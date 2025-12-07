Ο Μαξ Φερστάπεν πήρε τη νίκη στον «τελικό» της Formula 1 στο Άμπου Ντάμπι αλλά ο τίτλος των Οδηγών πήγε για πρώτη φορά στον Λάντο Νόρις της McLaren.

Το Grand Prix του Άμπου Ντάμπι ήταν ο τελευταίος φετινός αγώνας για τη Formula 1 και αυτός που έκρινε έναν από τους πιο σημαντικούς τίτλους στον αθλητισμό διεθνώς. Στο τέλος του, ο Λάντο Νόρις της McLaren ήταν αυτός που πανηγύρισε το παρθενικό του Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Οδηγών. Ο Βρετανός οδηγός δεν ήταν αυτός που πέρασε πρώτος τη γραμμή του τερματισμού, αλλά η 3η θέση που πήρε στο τέλος ήταν αρκετή για να του εξασφαλίσει τον τίτλο.

Ο Νόρις «καρδιοχτύπησε» στο μέσον του αγώνα, καθώς βρέθηκε υπό διερεύνηση από τους αγωνοδίκες για τον τρόπο που προσπέρασε τον Τσουνόντα, όταν χρειάστηκε να περάσει τον Ιάπωνα με τους τροχούς του λίγο έξω από τις άσπρες γραμμές, αφότου όμως ο οδηγός της Red Bull τον «έσπρωξε» εκεί. Δεν υπήρξε ποινή για τον Βρετανό, όμως -σε αντίθεση με τον Τσουνόντα που πήρε 5"- και έτσι η μάχη του τίτλου δεν επηρεάστηκε από τους αγωνοδίκες.

Νικητής του αγώνα ήταν ο Μαξ Φερστάπεν με τη Red Bull, ο οποίος προσπάθησε να πραγματοποιήσει τη μεγαλύτερη ανατροπή στην ιστορία της F1, καλύπτοντας μια διαφορά 104 βαθμών. Ο Ολλανδός έκανε ό,τι μπορούσε στο Άμπου Ντάμπι και πήρε τη νίκη, την 8η φετινή, αλλά έμεινε δεύτερος στη βαθμολογία του πρωταθλήματος, εδραιώνοντας ωστόσο τη θέση του ως ένας από τους σπουδαιότερους οδηγούς που έχουν περάσει από το σπορ.

Max Verstappen takes his EIGHTH win of 2025!



It's not enough to secure him the title, but he ends the year with more wins than anyone else, and just TWO points shy of a fifth straight title 👏#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/Y9PpfanZXy December 7, 2025

Η μάχη για τον τίτλο ήταν τριπλή, μπαίνοντας στον τελευταίο αγώνα της χρονιάς, με τον Όσκαρ Πιάστρι να είναι ο τριτος διεκδικητής. Ο Αυστραλός με την άλλη McLaren έκανε κι αυτός το καλύτερο που μπορούσε, και μαζί ένα από τα πιο εντυπωσιακά προσπεράσματα της χρονιάς πάνω στον Νόρις στο ξεκίνημα του αγώνα, αλλά η 2η θέση που πήρε τελικά δεν μπορούσε να τον φέρει ψηλότερα στη βαθμολογία.

Έναν από τους καλύτερους φετινούς του αγώνες έκανε ο Σαρλ Λεκλέρ με τη Ferrari, παίρνοντας την 4η θέση. Ο Μονεγάσκος είχε πολύ καλό ρυθμό στη Γιας Μαρίνα που σε πολλά σημεία του αγώνα ήταν ανταγωνιστικός με των πρωτοπόρων. Η Ferrari κλείνει μια πολύ δύσκολη χρονιά με ένα θετικό αποτέλεσμα και κοιτάζει πλέον στην επόμενη. Ακολούθησαν οι Ράσελ, Αλόνσο, Οκόν, Χάμιλτον (που είχε ξεκινήσει 16ος), Μπέρμαν και Στρολ.

Έτσι ολοκληρώθηκε μια μαραθώνια σεζόν 24 αγώνων για την F1. Το 2026 μας περιμένει ένα εντελώς διαφορετικό πρωτάθλημα, με νέους κανονισμούς και καινούργια μονοθέσια, σχεδιασμένα από λευκό χαρτί.

Αποτελέσματα