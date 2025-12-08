Στην αυστριακή ομάδα της Formula 1 αναμένεται να αλλάξουν πολλά στο εσωτερικό της και ο Μαξ Φερστάπεν επηρεάζεται άμεσα.

Το τέλος της σεζόν του 2025 στη Formula 1 άφησε βαριά σκιά στη Red Bull Racing. Παρά τη νίκη του Μαξ Φερστάπεν στο Άμπου Ντάμπι, ο Ολλανδός δεν κατάφερε να υπερασπιστεί τον τίτλο του, χάνοντας το πρωτάθλημα για μόλις 2 βαθμούς από τον Λάντο Νόρις. Το πλήγμα ήταν διπλό: πέρα από την απώλεια του πρωταθλήματος οδηγών, η ομάδα του Μίλτον Κινς δεν κατάφερε για ακόμη μία χρονιά να επιστρέψει στην κορυφή των Κατασκευαστών.

Όμως το πραγματικό σοκ έρχεται μετά την καρό σημαία, καθώς δύο κεντρικές φιγούρες του οργανισμού —ο αγωνιστικός σύμβουλος, Χέλμουτ Μάρκο και ο αρχιμηχανικός του Φερστάπεν, Τζανπιέρο Λαμπιάσι— ενδέχεται να αποχωρήσουν από τους τρέχοντες ρόλους τους.

Leaving Yas Marina, and the 2025 season, with our heads held high 🏆#F1 || #AbuDhabiGP 🇦🇪pic.twitter.com/DzGAgjmqFK — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) December 8, 2025

Αμφίβολο το μέλλον του Χέλμουτ Μάρκο στους αγώνες

Μετά τον αγώνα στη Γιας Μαρίνα, ο 80χρονος σύμβουλος της Red Bull δεν έκρυψε ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να μην ταξιδεύει πλέον στα Grands Prix, παρά το γεγονός ότι το συμβόλαιό του τυπικά παραμένει ενεργό.

«Δεν είναι υπό αμφισβήτηση, αλλά θα κάνω μια συζήτηση και μετά θα δω τι θα κάνω. Είναι ένα σύμπλεγμα διαφορετικών πραγμάτων», δήλωσε, αφήνοντας ανοιχτό κάθε ενδεχόμενο.

Σε ερώτηση για το τι πραγματικά επιθυμεί, ο Μάρκο απάντησε: «Πρέπει να το σκεφτώ, να πάρω ορισμένες αποφάσεις πάνω σε αυτό, και μετά θα δούμε».

And with that… the 2025 season comes to an end 🏆#F1 || #AbuDhabiGP 🇦🇪 pic.twitter.com/nVY1Pukm1a — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) December 7, 2025

Στο επίκεντρο ο αρχιμηχανικός του Φερστάπεν

Εξίσου ανησυχητική είναι η κατάσταση γύρω από τον Τζανπιέρο Λαμπιάσι, τον εμβληματικό αρχιμηχανικό του Φερστάπεν από το 2016 και άνθρωπο-κλειδί στις τέσσερις σερί κατακτήσεις τίτλων.

Η έντονη συναισθηματική αντίδρασή του στον ασύρματο μετά τον τερματισμό στο Άμπου Ντάμπι πυροδότησε νέες φήμες. Ο Λαμπιάσι είχε ήδη απουσιάσει από τα GP Αυστρίας και Βελγίου για προσωπικούς λόγους, ενώ πληροφορίες εντός paddock αναφέρουν ότι ο ρόλος του ενδέχεται να αλλάξει, εφόσον υπάρξει συμφωνία με τον Φερστάπεν για νέο αρχιμηχανικό. Αυτή θα είναι μία ακόμη μεγάλη απώλεια από το γκαράζ του Φερστάπεν.

Το πιθανότερο σενάριο: μετακίνηση σε διαφορετική τεχνική θέση, η οποία είτε θα σχετίζεται με τη διαχείριση του έμψυχου δυναμικού στην πίστα. Νέες πληροφορίες θέλουν τον Λαμπιάσι να προτιμά έναν κεντρικό ρόλο στο εργοστάσιο ώστε να βρίσκεται ανά πάσα στιγμή στη Μ. Βρετανία.

An EIGHTH victory of the season for Max 🏆#F1 || #AbuDhabiGP 🇦🇪 pic.twitter.com/7oMi1blQUS — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) December 7, 2025

Ο Φερστάπεν πάντως μίλησε με συγκινητική ειλικρίνεια για τον άνθρωπο που υπήρξε «ο εγκέφαλος» πίσω από την αγωνιστική του κυριαρχία.

«Ήταν μια συναισθηματική χρονιά. Είμαι πολύ χαρούμενος που δουλεύω με κάποιον τόσο παθιασμένο. Δεν είναι μόνο ο αρχιμηχανικός μου, είναι φίλος μου. Ζήσαμε μαζί τόσες στιγμές, καλές και δύσκολες. Είμαι απίστευτα περήφανος για εκείνον», είπε στο Άμπου Ντάμπι.