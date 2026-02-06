Η Mercedes-Benz παρουσίασε τη νέα έκδοση του Marco Polo, η οποία φέρει στοχευμένες βελτιώσεις στον χώρο διαβίωσης και υιοθετεί νέα διαδικασία παραγωγής.

Το νέο Mercedes-Benz Marco Polo διατηρεί ως βάση τη γνωστή V-Class, αλλά δέχεται σημαντικές αναβαθμίσεις στο εσωτερικό του με σκοπό τη βελτίωση της καθημερινής χρήσης και της εμπειρίας κάμπινγκ. Μια από τις σημαντικότερες αλλαγές αφορά την παραγωγή του, η οποία πλέον πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου από τη Mercedes-Benz στο εργοστάσιο του Ludwigsfelde. Εκεί, το όχημα διαμορφώνεται σε ειδικά εξοπλισμένη αίθουσα παραγωγής με σύγχρονες μεθόδους, γεγονός που υπόσχεται αυξημένη ακρίβεια και ταχύτερους χρόνους παράδοσης.

Τεχνικές αναβαθμίσεις

Στο επίκεντρο των αλλαγών βρίσκεται η ανασχεδιασμένη αναδυόμενη οροφή (Aufstelldach), η οποία κατασκευάζεται πλέον από μια ανθεκτική και ελαφριά διπλή δομή αλουμινίου. Η συγκεκριμένη επιλογή εξασφαλίζει καλύτερη σταθερότητα και μόνωση σε διάφορες καιρικές συνθήκες. Παράλληλα, ο υφασμάτινος «φάκελος» στο πίσω μέρος είναι αυξημένος κατά δέκα εκατοστά, προσφέροντας περισσότερο χώρο και άνεση κατά τη διαμονή ή τον ύπνο.

Σημαντική είναι και η προσθήκη ενός νέου φωτιστικού concept. O LED ambient φωτισμός γύρω από την αναδυόμενη οροφή επιτρέπει στον χρήστη να επιλέξει ανάμεσα σε διαφορετικά σενάρια φωτισμού, από ψυχρό φως για δραστηριότητες έως θερμότερους τόνους για μια πιο φιλόξενη ατμόσφαιρα. Επιπλέον, μια νέα ηλιοροφή προσφέρει περισσότερο φυσικό φως και αερισμό στο εσωτερικό.

Βελτιωμένη πρακτικότητα και infotainment

Η Mercedes-Benz προχώρησε επίσης σε πλήρη αναθεώρηση του συστήματος της τέντας (Markise). Το νέο concept επιτρέπει την πλήρη τοποθέτηση ή αφαίρεση της τέντας με ευκολία, διευκολύνοντας διαδικασίες όπως η χρήση πλυντηρίου αυτοκινήτων. Επίσης, η μανιβέλα λειτουργίας αποθηκεύεται πλέον με ασφάλεια και εξοικονόμηση χώρου απευθείας στη βάση της τέντας.

Στον τομέα της ψυχαγωγίας, το Marco Polo εξοπλίζεται με ένα νέο ηχοσύστημα οκτώ ηχείων, το οποίο περιλαμβάνει και subwoofer. Το σύστημα είναι ειδικά ρυθμισμένο για το συγκεκριμένο μοντέλο και προσφέρει συνδεσιμότητα Bluetooth για την αναπαραγωγή μουσικής κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ή της στάθμευσης. Τέλος, για την προστασία της ιδιωτικότητας, έχουν υιοθετηθεί νέες μαγνητικές λύσεις συσκότισης, οι οποίες τοποθετούνται γρήγορα στο cockpit.

Προς το ηλεκτρικό μέλλον

Παρά την παρουσίαση του νέου μοντέλου, η Mercedes-Benz επισημαίνει ότι το επόμενο στάδιο εξέλιξης για τα camper vans της είναι ήδη υπό ανάπτυξη. Αυτό θα βασίζεται στη νέα αμιγώς ηλεκτρική αρχιτεκτονική (VAN.EA), σηματοδοτώντας τη μετάβαση της κατηγορίας στην εποχή της ηλεκτροκίνησης.