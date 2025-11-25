Benelli RCX 185: Πολλά περισσότερα από «παπί»

Οδηγούμε για έξι μήνες το Benelli RCX 185, που συνδυάζει το δυναμισμό μοτοσικλέτας με το χαμηλό βάρος και την ευελιξία των «παπιών».

Τα «παπιά» αποτελούν την κορωνίδα της αστικής μετακίνησης, λόγω εξαιρετικά μικρών διαστάσεων, ελάχιστου βάρους, αξιοπιστίας και ευκολίας. Σε τεχνολογικό επίπεδο ωστόσο υπολείπονται σημαντικά, καθώς αναρτήσεις, φρένα και απόδοση κινητήρα κυμαίνονται στη βάση -και σε κάποιες περιπτώσεις και κάτω από αυτή.

Το Benelli RCX 185 ήρθε για να ανατρέψει τους σημαντικούς συμβιβασμούς επιδόσεων και ασφάλειας που χρειάζεται να κάνει κάθε αναβάτης ενός συμβατικού «παπιού», φέρνοντας την τεχνολογία μιας πραγματικής μοτοσικλέτας στην κατηγορία.

Πόσο καλό είναι λοιπόν αυτό το δίκυκλο υβρίδιο, είχαμε την ευκαιρία να το διαπιστώσουμε μετά από έξι περίπου μήνες χρήσης, καλύπτοντας 2.500 χιλιόμετρα κυρίως σε αστικές συνθήκες, αλλά και σε μικρές εξορμήσεις.

Στο δρόμο δυναμικό, στο χρόνο αξιόπιστο

Το Benelli RCX 185 ήρθε στα χέρια μας αρχές καλοκαιριού του 2025. Εντυπωσιακό, με εμφανή την ιταλική κομψότητα στη σχεδίασή του και μια δυναμική φιγούρα χάρη στις έντονες ακμές του εμπρός μέρους και στην στενή και μακριά σιλουέτα δίνει, από την πρώτη στιγμή που θα το αντικρίσεις, την υπόσχεση ότι πρόκειται για κάτι διαφορετικό.

Οι γραμμές του είναι έντονα σπορ, με το επιθετικό μπροστινό μέρος με μάσκα που θυμίζει μοτοσικλέτα, το λεπτό πίσω φτερό και τις αλουμινένιες ζάντες. Δεν είναι όμως μόνο η προσεγμένη σχεδίαση που υπόσχεται πολλά. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μοντέλου παραπέμπουν σε μια πληρέστατη μικρή μοτοσικλέτα, που ξεφεύγει κατά πολύ από τους περιορισμούς των «παπιών».

Μονό αμορτισέρ πίσω, ανεστραμμένο πιρούνι εμπρός και φρένα με δίσκους εμπρός – πίσω και ABS, αποτελούν στοιχεία σπάνια στην κατηγορία. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο κινητήρας είναι υγρόψυκτος, μονοκύλινδρος, με χωρητικότητα 174 κ.εκ., 4 βαλβίδες και επικεφαλής εκκεντροφόρο. Η ισχύς των 18 ίππων στις 9.500 σ.α.λ. και η μέγιστη ροπή των 15,2 Nm στις 6.000 σ.αλ. υπόσχονται δυναμικές επιδόσεις και σταθερή απόδοση ακόμα και στις πιο αντίξοες συνθήκες.

Ο κινητήρας συνδυάζεται με κιβώτιο έξι σχέσεων και συμπλέκτη -όπως δηλαδή σε μια κανονική μοτοσικλέτα- στοιχείο που επιτρέπει ακόμα πιο δυναμικές επιδόσεις, αλλά και καλύτερο έλεγχο από την πλευρά του αναβάτη. Με τα πρώτα χιλιόμετρα στην πόλη, έγινε σαφές ότι το RCX 185 είναι σχεδιασμένο για καθημερινές μετακινήσεις: είναι ελαφρύ, ευέλικτο, και σου δίνει τη δυνατότητα να ελιχθείς εύκολα ανάμεσα σε αυτοκίνητα.

