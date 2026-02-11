To πρόγραμμα της Mercedes-AMG στις χειμερινές δοκιμές της Formula 1 για το 2026 έχει εντυπωσιάσει τους αντιπάλους της.

Η πρώτη εβδομάδα δοκιμών της νέας εποχής της Formula 1 δεν κύλησε με ίδιους ρυθμούς για όλους. Στο shakedown της Βαρκελώνης, στα τέλη Ιανουαρίου, η Mercedes-AMG δεν περιορίστηκε σε ελέγχους αξιοπιστίας και βασικά προγράμματα λειτουργίας. Αντίθετα, προχώρησε σε πλήρη προσομοίωση αγώνα ήδη από τη δεύτερη ημέρα.

Ο Κίμι Αντονέλι κάλυψε απόσταση Grand Prix με τη W17, αξιοποιώντας τη νέα μονάδα ισχύος της Mercedes, η οποία κινεί επίσης τα μονοθέσια της McLaren, της Williams και της Alpine. Η αξιοπιστία του πακέτου επέτρεψε εκτεταμένα stints, τη στιγμή που αρκετές ομάδες βρίσκονταν ακόμη σε φάση αρχικής χαρτογράφησης.

Το γεγονός δεν πέρασε απαρατήρητο, ακόμη και από τον ανταγωνισμό που δεν ήταν στην πίστα.

W17 straight out on track in Bahrain 👊 pic.twitter.com/wjgvWLJd3j February 11, 2026

Μήνυμα προς τον ανταγωνισμό

Ο επικεφαλής της Williams Racing, Τζέιμς Βόουλς, σχολίασε με σαφήνεια το επίπεδο ετοιμότητας της γερμανικής ομάδας, μετά την εμφάνισή της στη Βαρκελώνη:

«Με έχουν εντυπωσιάσει. Ίσως δεν θα έπρεπε, γιατί ήμουν μέρος αυτής της δομής, αλλά το να μπαίνεις στην πίστα και να ολοκληρώνεις από τη δεύτερη ημέρα προσομοίωση αγώνα είναι σαν να γελάς στα μούτρα όλων, δείχνοντας πόσο μπροστά βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή».

Η τοποθέτηση του Βόουλς αποτυπώνει την αίσθηση που επικρατεί στο paddock: η Mercedes δείχνει να έχει κάνει την καλύτερη δυνατή προετοιμασία, τουλάχιστον για τη χειμερινή περίοδο.

Θετικά σημάδια, αλλά χωρίς εφησυχασμό

Ο Τζορτζ Ράσελ επιβεβαίωσε ότι η W17 ανταποκρίθηκε όπως ανέμενε η ομάδα: «Φύγαμε από τη Βαρκελώνη με θετική αίσθηση, γιατί το μονοθέσιο αντέδρασε όπως περιμέναμε. Τα αεροδυναμικά δεδομένα ταιριάζουν με τις προσομοιώσεις και η συμπεριφορά στην πίστα είναι σύμφωνη με όσα βλέπουμε στον simulator. Είναι κάτι που δεν είχαμε ζήσει ως ομάδα από το 2021».

Παρά τα θετικά στοιχεία, ο Βρετανός προειδοποίησε ότι ο ανταγωνισμός παραμένει ισχυρός: «Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τους αντιπάλους. Υπήρχε συζήτηση ότι η Red Bull θα δυσκολευτεί με τη νέα μονάδα ισχύος, αλλά από όσα έχουμε δει, έχουν παραδώσει. Η Ferrari δείχνει αξιόπιστη και κάλυψε πολλά χιλιόμετρα. Η αλήθεια είναι ότι μπορεί να έχουμε μπροστά μας μια καλή μάχη».

Bahrain testing week 💪🇧🇭 pic.twitter.com/zrnXXAUdWO — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) February 10, 2026

Αναγνώριση και προς Red Bull

Ο Βόουλς στάθηκε και στη δουλειά της Red Bull Ford Powertrains:

«Με εξέπληξε θετικά, για το καλό του σπορ, η ανταγωνιστικότητα της μονάδας ισχύος της Red Bull. Το να χτίζεις από το μηδέν κινητήρα και να τον φέρνεις έτοιμο στην πίστα, με τα δύο μονοθέσια να καλύπτουν πολλά χιλιόμετρα, είναι σημαντικό επίτευγμα», είπε.

Παρακολουθήστε το βίντεο με την ανασκόπηση της σεζόν του 2025 της Formula 1 από την ομάδα του gmotion