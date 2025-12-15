Fantic Enduro 2026: Εγκαίνια μιας νέας εποχής

H ιταλική φίρμα γυρνάει σελίδα από το 2026 με μοντέλα σχεδιασμένα από την αρχή σε κάθε τους σημείο, παράλληλα συμμορφωμένα με το Euro5+.

Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους: 47 εθνικοί και διεθνείς τίτλοι που κερδήθηκαν σε μόλις πέντε σεζόν αποδεικνύουν το επίπεδο που έχει επιτύχει η Fantic. To 2025 οι ομάδες Fantic Factory Racing Enduro επιβεβαίωσαν για άλλη μια φορά την υπεροχή τους: από τη νίκη του Axel Semb και τον τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Junior 2025 με τo Fantic XEF310, μέχρι την υπέροχη πρώτη θέση που κατέκτησε η ιταλική «Maglia Azzurra» στο Junior Trophy στο Six Days of Bergamo, με επικεφαλής τον Kevin Cristino με τo Fantic XE 300 με το νέο κινητήρα Minarelli. Ο Semb είχε ήδη κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο μαζί με τον Albin Norrbin και τη σουηδική ομάδα στο διάσημο FIM ISDE World Trophy. Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων, ο Pietro Scardina κατέκτησε τον τίτλο του 2ου στο πρωτάθλημα Νέων χάρη σε μια λαμπρή διπλή νίκη στον τελικό γύρο με το Fantic XE 125, επιβεβαιώνοντας ότι είναι μια από τις πιο αγαπημένες μοτοσυκλέτες μεταξύ των νέων αναβατών και ένα αδιαμφισβήτητο σημείο αναφοράς στην κατηγορία. Ωστόσο, το πιο διακεκριμένο Fantic της σεζόν παραμένει το XE 300, χάρη στους δύο ιταλικούς τίτλους που κέρδισαν ο Cristino στην κατηγορία Junior και ο Matteo Pavoni στην κατηγορία 300.

Η σειρά Enduro 2026 φτάνει στο υψηλότερο και πιο προσανατολισμένο στην απόδοση επίπεδο που είχε ποτέ: συνολικά πέντε εκδόσεις, οι δίχρονες XE125, XE300 και οι τετράχρονες XEF250, XEF310, XEF450, ένας συνδυασμός καινοτομίας, τεχνολογίας και αγωνιστικού DNA, σχεδιασμένος για να μεταφέρει την αδρεναλίνη και τον ενθουσιασμό του ανταγωνισμού απευθείας στις μοτοσυκλέτες παραγωγής.

XE125: Νέα εμφάνιση

Για το 2026, έρχεται με στοχευμένες αλλά ουσιαστικές αναβαθμίσεις, τόσο αισθητικά όσο και όσον αφορά τη συμμόρφωση Euro 5+. Από αισθητική άποψη υιοθετεί μια νέα μάσκα με έναν προβολέα LED νέας γενιάς. Η νέα εμφάνιση αντλεί έμπνευση από τη χρυσή εποχή της μάρκας, προσφέροντας μια μοντέρνα επανερμηνεία των εμβληματικών χρωμάτων κόκκινου, λευκού και μπλε. Η χρήση χρωμίου προσθέτει μια ξεχωριστή, λαμπερή πινελιά στις γραμμές της μοτοσυκλέτας, καθιστώντας την άμεσα αναγνωρίσιμη.