Η ροπή εμφανίζεται σε σχετικά χαμηλές στροφές και εξασφαλίζει αρκετό τράβηγμα, ενώ το 6τάχυτο κιβώτιο επιτρέπει να κινηθείς πιο οικονομικά σε χαλαρούς ρυθμούς, ή πιο γρήγορα όταν απαιτείται. Σε κάθε περίπτωση πάντως, το μικρό Benelli δύσκολα θα δείξει περισσότερα από 2-2,5 λίτρα/100 χλμ. μέση κατανάλωση βενζίνης. Έτσι, με ρεζερβουάρ 4,8 λίτρων, μπορείς να κάνεις αρκετά χιλιόμετρα πριν χρειαστεί ανεφοδιασμό.

Η σέλα είναι άνετη για καθημερινές διαδρομές και αρκετά χαμηλά στα 787 χλστ., έτσι ώστε ακόμα και αναβάτες με μικρό ανάστημα να πατούν άνετα τα πόδια τους στο έδαφος. Η θέση οδήγησης είναι άνετη, ενώ το ανάποδο πιρούνι εμπρός φιλτράρει ικανοποιητικά τις κακοτεχνίες της ασφάλτου. Σε πιο ανοιχτούς δρόμους, η… μοτοσικλετιστική πλευρά του RCX 185 είναι εμφανής. Η επιτάχυνση είναι απείρως ανώτερη από αυτή των συμβατικών «παπιών», ενώ η μέγιστη ταχύτητα των 120 χλμ./ώρα επιτρέπει αποδράσεις από την πόλη, με ένα ή δύο άτομα, χωρίς το παραμικρό πρόβλημα.

Αντίστοιχα, το φαρδύ πίσω ελαστικό με πλάτος 110 χλστ. εξασφαλίζει εξαιρετική πρόσφυση, ενώ σε συνδυασμό με το άκαμπτο πλαίσιο και την σωστή γεωμετρία, το Benelli RCX 185 είναι ένα από τα πλέον ευχάριστα δίκυκλα αστικού προσανατολισμού, για να οδηγείς σε δρόμο με στροφές. Επιπρόσθετα η ρύθμιση προφόρτισης στο πίσω αμορτισέρ βοηθάει όταν έχεις συνεπιβάτη ή κάποια αποσκευή, διατηρώντας τη σκληρότητα της ανάρτησης στο ιδανικό επίπεδο.

Όπως είχαμε την ευκαιρία να διαπιστώσουμε μετά από την εξάμηνη περίπου συμβίωση με το μικρό Benelli, υπάρχει μια ποιοτική προσέγγιση η οποία διαφαίνεται τόσο στην άψογη λειτουργία όλων των μηχανικών και ηλεκτρικών μερών της μοτοσικλέτας ως σήμερα, παρά το γεγονός μιας πτώσης με πολύ λίγα χιλιόμετρα, κατά την οποία τίποτα δεν έσπασε ή αποσπάστηκε.

Ταυτόχρονα, την καθημερινή ευκολία χρήσης συμπληρώνει ο πληρέστατος εξοπλισμός της μοτοσικλέτας. Στο νέο RCX 185 βρίσκουμε LED φωτιστικά σώματα με DRL φώτα ημέρας και ενσωματωμένα φλας, ψηφιακή οθόνη πληροφοριών πολλαπλών ενδείξεων, κεντρικό και πλευρικό σταντ, USB θύρα φόρτισης και πολύ πρακτικούς και ανθεκτικούς διακόπτες. Επίσης ο συνοδηγός έχει στη διάθεσή του πρακτικές χειρολαβές.

Ευχάριστη έκπληξη τόσο η αγορά, όσο και η χρήση

Χωρίς εκπλήξεις σε επίπεδο αξιοπιστίας, με απόδοση μοτοσικλέτας και ευελιξία «παπιού», το Benelli RCX 185 συνεχίζει απρόσκοπτα να αποτελεί ιδανικό σύντροφο για τις καθημερινές, αστικές μας μετακινήσεις.

Με ένα ευρύτατο δίκτυο πωλήσεων και συντήρησης, 3 χρόνια εγγύηση και προσεγμένη ποιότητα, υπόσχεται να βρίσκεται πάντα στη διάθεση του αναβάτη του για πολλά χρόνια. Η τιμή των 2.985 ευρώ είναι μια πραγματική ευκαιρία οπότε, αν αναζητάτε το απόλυτο «παπί» ή την πιο ευέλικτη μικρή μοτοσικλέτα, ιδού: το Benelli RCX 185 δίνει τη λύση.