Το ηλεκτρικό Ford Puma Gen-E συνδυάζει χαμηλή κατανάλωση, γρήγορη φόρτιση, ψηφιακό εσωτερικό και πρακτικότητα SUV.

Η Ford ενισχύει την ηλεκτρική της γκάμα με το νέο Puma Gen-E, την αμιγώς ηλεκτρική εκδοχή ενός από τα πιο εμπορικά της μοντέλα στην Ευρώπη. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η έμφαση δεν δίνεται μόνο στην ηλεκτροκίνηση ως επιλογή, αλλά στη συνολική εμπειρία χρήσης: αποδοτικότητα, τεχνολογία, οδηγική αίσθηση και πρακτικότητα.

Το Puma Gen-E επιχειρεί να διατηρήσει τον γνώριμο χαρακτήρα του μοντέλου, προσαρμοσμένο όμως στις απαιτήσεις της νέας εποχής.

Αποδοτικότητα και χρόνος φόρτισης

Στο επίκεντρο βρίσκεται η κατανάλωση ενέργειας, η οποία σύμφωνα με το πρότυπο WLTP διαμορφώνεται στις 13,1 kWh/100 km (μικτός κύκλος), τιμή ιδιαίτερα ανταγωνιστική για την κατηγορία των συμπαγών SUV.

Η μπαταρία ιόντων λιθίου προσφέρει αυτονομία έως 376 km σε μικτό κύκλο και έως 523 km σε αστικές συνθήκες. Σε ό,τι αφορά τη φόρτιση, το Puma Gen-E υποστηρίζει ταχεία φόρτιση DC έως 100 kW, με το 10-80% να ολοκληρώνεται σε περίπου 23 λεπτά, περιορίζοντας τον χρόνο αναμονής σε ταξίδια μεγαλύτερων αποστάσεων.

Ψηφιακό και αναβαθμισμένο εσωτερικό

Η καμπίνα ακολουθεί νέα σχεδιαστική προσέγγιση, με διχρωμία σε ταμπλό και επενδύσεις, ενισχύοντας την αίσθηση ποιότητας. Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων 12,8 ιντσών και η κεντρική οθόνη infotainment 12 ιντσών συγκεντρώνουν όλες τις βασικές λειτουργίες, από την πλοήγηση έως τη διαχείριση φόρτισης.

Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται 5G modem, ασύρματη συνδεσιμότητα Apple CarPlay και Android Auto, καθώς και ενσωματωμένος EV Trip Planner που βοηθά στον προγραμματισμό διαδρομών με βάση τους διαθέσιμους σταθμούς φόρτισης.

Οδηγοκεντρική φιλοσοφία

Παρά τον ηλεκτρικό χαρακτήρα του, το Puma Gen-E διατηρεί τη δυναμική ταυτότητα που έχει καθιερώσει το μοντέλο. Οι ρυθμίσεις πλαισίου έχουν προσαρμοστεί ειδικά για την έκδοση, με στόχο την ισορροπία ανάμεσα στη σπορ αίσθηση και την καθημερινή άνεση.

Η άμεση απόκριση του ηλεκτροκινητήρα και η χαμηλή θέση του κέντρου βάρους συμβάλλουν σε σταθερότητα και ελεγχόμενες κλίσεις, χωρίς να επηρεάζεται η ποιότητα κύλισης.

Χώροι και ευελιξία

Η απουσία θερμικού κινητήρα επιτρέπει καλύτερη εκμετάλλευση χώρων. Το αναβαθμισμένο GigaBox στο πίσω μέρος αυξάνει τη συνολική χωρητικότητα αποσκευών έως 574 λίτρα με τα καθίσματα σε όρθια θέση, ενώ το εμπρός “frunk” 43 λίτρων προσφέρει επιπλέον αποθηκευτικό χώρο.

Το αποτέλεσμα είναι ένα ηλεκτρικό SUV που απευθύνεται τόσο σε αστικές ανάγκες όσο και σε οικογενειακή χρήση, χωρίς να θυσιάζει την πρακτικότητα που χαρακτήριζε διαχρονικά το Puma.

Με το Gen-E, η Ford επιχειρεί να δείξει ότι η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση μπορεί να γίνει χωρίς απώλεια ταυτότητας, διατηρώντας τα βασικά χαρακτηριστικά που έκαναν το μοντέλο επιτυχημένο.