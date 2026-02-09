Ο επικεφαλής της Haas, Αγιάο Κομάτσου, επέκρινε τον Έστεμπαν Οκόν για την εικόνα που έδειξε στην πρώτη του σεζόν ως οδηγός της αμερικανικής ομάδας.

Η σεζόν του 2025 αποτέλεσε χρονιά προσαρμογής για τη Haas F1, αλλά και ένα εσωτερικό τεστ ισορροπιών ανάμεσα στην εμπειρία και το νέο αίμα. Η άφιξη του Έστεμπαν Οκόν από την Alpine συνοδεύτηκε από υψηλές προσδοκίες, οι οποίες όμως δεν αποτυπώθηκαν πλήρως στα αποτελέσματα.

Παρά το βιογραφικό του Γάλλου οδηγού, η τελική συγκομιδή βαθμών τον βρήκε πίσω από τον rookie teammate του, Όλιβερ Μπέρμαν, συγκεντρώνοντας 38 βαθμούς έναντι 41 του Βρετανού. Παράλληλα, ο Bearman επικράτησε και στις κατατακτήριες με σκορ 17-11 (εξαιρουμένων τεχνικών προβλημάτων), ένα στατιστικό που αποτύπωσε τη γενικότερη εικόνα της χρονιάς.

Μια σεζόν με σκαμπανεβάσματα

Η απόδοση του Οκόν παρουσίασε έντονες διακυμάνσεις. Καθώς η σεζόν προχωρούσε και ο Μπέρμαν ανέβαζε ρυθμό, ο Γάλλος βρέθηκε όλο και συχνότερα να υστερεί, ειδικά σε κατατακτήριες δοκιμές. Ο ίδιος εξέφρασε επανειλημμένα δυσαρέσκεια για τη συμπεριφορά του μονοθεσίου στο φρενάρισμα, όμως από την πλευρά της ομάδας θεωρήθηκε ότι το ζήτημα σχετιζόταν περισσότερο με το οδηγικό του στιλ.

Ο επικεφαλής της Haas, Αγιάο Κομάτσου, ήταν ειλικρινής στην αποτίμησή του, εκθέτοντας δημόσια τον οδηγό του: «Αν δεις καθαρά το αγωνιστικό αποτέλεσμα, χωρίς λεπτομέρειες, προφανώς κανείς δεν είναι ικανοποιημένος με τα αποτελέσματα του Έστεμπαν πέρσι. Είναι teammate ενός rookie. Ναι, εξαιρετικός rookie, αλλά μιλάμε για έναν οδηγό με δέκα χρόνια εμπειρίας στη Formula 1, νικητή αγώνα και βάθρων. Περιμέναμε περισσότερα».

Η ευθύνη μοιρασμένη

Ο Κομάτσου ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι η ευθύνη δεν βαραίνει αποκλειστικά τον οδηγό:

«Δεν είναι μόνο δικό του φταίξιμο. Είναι 50-50. Υπήρχαν φορές που η ομάδα δεν του έδωσε ένα μονοθέσιο με το οποίο ένιωθε άνετα, ειδικά στις κατατακτήριες. Σε κάποιες πίστες αυτό το πρόβλημα ήταν πολύ πιο έντονο».

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε το Μπακού, όπου η δυσκολία στο φρενάρισμα επηρέασε καθοριστικά την απόδοση του Οκόν στις κατατακτήριες, σε αντίθεση με τον Μπέρμαν, στον οποίο ταίριαξε το σιρκουί.

Το ζητούμενο για το 2026

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Haas, το βασικό πρόβλημα δεν ήταν η έλλειψη ταλέντου, αλλά η αργή αντίδραση ομάδας και οδηγού στην αντιμετώπιση των προβλημάτων:

«Δεν υπάρχει μία μαγική λύση. Είναι μια διαδικασία. Πρέπει να φτάνουμε στην ουσία πιο γρήγορα και να βάζουμε λύσεις άμεσα.

Πέρσι δεν το κάναμε όσο καλά έπρεπε».

Παρά την κριτική, το μήνυμα είναι σαφές: η εμπιστοσύνη στον Οκόν παραμένει, όμως ο Γάλλος γνωρίζει πως η φετινή σεζόν είναι κρίσιμη για την παρουσία του στη Formula 1 και τα επόμενα χρόνια.

«Η ταχύτητα του Έστεμπαν είναι δεδομένη είναι ξεκάθαρο. Αυτό που έκανε στο Άμπου Ντάμπι δείχνει τις δυνατότητές του. Πρέπει να το αξιοποιήσουμε, γιατί χρειαζόμαστε δύο οδηγούς να αποδίδουν. Και φέτος, αυτό είναι ακόμη πιο σημαντικό».

