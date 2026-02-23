Ποια είναι τα πιο σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν στον κόσμο της F1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού σαν σήμερα; Ακολουθεί η απάντηση.

Το ραντεβού μας με την ιστορία δεν το αμελούμε για κανέναν λόγο. Σήμερα θα γνωρίσουμε έναν Γερμανό θρύλο των αγώνων, έναν Ιταλό που απέτυχε παταγωδώς στη Formula 1, τη γέννηση ενός σπουδαίου Ιάπωνα οδηγού και το θάνατο ενός αείμνηστου Βέλγου. Επιπλέον μαθαίνουμε για την απαγωγή του Χουάν Μανουέλ Φάντζιο και την επιστροφή του Ντέιλ Έρνχαρντ Jr. στις νίκες, σε ένα ιδιαίτερο αγώνα.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 23/2, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1928, γεννήθηκε ο Γερμανός θρύλος των αγώνων, Χανς Χέρμαν. Η εμπλοκή του στους αγώνες είχε ξεκινήσει πριν τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, αναπτύσσοντας στενές επαγγελματικές σχέσεις με τον Άλφρεντ Νοϊμπάουερ, τον τότε επικεφαλής του αγωνιστικού τμήματος της Mercedes-Benz. Μετά τον πόλεμο εντάχτηκε στο τμήμα ως βασικός οδηγός, μαζί με άλλους θρύλους όπως ο Χουάν Μανουέλ Φάντζιο και ο Στέρλινγκ Μος. Οδήγησε επίσημα στη Formula 1 με τα «Ασημί Βέλη» το 1954, τερματίζοντας μάλιστα στην τρίτη θέση του Grand Prix Ελβετίας. Παράλληλα, εκπροσώπησε την ομάδα και σε αγώνες αντοχής όπως το Mille Miglia και το Targa Florio. Ωστόσο, μετά την καταστροφή στο Λε Μαν αναγκάστηκε να περιπλανηθεί σε πολλές ομάδες, ολοκληρώνοντας το πέρασμά του από την F1 το 1969. Όντας πλέον βασικός οδηγός στην Porsche, ο Χέρμαν έδωσε στη φίρμα την πρώτη της νίκη στο Λε Μαν το 1970, οδηγώντας μία 917K μαζί με τον Ρίτσαρντ Άτγουντ.

Σαν σήμερα το 1946, γεννήθηκε ο Αλμπέρτο Κολόμπο. Ο Ιταλός οδηγός σημείωσε επιτυχημένη πορεία στις μικρές κατηγορίες μονοθεσίων, κατακτώντας το πρωτάθλημα F3 της χώρας του το 1974 και καταγράφοντας πολλές εμφανίσεις στην F2. Η ευκαιρία του στην F1 παρουσιάστηκε στα μέσα του 1978 όταν κλήθηκε να οδηγήσει για την αδύναμη ATS, αντικαθιστώντας τον Ζαν-Πιέρ Ζαριέ. Απέτυχε σε να προκριθεί στους αγώνες του Βελγίου και της Ισπανίας και αντικαταστάθηκε από τον Κέκε Ρόσμπεργκ. Επιχείρησε άλλη μια φορά εκείνη τη σεζόν να προκριθεί στο Grand Prix Ιταλίας, αλλά απέτυχε ξανά.



Έπειτα από μια αποτυχημένη προσπάθεια να αγωνιστεί με δικό του μονοθέσιο, επέστρεψε στην F2 το 1980 αναλαμβάνοντας την ιδιοκτησία και καθοδήγηση της ομάδας Sanremo, την οποία εκπροσωπούσε ως οδηγός.

Σαν σήμερα το 1953, γεννήθηκε ο Σατόρου Νακατζίμα. Ύστερα από πολλές παραγωγικότατες και επιτυχημένες σεζόν στην F2 της Ιαπωνίας (τωρινή Super Formula), ο Ιάπωνας εκμεταλλεύτηκε τις διασυνδέσεις του με τη Honda και εισήλθε στην F1 το 1987, οδηγώντας για την Team Lotus δίπλα στον αείμνηστο Άιρτον Σένα. Μοιραία υστέρησε κατά κράτος σε ρυθμό, αλλά κατάφερε να βαθμολογηθεί στο δεύτερο μόλις αγώνα του. Μπορεί σαν οδηγός να μην εντυπωσίασε, αλλά ήταν πολύ επιδέξιος σε βρόχινες συνθήκες. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε το βροχερό GP Αυστραλίας του 1989, στο οποίο σημείωσε τον ταχύτερο γύρο και τερμάτισε 4ος με μια αργή Lotus 101, έχοντας εκκινήσει 23ος. Ακολούθησαν δύο μέτριες χρονιές στην Tyrrell, με την καριέρα του στην F1 ολοκληρώθηκε το 1991. Ο Νακατζίμα είναι πλέον ιδιοκτήτης της επώνυμης αγωνιστικής ομάδας του, προωθώντας οδηγικά ταλέντα στη Super Formula αλλά και το Super GT.

Σαν σήμερα το 1958, ο θρυλικός Χουάν Μανουέλ Φάντζιο βρέθηκε αντιμέτωπος με μια παράξενη και απροσδόκητη περιπέτεια. Συγκεκριμένα, ενώ προετοιμαζόταν να συμμετάσχει σε έναν αγώνα σπορ αυτοκινήτων στην Κούβα, έπεσε θύμα απαγωγής από μια συμμορία, που τον μετέφερε σε μια σειρά από κρησφύγετα ώστε να μην εντοπιστεί από τις αρχές.



Εκείνη την περίοδο, η Κούβα βρισκόταν σε μια μεγάλη κρίση πολιτικής αναδιοργάνωσης και θεωρήθηκε σκόπιμο να αποτραπεί η παρουσία του μεγαλύτερου ονόματος στον αγώνα, ώστε να δοθεί προσοχή στα πολιτικά δρώμενα.



Τελικά, ο Φάντζιο αφέθηκε ελεύθερος μετά το τέλος του αγώνα, δηλώνοντας αργότερα πως παραδόξως έτυχε πολύ καλής μεταχείρισης από τους απαγωγείς του.

Σαν σήμερα το 2008, απεβίωσε σε ηλικία 91 χρονών ο Βέλγος θρύλος των αγώνων, Πολ Φρερ. Συμμετείχε σε 11 Grand Prix της Formula 1 κατά τη δεκαετία του ‘50 με το καλύτερο αποτέλεσμά του να έρχεται στην τελευταία του εμφάνιση, το GP Βελγίου, όπου τερμάτισε δεύτερος με μια Lancia-Ferrari D50. Επίσης, κέρδισε στις 24 Ώρες Λε Μαν το 1960, οδηγώντας μια Ferrari 250 Testa Rossa. Μετά τον θάνατό του, η στροφή 15 της πίστας του Σπα μετονομάστηκε προς τιμήν του.

Σαν σήμερα το 2014, δέκα χρόνια μετά την πρώτη του νίκη στο Daytona 500, ο Ντέιλ Έρχαρντ Jr. κατέκτησε τον δημοφιλή αγώνα για δεύτερη φορά στην καριέρα του. Το εν λόγω event έμεινε στην ιστορία για τη μακροσκελή του διακοπή λόγω κακών καιρικών συνθηκών – διακόπηκε στον 39ο γύρο λόγω βροχής και η δράση επανεκκίνησε σχεδόν 6.5 ώρες αργότερα.

Φωτογραφίες: niprodrigao/X