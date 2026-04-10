Ο Σαρλ Λεκλέρ γνωρίζει πόσο δύσκολη θα είναι η πορεία προς το φετινό πρωτάθλημα, όμως πιστεύει πως η ομάδα του έχει όσα απαιτούνται για να κερδίσει.

Οι τρεις πρώτοι αγώνες στο φετινό πρωτάθλημα της Formula 1 έχουν δώσει μια ξεκάθαρη εικόνα για τη δυναμική των ομάδων. Η Mercedes-AMG είναι μπροστά, με τη Ferrari να ακολουθεί από κοντά, ενώ η McLaren κάνει θετικά βήματα προόδου.

Το κενό του Απριλίου δίνει τη δυνατότητα στις ομάδες να αξιολογήσουν όλα όσα έμαθαν κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων αγώνων. Με τον τρόπο αυτό θα ορίσουν την πορεία εξέλιξης για τη συνέχεια της χρονιάς, με αρκετές ομάδες να ποντάρουν όχι μόνο στην αεροδυναμική, αλλά και στις βελτιώσεις των μονάδων ισχύος τους.

Ξεκάθαρη η εικόνα μετά τη Σουζούκα

Μπορεί η Mercedes-AMG να έχει το προβάδισμα αυτή τη στιγμή, όμως αυτό δεν θεωρείται ανίκητη. Οι αντίπαλοί της έχουν βρει τρόπους να την κάνουν να αισθάνεται άβολα στην πίστα, ενώ στην Ιαπωνία ο Τζορτζ Ράσελ τερμάτισε εκτός βάθρου, πίσω από μονοθέσια των McLaren και Ferrari.

Σύμφωνα με τον Σαρλ Λεκλέρ, τα πάντα είναι ακόμη ανοικτά στη φετινή αγωνιστική σεζόν. Για τον Μονεγάσκο δεν έχει κριθεί ακόμη το πρωτάθλημα.

«Αυτή τη στιγμή η Mercedes είναι μπροστά και η McLaren έχει κάνει ένα βήμα προόδου. Το πρωτάθλημα θα κερδηθεί ή θα χαθεί μέσα από την εξέλιξη των μονοθεσίων», είπε.

Όλα αλλάζουν στο Μαϊάμι

Η Ferrari είναι μια από τις ομάδες που θα έχουν ένα μεγάλο πακέτο αναβαθμίσεων στο Grand Prix Μαϊάμι με στόχο να ξεπεράσει τη Mercedes. O Λεκλέρ πηγαίνει τη συζήτηση ένα βήμα παραπέρα και τονίζει πως η SF-26 θα αλλάξει σημαντικά

«Όλοι στο εργοστάσιο πιέζουν στο όριο και στο Μαϊάμι θα έχουμε, όπως και οι υπόλοιποι, ένα αρκετά νέο μονοθέσιο. Σε πέντε εβδομάδες τα μονοθέσια θα είναι εντελώς διαφορετικά από αυτά που είδαμε στην Ιαπωνία. Θα είναι κρίσιμο να ξεκινήσουμε δυνατά από εκεί και μετά», ανέφερε ο Μονεγάσκος.

Η μεγάλη αδυναμία της Ferrari βέβαια δεν είναι άλλη από τον κινητήρα όπως λέει ο Λεκλέρ: «Ο κινητήρας είναι σίγουρα το σημείο όπου υστερούμε περισσότερο σε σχέση με τη Mercedes, αλλά δεν είναι το μόνο. Υπάρχουν τεράστια περιθώρια σε σασί, αεροδυναμική, διαχείριση ελαστικών και εκτέλεση. Πρέπει να βελτιώσουμε τα πάντα».



