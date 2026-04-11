Με έντονο ύφος ο Χουάν Πάμπλο Μοντόγια τοποθετήθηκε για τον Μαξ Φερστάπεν και τις δηλώσεις του περί αποχώρησης από τη Formula 1.

Οι νέοι κανονισμοί του 2026 έχουν έναν βασικό αντίπαλο, τον Μαξ Φερστάπεν. Ο Ολλανδός δεν απολαμβάνει καθόλου το νέο του μονοθέσιο, το οποίο δεν έχει ακόμη «δαμάσει» και δυσκολεύεται να πάρει καλά αποτελέσματα.

Ο Φερστάπεν έχει χαρακτηρίσει τη νέα γενιά μονοθεσίων «anti-racing», ωστόσο οι απόψεις των οδηγών διίστανται σχετικά με το μέγεθος του προβλήματος.

Οι «αιχμηρές» δηλώσεις του Μοντόγια

Ο πρώην οδηγός της Formula 1, Χουάν Πάμπλο Μοντόγια, δεν… μάσησε τα λόγια του αναφορικά με τις συνεχείς δηλώσεις του Φερστάπεν περί αποχώρησής του από το σπορ. Ο Κολομβιανός πίσω στο 2026 δεν φοβήθηκε να αποχωρήσει με τη θέλησή του, όταν οδηγούσε για τη McLaren, καθώς η F1 δεν του παρείχε όσα επιθυμούσε.

Μιλώντας για τον Φερστάπεν, ο Μοντόγια είπε: «Αν δεν είσαι χαρούμενος που είσαι στη Formula 1, τότε πρέπει να φύγεις. Να έχεις το θάρρος των απόψεών σου. Αν δεν σου αρέσουν οι κανονισμοί, τότε μίλα με τους αρμόδιους αντί να απειλείς ότι θα φύγεις. Αυτό δεν βοηθάει. Αν ήμουν στη θέση του, θα το βούλωνα, θα το αποδεχόμουν και θα παραδεχόμουν ότι έχει ένα κακό μονοθέσιο και ότι είναι εκνευρισμένος επειδή το αυτοκίνητό του είναι κακό, είναι 20 κιλά υπέρβαρο και δεν θα είναι ανταγωνιστικό όλη τη χρονιά».

Επιπλέον τόνισε κάτι πολύ σημαντικό που αφορά τη Formula 1 στο σύνολο: «Στην τελική, κανένας οδηγός δεν είναι μεγαλύτερος από την F1».

Ο Ιρβάιν συμφωνεί με τον Μοντόγια

Ένας πρώην οδηγός της Formula 1, μίλησε για τον Φερστάπεν και την πιθανή του αποχώρηση στο τέλος της σεζόν. Ο Έντι Ιρβάιν, μιλώντας στη Gazzetta dello Sport, συμφώνησε με τον Μοντόγια και είπε:

«Η Formula 1 δεν χρειάζεται τον Μαξ. Υπάρχουν πολλοί ταλαντούχοι οδηγοί. Είναι δύσκολο για εκείνον να βρίσκεται στη μέση του grid, αλλά αν σκεφτεί τον μισθό του, υπάρχουν πάνω από 50 εκατομμύρια λόγοι για να μείνει. Ούτε εμένα μου αρέσουν οι κανονισμοί όμως. Χρειάζονται ξεκάθαρα κάποιες αλλαγές. Δεν είναι ωραίο που πολλά κρίνονται από το πόση μπαταρία έχει ο κάθε οδηγός».

