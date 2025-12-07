Ποιος είναι ο ορθός δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουν οι οδηγοί της Formula 1 για να φτάσουν στη νίκη στη μάχη της Γιας Μαρίνα; Ακολουθούν οι απαντήσεις.

Ο 24ος αγώνας της Formula 1 για το 2025 είναι λίγες στιγμές μακριά, με ομάδες και οδηγούς να προετοιμάζονται για το Grand Prix Άμπου Ντάμπι, το οποίο αναμένεται συναρπαστικό και γεμάτο συγκινήσεις. Τα αποτελέσματα των κατατακτήριων δοκιμών του Σαββάτου μας έδωσαν πρώτη εικόνα για το τι θα δούμε στον αγώνα των 58 γύρων που ακολουθεί.

Στο σημερινό αγώνα θα κριθεί το πρωτάθλημα οδηγών ανάμεσα στους Λάντο Νόρις, Μαξ Φερστάπεν και Όσκαρ Πιάστρι

Η μάχη θα είναι συγκλονιστική

Ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing ξεκινά από θέση ισχύος και θα έχει τη δυνατότητα να ελέγξει το ρυθμό εφόσον είναι πρώτος μετά τον εναρκτήριο γύρο. O Ολλανδός πήρε την 8η φετινή του pole position και ξέρει πως μόνο με τη νίκη δεν μπορεί να αναδειχθεί παγκόσμιος πρωταθλητής.

Δίπλα του θα βρίσκεται ο Λάντο Νόρις της McLaren Racing, o οποίος σήμερα μπορεί να κατακτήσει το πρώτο του πρωτάθλημα. Ο Βρετανό χρειάζεται απλά έναν τερματισμό στις τρεις πρώτες θέσεις. Ο Όσκαρ Πιάστρι θα ξεκινήσει 3ος και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε το ρόλο που θα παίξει στο σημερινό αγώνα.

Τα διαθέσιμα ελαστικά ανά οδηγό

Όσον αφορά τη διαθεσιμότητα των ελαστικών, οι τρεις διεκδικητές έχουν διαφορετικά διαθέσιμα σετ για να «παίξουν» στη σημερινή μάχη. Οι Νόρις και Πιάστρι έχουν 1 φρέσκο σετ της μεσαίας γόμας ελαστικών και 2 φρέσκα σετ της σκληρής γόμας. Ο Φερστάπεν από την άλλη έχει 2 φρέσκα σετ της μεσαίας γόμας και 1 φρέσκο σετ της σκληρής γόμας ελαστικών. Κανένας τους δεν έχει φρέσκο σετ της μαλακής γόμας ελαστικών.

Όσον αφορά το υπόλοιπο grid, μόνο οι οδηγοί της Aston Martin δεν έχουν ούτε ένα φρέσκο σετ της μεσαίας και σκληρής γόμας ελαστικών για το σημερινό αγώνα.

Οι στρατηγικές που θα κρίνουν τη νίκη

Από πλευράς στρατηγικής, ο επίσημος προμηθευτής ελαστικών της Formula 1, Pirelli, προτείνει ως ιδανική στρατηγική το ένα pit-stop. Η ιταλική μάρκα προτείνει εκκίνηση με τη μεσαία γόμα ελαστικών και το παράθυρο στάσης στα pits ανοίγει μεταξύ των γύρων 20 και 36. Η γόμα που προτείνει για το δεύτερο stint είναι η σκληρή.

Η δεύτερη στρατηγική που προτείνει είναι και πάλι του ενός pit-stop. H Pirelli προτείνει εκκίνηση με τη σκληρή γόμα ελαστικών και η μοναδική αλλαγή είναι για τη μαλακή γόμα ελαστικών μεταξύ των γύρων 39 και 45. Τρεις ακόμη στρατηγικές προτείνει η ιταλική εταιρεία, οι οποίες είναι των δύο pit-stop και όλες έχουν ως επιλογή για την εκκίνηση τη μεσαία γόμα ελαστικών.

Μεγάλη σημασία θα έχει μία πιθανή εμφάνιση του Αυτοκινήτου Ασφαλείας.

Όλη η δράση του τελικού της F1 στο Gazzetta

Τα κόκκινα φώτα για την εκκίνηση του GP Άμπου Ντάμπι σβήνουν σήμερα στις 15:00 ώρα Ελλάδος. Συντονιστείτε από τις 14:30 στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση του αγώνα που θα κρίνει τον πρωταθλητή του 2025.