XE300: Πιο εξελιγμένο, πιο ισχυρό

Ο κινητήρας MM300 της Motori Minarelli, η καρδιά του XE300, έχει ανανεωθεί πλήρως. Aναπτύχθηκε, δοκιμάστηκε και κατασκευάστηκε στην Ιταλία, διαθέτει ψεκασμό με διπλά μπεκ στην τροφοδοσία, ηλεκτρονική βαλβίδα εξαγωγής power valve, ηλεκτρική μίζα και υδραυλικό συμπλέκτη. Η ομολογκασιον Euro5+ σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός σε περιβαλλοντικό επίπεδο, χωρίς να θυσιάζει την απόδοση. Η συμμόρφωση επιτεύχθηκε μέσω στοχευμένων λειτουργικών μέτρων που ενσωματώθηκαν σε επανασχεδιασμένα εξαρτήματα, ώστε να εξασφαλιστεί μακροπρόθεσμη αντοχή και αξιοπιστία. Η βαλβίδα εξαγωγής έχει επανασχεδιαστεί πλήρως: νέα γκιλοτίνα από σφυρήλατο χάλυβα, ελαφρύτερα κυλινδράκια και νέος άξονας ελέγχου για πιο ακριβή και ομαλή λειτουργία. Ο στροφαλοφόρος άξονας χρησιμοποιεί πλέον υλικά νέας γενιάς, ικανά να αντέχουν καλύτερα στις καταπονήσεις των ακραίων αγώνων. Από την πλευρά της ανάφλεξης, μια νέα τριφασική διάταξη (ρότορας και στάτορας) σε συνδυασμό με έναν αναβαθμισμένο ρυθμιστή τάσης εξασφαλίζει καλύτερη, πιο ακριβή εκκίνηση και αυξημένη παροχή ρεύματος σε ολόκληρο το ηλεκτρικό σύστημα. Μεταξύ των πιο σημαντικών δομικών βελτιώσεων είναι το νέο σύστημα ελέγχου SBS (Stopper/Backlash System), το οποίο μειώνει δραστικά τον εσωτερικό τζόγο. Αυτή η αναβάθμιση βελτιώνει τη μηχανική αξιοπιστία και την ακρίβεια απόκρισης του κινητήρα, συνδυάζοντας τη δομική εξέλιξη με τη δυναμική απόδοση.

Οι πιο ριζικές αλλαγές αφορούν το χρονισμό και τον χαρακτήρα του κινητήρα: η απόκριση στις χαμηλές και μεσαίες στροφές έχει βελτιστοποιηθεί για να παρέχει περισσότερη ροπή, χωρίς να θυσιάζεται η ισχύς στις υψηλές στροφές. Η κυλινδροκεφαλή διαθέτει νέα γεωμετρία με μειωμένη συμπίεση, ενώ ένα αναθεωρημένο μπουζί βελτιώνει την απόδοση της ανάφλεξης. Ο κύλινδρος έχει επανασχεδιαστεί με βελτιστοποιημένο ύψος, θύρες μεταφοράς και ανοίγματα εισαγωγής/εξαγωγής, καθώς και αυξημένη απόσταση μεταξύ των βαλβίδων. Ένα νέο σύστημα εξάτμισης αποτελεί επίσης μέρος του πακέτου, απαραίτητο για την επίτευξη των νέων στόχων απόδοσης. Η ECU έχει επανατοποθετηθεί για πλήρη προστασία από το νερό, ενώ η νέα αδιάβροχη καλωδίωση βελτιώνει την αξιοπιστία σε όλες τις συνθήκες. Το πλαίσιο παραμένει ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά του μοντέλου: ημι-διπλό πλαίσιο αλουμινίου για την καλύτερη ισορροπία μεταξύ ακαμψίας και ελαφρότητας, σε συνδυασμό με την αποδεδειγμένη ανάρτηση Kayaba με πιρούνι SSS 48mm αποτελούν σημείο αναφοράς για τους αγώνες enduro. Από πλευράς ηλεκτρονικών, το XE300 MY26 επιβεβαιώνει την υπεροχή του με έλεγχο πρόσφυσης 10 επιπέδων, διπλό χάρτη κινητήρα και ένα επανασχεδιασμένο κουμπί εκκίνησης για βελτιωμένη αντοχή και αξιοπιστία.

