O Βρετανός πήρε ένα σημαντικό αποτέλεσμα και αύριο θα είναι αντιμέτωπος με τη μεγαλύτερη πρόκληση της καριέρας του στη Formula 1.

Μπορεί να θεωρούνταν φαβορί μετά τις ελεύθερες δοκιμές της Παρασκευής στο GP Άμπου Ντάμπι, όμως ο Λάντο Νόρις δεν κατάφερε να κερδίσει τον Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος πήρε την 8η φετινή του pole position. O Βρετανός της McLaren θα εκκινήσει 2ος τον αυριανό αγώνα και στόχος του είναι μόνο το πρωτάθλημα.

Ο Νόρις χρειάζεται να τερματίσει στο βάθρο κι ας είναι 3ος ώστε να εξασφαλίσει μαθηματικά το πρωτάθλημα.

Απογοητευμένος με την απώλεια της pole

Μετά το πέρας του Q3 στη Γιας Μαρίνα, ο Νόρις στις πρώτες του δηλώσεις άφησε να εννοηθεί πως στο μυαλό του η pole position ήταν επιτεύξιμος στόχος.

«Ήταν δύσκολο. Ο Μαξ έκανε καλή δουλειά, οπότε συγχαρητήρια σε εκείνον. Εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Νομίζω ότι ο γύρος μου ήταν πολύ καλός, ήμουν αρκετά ικανοποιημένος. Φυσικά, είμαι απογοητευμένος που δεν πήρα την pole στο τελευταίο αγώνα της χρονιάς, αλλά σήμερα απλώς δεν ήμασταν αρκετά γρήγοροι. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να το διορθώσουμε αύριο».

Πρωτάθλημα με νίκη

Ερωτώμενος σχετικά με το στόχο του στην αυριανή μάχη στο Άμπου Ντάμπι που θα κρίνει τον τίτλο, ο Βρετανός είπε:

«Δεν ξέρω. Όταν έρθει η στιγμή, θα το σκεφτώ. Προς το παρόν, ξέρεις, είμαι απογοητευμένος που δεν πήρα την pole και εξακολουθώ να θέλω να προσπαθήσω για τη νίκη αύριο. Αυτός θα είναι ο στόχος».

Όλη η δράση του τελικού της F1 στο Gazzetta

Τα κόκκινα φώτα για την εκκίνηση του GP Άμπου Ντάμπι σβήνουν την Κυριακή στις 15:00 ώρα Ελλάδος. Συντονιστείτε από τις 14:30 στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση του αγώνα που θα κρίνει τον πρωταθλητή του 2025.