MGS5 EV: Ηλεκτρικό οικογενειακό SUV σε τιμή έκπληξη

Το νέο MGS5 EV είναι πλέον διαθέσιμο στη χώρα μας σε τιμή που συναγωνίζεται τα αντίστοιχου μεγέθους SUV με κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Με τιμή ιδιαίτερα χαμηλή, η MG με το νέο MGS5 EV δίνει τη δυνατότητα σε κάθε οικογένεια να απολαύσει τα μοναδικά χαρακτηριστικά της ηλεκτροκίνησης. Το νέο MGS5 EV αποτελεί μαι ολοκληρωμένη πρόταση αμιγώς ηλεκτρικής μετακίνησης στην κατηγορία των C-SUV.

Το νέο MGS5 EV συνδυάζει δυναμικό και σύγχρονο σχεδιασμό με πρακτικότητα και άνεση, καλύπτοντας τις ανάγκες τόσο της καθημερινής μετακίνησης, όσο και των μεγαλύτερων διαδρομών. Η σχεδίασή του αποτυπώνει ξεκάθαρα τον ηλεκτρικό χαρακτήρα του μοντέλου, ενώ το ευρύχωρο και εργονομικά σχεδιασμένο εσωτερικό προσφέρει υψηλό επίπεδο ποιότητας και λειτουργικότητας για όλους τους επιβάτες. Ο χώρος αποσκευών είναι χωρητικότητα 453 λίτρα και μπορεί να επεκταθεί έως τα 1.441 λίτρα.Το μήκος των 4,476 μέτρων συνδυάζεται με μεγάλο μετατρόχιο 2,73 μέτρων, συμβάλλοντας στις δυναμικές αναολογίες του μοντέλου, αλλά και στην ευρυχωρία του.

Ως αμιγώς ηλεκτρικό C-SUV, το MGS5 EV προσφέρει αθόρυβη και ομαλή οδήγηση, άμεση απόκριση και αποδοτική διαχείριση ενέργειας, συμβάλλοντας στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Παράλληλα, ενσωματώνει σύγχρονες τεχνολογίες συνδεσιμότητας και προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης, ενισχύοντας την ασφάλεια και την οδηγική εμπειρία. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι επιδόσεις της έκδοσης των 231 ίππων είναι εντυπωσιακές, χάρη και στο συγκρατημένο βάρος του αμαξώματος (1.680 κιλά), με μέγιστη ταχύτητα 190 χλμ./ώρα και επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 6,3 δλ.

Εκδόσεις και τιμές του νέου MGS5 EV

Το MGS5 EV προσφέρεται με δύο μπαταρίες, 49kWh και 64kWh. Με την μικρή μπαταρία η ισχύς του κινητήρα ανέρχεται στους 170, ενώ με τη μεγάλη στους 231 ίππους. Η αυτονομία των δύο εκδόσεων ξεκινά από τα 340 χλμ. και φτάνει έως τα 480 χιλιόμετρα, στοιχεία που το καθιστούν ανταγωνιστικό στην κατηγορία των ηλεκτρικών SUV. Επιπλέον, υποστηρίζει ταχεία φόρτιση, επιτρέποντας την αναπλήρωση της μπαταρίας από 10% σε 80% σε 24 λεπτά, ενισχύοντας την πρακτικότητα στη χρήση.

Το MGS5 EV διαθέτει κίνηση στους πίσω τροχούς και υιοθετεί έναν συνδυασμό ανεξάρτητης ανάρτησης MacPherson εμπρός και πέντε συνδέσμων πίσω, ο οποίος ικανοποιεί τόσο την ευελιξία όσο και τη μέγιστη άνεση. Το μοντέλο διατίθεται σε δύο επίπεδα εξοπλισμού, Exclusive & Luxury, αμφότερα υπερπλήρη σε συστήματα ασφαλείας και υποβοήθησης οδηγού, αλλά και στοιχεία άνεσης όπως αυτόματος κλιματισμός, πλοήγηση κλπ.

Tο νέο MGS5 EV συνδυάζει απόδοση, αυτονομία και σύγχρονες τεχνολογίες φόρτισης, ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις της σύγχρονης ηλεκτρικής μετακίνησης. Προσφέρεται δε με ασυναγώνιστη τιμή, μόλις από 26.950 ευρώ, που περιλαμβάνει την τρέχουσα προωθητική ενέργεια από τον Όμιλο Συγγελίδη και το όφελος της κρατικής επιδότησης “Κινούμαι Ηλεκτρικά”.