράν θα δώσουν το «παρών» ο εκτελεστικός πρόεδρος και ιδιοκτήτης Λόρενς Στρολ, οι οδηγοί Φερνάντο Αλόνσο και Λανς Στρολ, καθώς και ο επικεφαλής και managing technical partner Άντριαν Νιούι.

Την ατμόσφαιρα της εκδήλωσης θα πλαισιώσει μουσικό θέμα από το «The World of Hans Zimmer», με ερμηνεία του τσελίστα Γιοντόκ Τσέλο. Παράλληλα, θα συμμετάσχουν και βασικοί τεχνικοί συνεργάτες της ομάδας, όπως οι Aramco, Honda και Valvoline.

Η εκδήλωση είναι προγραμματισμένη για τις 21:00 ώρα Ελλάδος και θα μπορείτε να την παρακολουθήσετε στους επίσημους λογαριασμούς της Aston Martin στα social media με ένα κλικ εδώ.

Ακολουθούν οι δοκιμές εξέλιξης

Η παρουσίαση του AMR26 έρχεται μόλις δύο ημέρες πριν από την έναρξη των επίσημων δοκιμών στο Σακχίρ του Μπαχρέιν (11–13 Φεβρουαρίου), με ένα δεύτερο τεστ να ακολουθεί από 18 έως 20 Φεβρουαρίου.

Στη συνέχεια, το ενδιαφέρον θα στραφεί στην Αυστραλία, όπου το GP Αυστραλίας (6–8 Μαρτίου) θα ανοίξει επίσημα τη σεζόν 2026.