XEF250: Πλήρης ανανέωση

Αυτή είναι η μοτοσυκλέτα που έχει γράψει την πρόσφατη ιστορία της Fantic Racing όπως καμία άλλη, με 12 τίτλους σε μόλις τέσσερα χρόνια: από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Junior 2023 του Jed Etchells, μέχρι τους δύο συνεχόμενους τίτλους EnduroGP Women της Jane Daniels και τη νίκη του Kevin Cris-tino στο Παγκόσμιο Κύπελλο J1 2024. Για το 2026, το XEF250 κάνει ένα αποφασιστικό βήμα μπροστά: δεν είναι απλώς μια αναβάθμιση, αλλά μια εντελώς νέα μοτοσυκλέτα. Η επανάσταση ξεκινά με νέο πλαίσιο και κινητήρα, σχεδιασμένα για να βελτιώσουν περαιτέρω την απόδοση, το χειρισμό και την αποδοτικότητα. Η συμμόρφωση με το Euro5+ φέρνει μια σειρά από άλλες καινοτομίες: νέο φιλτροκούτι, νέο σύστημα εξάτμισης και μία Athena ECU που προέρχεται από τον κόσμο των αγώνων. Στο τιμόνι, η μοτοσυκλέτα κάνει το ντεμπούτο της με το πολυλειτουργικό κουμπί (χάρτες + πρόσφυση) που έχουμε ήδη δει στη σειρά XXF Cross: ένα διαισθητικό, στιβαρό, υψηλής ποιότητας χειριστήριο που προσαρμόζει αμέσως την απόκριση του κινητήρα.

Ακόμη και ο διακόπτης ανάφλεξης έχει βελτιωθεί, με ανανεωμένη εργονομία και εξαρτήματα. Το XEF250 MY26 διαθέτει νέο πλαίσιο και πλήρως αναθεωρημένη ρύθμιση ανάρτησης Kayaba SSS τόσο στο πιρούνι όσο και στο αμορτισέρ. Η διαχείριση των χαρτών έχει επανασχεδιαστεί με νέες ρυθμίσεις, σχεδιασμένες να παρέχουν ακόμη πιο αποτελεσματική και γραμμική απόκριση, λειτουργώντας σε συνέργεια με το εντελώς νέο σύστημα εξάτμισης. Από αισθητική άποψη, το νέο μοντέλο αντλεί έμπνευση από τη σειρά XXF, κληρονομώντας το πλαίσιό της και υιοθετώντας μια νέα μάσκα και προβολέα LED. Τα γραφικά του 2026 δίνουν στη μοτοσυκλέτα μια επιθετική, μοντέρνα και άκρως αναγνωρίσιμη εμφάνιση.

XEF310: Η τέλεια ισορροπία εξελίσσεται περαιτέρω

Μετά το ντεμπούτο του πέρυσι, το Fantic XEF310 επιστρέφει για το 2026 πλήρως ανανεωμένο. Μια εντελώς νέα μοτοσυκλέτα με νέο κινητήρα, νέο πλαίσιο, εξελιγμένη εργονομία και προδιαγραφές Euro5+, συνδυάζει την ευελιξία του 250 με την ισχύ του 450. Ένα έργο σχεδιασμένο για όσους αναζητούν τη μέγιστη αποτελεσματικότητα στους αγώνες, αλλά και για ερασιτέχνες που αναζητούν μια πλήρη, διαισθητική και διασκεδαστική οδήγηση. Το δυναμικό του έχει ήδη αποδειχθεί στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Enduro 2025 με τον Axel Semb, κάτοχο της Junior Red Plate, μια σαφής επιβεβαίωση των προτερημάτων του μοντέλου.

