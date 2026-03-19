Triumph Daytona 660 2026: Ο ανταγωνισμός βελτιώνει το είδος (vid)

Δύο χρόνια μετά την επανεμφάνιση του μεσαίου Supersport της Triumph, το αγγλικό εργοστάσιο προχωρά σε αναβαθμίσεις που στόχο έχουν να αντιμετωπίσουν τους εκ Κίνας προερχόμενους επίδοξους μνηστήρες.

Πέρυσι τον Οκτώβριο η Triumph είχε ανακοινώσει την έλευση 29 νέων μοντέλων 2026 και με το αναβαθμισμένο Daytona, νούμερο 29 στη σειρά, μόλις μας απέδειξε ότι ξέρει να τηρεί τις υποσχέσεις της. To νέο Daytona 660 δεν είναι ένα τελείως νέο μοντέλο αλλά μια αναβάθμιση του προηγούμενου σε σημεία που αφενός θα ενισχύσουν τον σπορ χαρακτήρα του και αφετέρου θα του δώσουν τα εφόδια να αντιμετωπίσει τον αυξανόμενο κινεζικό ανταγωνισμό. Το καλό στην όλη υπόθεση είναι πως θα συνεχίσει την εμπορική του πορεία με αναβαθμίσεις μεν, χωρίς όμως να αυξηθεί η τιμή του δε.

Τα πραγματικά νέα

Η μοτοσικλέτα είναι πλέον εξοπλισμένη με νέo ρυθμιζόμενο πιρούνι Showa USD Big Piston 41mm, σύστημα Triumph Shift Assist για αλλαγές ταχυτήτων χωρίς κλείσιμο του γκαζιού και χρήση του συμπλέκτη, αλλά και νέα ελαστικά Metzeler M9RR Supersport για καλύτερη πρόσφυση. Πέραν των νέων χρωμάτων και ενός αλουμινένιου λεβιέ πίσω φρένου με ανοδιωμένο φινίρισμα δεν θα δείτε άλλη αλλαγή σε σχέση με το μοντέλο του 2024, κάτι απόλυτα κατανοητό για μία μοτοσικλέτα που δεν είχε ανάγκη για περαιτέρω επεμβάσεις.

Ο Paul Stroud, Εμπορικός Διευθυντής της Triumph Motorcycles, δήλωσε: «Το Daytona 660 παρουσιάστηκε το 2024 με το όραμα της ανάπτυξης της σκηνής των σπορ μοτοσικλετών μεσαίου κυβισμού. Γρήγορα καθιερώθηκε ως ένας ξεχωριστός υποψήφιος στην κατηγορία, αποδεικνύοντας τις δυνατότητές του όχι μόνο στο δρόμο αλλά και στην πίστα, όπου έχει ήδη σημειώσει εντυπωσιακές επιτυχίες. Χρησιμοποιώντας τα διδάγματα από το πρόγραμμα Triumph Factory Racing, παρουσιάζουμε συγκεκριμένες αναβαθμίσεις που έχουν σχεδιαστεί προσεκτικά για να βελτιώσουν τα χαρακτηριστικά του και την ελαφριά, ευέλικτη, σπορ αίσθηση. Στόχος μας είναι να προσελκύσουμε εμπειρικά και ηλικιακά νέους αναβάτες στην Triumph».

Τα χρώματα και η τιμή

Το νέο Daytona 660 αποκτά τρία φρέσκα χρωματικά σχέδια που ενισχύουν την δυναμική του, με το Sapphire Black ως νέο για το 2026. Ακόμα, συναντάμε δύο premium επιλογές, με την πρώτη να είναι σε ασημί και τόνους του αλουμινίου με πινελιές Diablo Red και τη δεύτερη το Cosmic Yellow με μαύρες, κόκκινες και ασημί πινελιές.

To νέο Daytona 660 αναμένεται από τον Απρίλιο του 2026 στην τιμή των 9.990€ (ίδια με το απερχόμενο μοντέλο δηλαδή) και θα είναι διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας.

Αγωνιστικό ιστορικό

Από την κυκλοφορία του το 2024, το Daytona 660 έχει άμεση απήχηση στις πίστες αγώνων σε όλο τον κόσμο, κατακτώντας πρωταθληματικές νίκες στην κατηγορία CIV Sportbike της Ιταλίας και στην αντίστοιχη IDM Sportbike της Γερμανίας, καθώς και νίκες στο paddock του Βρετανικού Πρωταθλήματος Superbike.

Η επιτυχία συνεχίστηκε και το 2025, όταν και ηγήθηκε ενός αξιοσημείωτου 1-2-3 στο Πρωτάθλημα IDM. Στη σειρά CIV, η ομάδα CM Racing πραγματοποίησε μια εξαιρετική σεζόν, εξασφαλίζοντας οκτώ νίκες, πολλαπλές θέσεις στο βάθρο και τελικά κατακτώντας τους τίτλους αναβάτη, ομάδας και κατασκευαστή. Πίσω στη Βρετανία, ήρθαν δύο νίκες και τρία επιπλέον βάθρα στο Εθνικό Πρωτάθλημα Sportbike Pirelli. Η αγωνιστική ιστορία του Daytona 660 συνεχίζεται το 2026, με το μοντέλο να είναι έτοιμο να αγωνιστεί στην παγκόσμια σκηνή στο ολοκαίνουργιο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Sportbike.