Η καινοτομία ξεκινά με το νέο κινητήρα, ο οποίος διαθέτει εξάτμιση υψηλής απόδοσης και ευκολότερο ξεκλείδωμα για την αγωνιστική έκδοση. Η Athena ECU, που προέρχεται από τον κόσμο των αγώνων, διαχειρίζεται με ακρίβεια κάθε παράμετρο, προσφέροντας μέγιστη προσαρμογή και βελτιστοποιημένη απόκριση σε όλες τις συνθήκες. Το ηλεκτρονικό πακέτο είναι από τα πιο ολοκληρωμένα στην κατηγορία του: δύο χάρτες που μπορούν να επιλεγούν από το τιμόνι (Hard/Soft), Traction Control 10 επιπέδων και WiFi COM στάνταρ για ρύθμιση κάθε λεπτομέρειας μέσω smartphone. Όλα αυτά ελέγχονται από το νέο πολυλειτουργικό κουμπί (χάρτες + πρόσφυση) και τον ανανεωμένο διακόπτη ανάφλεξης.

Το XEF310 MY26 διαθέτει ένα νέο περιμετρικό πλαίσιο αλουμινίου και ανάρτηση Kayaba SSS με ειδικές ρυθμίσεις, εξασφαλίζοντας άψογο χειρισμό ακόμη και στις πιο απαιτητικές διαδρομές. Τα φρένα, με δίσκους 270mm μπροστά και 240mm πίσω, παρέχουν ισχυρή και ελεγχόμενη δύναμη πέδησης σε κάθε κατάσταση οδήγησης.

XEF450: Απόλυτη ισχύς, απόλυτος έλεγχος

Aντιπροσωπεύει την απόλυτη έκφραση της Fantic enduro: μια εντελώς νέα μοτοσυκλέτα με νέο κινητήρα, νέο πλαίσιο και προσαρμογή στο Euro5+, που συνδυάζει την ισχύ του μονοκύλινδρου 450cc με προηγμένη ηλεκτρονική, για εύχρηστη, ομαλή απόδοση. Η ηλεκτρονική καρδιά της μοτοσυκλέτας είναι η Athena-GET ECU, που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με το τμήμα αγώνων της Fantic. Διαθέτει δύο επιλέξιμους χάρτες (Hard/Soft), πλήρως προσαρμόσιμους μέσω της εφαρμογής WiGET, και ελεγχόμενους από το τιμόνι με το νέο πολυλειτουργικό κουμπί, το οποίο διαχειρίζεται επίσης τον έλεγχο πρόσφυσης. Μεταξύ των σημαντικότερων καινοτομιών είναι ο νέος υδραυλικός συμπλέκτης, που εξασφαλίζει σταθερή λειτουργία ακόμη και υπό πίεση, ένα νέο βελτιστοποιημένο σύστημα εξάτμισης για την ενίσχυση της ροπής στις μεσαίες στροφές και εύκολο ξεκλείδωμα σε διαμόρφωση αγώνων, καθώς και ένα επανασχεδιασμένο ενσωματωμένο χειριστήριο start/stop με βελτιωμένη εργονομία.

Το πλαίσιο έχει ανανεωθεί με ένα νέο περιμετρικό αλουμινίου, με αναβαθμισμένη ακαμψία για ενίσχυση της σταθερότητας και της ακρίβειας, σε συνδυασμό με πλήρως ρυθμιζόμενη ανάρτηση Kayaba SSS. Το αποτέλεσμα είναι άμεση απόκριση και απόλυτος έλεγχος σε κάθε συνθήκη: από τις πιο απαιτητικές ειδικές δοκιμασίες του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος μέχρι ένα Σαββατοκύριακο στα μονοπάτια. Από αισθητική άποψη, το μοντέλο υιοθετεί τη γραμμή XXF, με νέα γραφικά, νέα μάσκα προβολέα και επανασχεδιασμένο φιλτροκούτι.

Οι τιμές των νέων Enduro της Fantic ξεκινούν από τα 10.190€ και φτάνουν μέχρι τα 12.590€, παραμένοντας στα επίπεδα του 2025 για προπαραγγελίες και παραγγελίες μέχρι και τον Ιανουάριο. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.